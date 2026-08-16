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 24hod.sk    Šport

16. augusta 2026

Messi nepremenil penaltu a jeho Inter Miami prehral v Nashville – VIDEO


Tagy: MLS Major League Soccer

Inter Miami nevyužil šancu dostať sa na čelo tabuľky celej MLS a z druhej priečky stráca na Nashville už 5 bodov. Hviezdny argentínsky futbalista Lionel Messi nepremenil pokutový kop a dostal žltú ...



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messi 676x451 16.8.2026 (SITA.sk) - Inter Miami nevyužil šancu dostať sa na čelo tabuľky celej MLS a z druhej priečky stráca na Nashville už 5 bodov.


Hviezdny argentínsky futbalista Lionel Messi nepremenil pokutový kop a dostal žltú kartu v súboji, v ktorom jeho Inter Miami prehral v zámorskej Major League Soccer (MLS) na pôde Nashvillu hladko 1:4. Meranie síl tímov z čela tabuľky Východnej konferencie rozhodol druhý polčas.

Domáci viedli zásahom Andyho Najara už od 17. minúty a vzápätí gólman Brian Schwake zneškodnil penaltu skúseného Messiho. Za hostí síce ešte v závere prvého polčas vyrovnal Telasco Segovia, no po zmene strán už "kraľoval" Nashville. Nemec Hany Mukhtar skóroval dvakrát a Angličan Sam Surridge raz.

Bizarný gól do bránky Interu Miami:
 
 
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Messi okrem toho inkasoval aj žltú kartu a aj keď bol na ihrisku až do konca, nepodarilo sa mu ani zdramatizovať toto stretnutie. Bol k tomu však blízkom, keďže v úplnom závere dvakrát trafil bránkovú konštrukciu.

Nashville vedie ligu so 43 bodmi a bilanciou 13 víťazstiev, 4 remízy a 2 prehry, Inter Miami je druhý s 38 bodmi. Hráči Nashvillu to na floridského súpera vedia, keďže nedávno ho vyradili aj v osemfinále Ligy majstrov zóny CONCACAF.

Obhajca prvenstva v MLS pred sobotňajšom duelom ťahal sériu siedmich zápasov bez prehry.


Zdroj: SITA.sk - Messi nepremenil penaltu a jeho Inter Miami prehral v Nashville – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MLS Major League Soccer
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