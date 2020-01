Petra Vlhová predviedla v Bansku skvelú jazdu na hrane rizika, jedna z favoritiek spadla

Na štarte nechýbala ani slovenská reprezentantka Petra Vlhová, ktorá predviedla skvelú jazdu, na štvrtom medzičase bola priebežne prvá, ale nakoniec skončila na vynikajúcom šiestom mieste.

Pred pretekmi v Bansku sa 24-ročná Liptáčka predstavila v zjazde Svetového pohára iba raz. Vo finále súťažného ročníka 2017/2018 vo švédskom Aare skončila v oklieštenej konkurencii bez nároku na body sedemnásta.

Okrem toho absolvovala už len kombinačný zjazd na majstrovstvách sveta v Aare 2019 (bola tam ôsma, pozn.) a dva zjazdy počas zimných olympijských hier v Pjongčangu 2018, v kombinačnom skončila trinásta a klasický nedokončila.

Vlhová takmer vyletela z trate

Vlhová sa vydala na trať až za elitnou tridsiatkou, keďže v zjazde dosiaľ nemala na konte ani jeden bod. Počas jazdy sa zverenka Livia Magoniho postupne zlepšovala a na štvrtom medzičase už svietilo pri jej mene zelené číslo s drobným náskokom 10 stotín sekundy. Krátko pred cieľom sa však nevyhla chybe, keď podišla jednu z bránok a napokon bola rada, že „nevyletela“ z trate. Stálu ju to približne sekundu a napokon zaostala o 1,03 s za víťaznou Shiffrinovou.

Slovenka ukázala, že má cit pre rýchlosť a najmä jej vyhovujú technické náročné trate v zjazde a super G. „Som spokojná, jazdila som oveľa lepšie ako včera na tréningu. Tam, kde som mohla ísť rýchlejšie, snažila som sa o to. V spodnej časti som urobila veľkú chybu. Mala som obrovskú rýchlosť, nevedela som správne zareagovať. Už som si aj myslela, že vypadnem… Jazdila som na hrane rizika. Šieste miesto je dobré, teším sa veľmi, ale išla som na víťazstvo. Cítim, že na to mám a môžem byť veľmi rýchla aj v kĺzavých disciplínach. Musím si však zvyknúť na rýchlosť a naučiť sa reagovať na vzniknuté situácie na trati. Pre mňa to bola výhodná ‚zatočená‘ trať aj celý kopec. Keby to bolo ľahšie postavené a rovnejšie, nezajazdila by som až tak dobre,“ uviedla v reakcii pre RTVS.

Shiffrinová dosiahla 65. víťazstvo

Víťazkou sa stala Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá mala v cieli náskok 18 stotín sekundy pred Taliankou Federicou Brignoneovou a 23 stotín pred Švajčiarkou Joanou Hählenovou. Keďže práve tieto dve pretekárky bojujú s Vlhovou vo Svetovom pohári o celkové pódiové umiestnenie, obe pred ňou získali výraznejší náskok.

Shiffrinová sa na čele ako prvá v tejto sezóne dostala cez hranicu 1000 bodov, aktuálne je na méte 1075. Druhá Brignoneová má 795 bodov, tretia Vlhová 766. Švajčiarka Wendy Holdenerová na štvrtom mieste už výraznejšie zaostáva so 493 bodmi.

Američanka Mikaela Shiffrinová počas piatkového zjazdu v bulharskom Bansku, v ktorom dosiahla svoje 65. víťazstvo v pretekoch Svetového pohára. Bansko, 24. január 2020. Foto: SITA/AP.

Shiffrinová sa najlepšie vyrovnala s nerovnosťami v odklonenej časti trate ako aj s technickou a výrazne „zatočenou“ strednou pasážou.

Práve tam získala rozhodujúci náskok. V cieľovom svahu potom už len pustila lyže a výsledkom bolo druhé víťazstvo v zjazde v kariére. To prvé dosiahla 2. decembra 2017 v kanadskom Lake Louise. V celkovom sumáre kariéry dosiahla 24-ročná Shiffrinová triumf s poradovým číslom 65 a 95. pódiové umiestnenie.

Ledecká skončila až dvadsiata

Úradujúca olympijská víťazka Talianka Sofia Goggiová preteky nedokončila rovnako ako ďalších 15 pretekárok. Majsterka sveta z Aare 2019 Slovinka Ilka Štuhecová skončila osemnásta a česká favoritka Ester Ledecká bola ešte o dve priečky za ňou.

Technická trať s mnohými zákrutami, naopak, priala vyznávačkám technických disciplín na čele so Shiffrinovou. Dôkazom tohto tvrdenia sú druhé miesto Brignoneovej, piate ďalšej Talianky Marty Bassinovej a šieste Vlhovej. Celkovo sa predstavilo 50 pretekárok, v cieli ich klasifikovali 34.

Talianka Sofia Goggová po vypadnutí v piatkovom zjazde Svetového pohára v bulharskom Bansku. Bansko, 24. január 2020. Foto: SITA/AP.

Vlhovej tréner Magoni ešte minulý týždeň uviedol, že preteky v Bansku idú vyskúšať najmä z dvoch dôvodov – jeho slovenská zverenkyňa potrebuje zostať v súťažnom rytme a ráta aj so ziskom bodov do hodnotenia bojov o veľký glóbus vo Svetovom pohári.

Pre denník Šport Magoni dokonca podotkol, že si vie predstaviť Vlhovej víťazstvo v nedeľňajšom super G. Slovenská pretekárka naznačila ambície už vo štvrtkovom tréningu, kde obsadila 10. miesto s mankom 1,65 s na víťaznú Švajčiarku Hählenovú.

Bansko privítalo absolútnu svetovú špičku

V Bansku sa zišla absolútna svetová špička v rýchlostných disciplínach. Okrem líderky Svetového pohára Američanky Mikaely Shiffrinovej tam súťaží aj úradujúca olympijská víťazka v zjazde z Pjongčangu 2018 Talianka Sofia Goggiová, ako aj majsterka sveta v tejto kráľovskej disciplíne z Aare 2019 Slovinka Ilka Štuhecová.

Vlhová mala mimoriadne úspešný vstup do nového kalendárneho roka. Z piatich pretekov Svetového pohára sa až trikrát postavila na najvyšší stupienok, keď ovládla azda najprestížnejšie ženské slalomy v Záhrebe a Flachau a spolu s Taliankou Federicou Brignoneovou aj obrovský slalom v talianskom Sestriere. Medzitým však nedokončila alpskú kombináciu v Altenmarkte-Zauchensee a druhé sklamanie zažila už v spomenutom Sestriere, kde sa v paralelnom obrovskom slalome lúčila už v prvom vyraďovacom kole a celkovo tam skončila osemnásta. So smútkom vtedy uviedla, že ju zradil aj materiál a potrebuje si trochu oddýchnuť.

V sobotu je v Bansku od 9.45 h SEČ na programe ďalší zjazd a predĺžený súťažný víkend v Bulharsku zakončí v nedeľu od 9.15 h super G.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2019/2020 Bansko (Bulh.) Zjazd – online: 1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1:29.79 min., 2. Federica Brignoneová (Tal.) +0,18 s., 3. Joana Hählenová (Švaj.) +0,23 s., 4. Elena Curtoniová (Tal.) +0,32, 5. Marta Bassinová (Tal.) +0,36, 6. Petra Vlhová (SR) +1,03, … 18. Ilka Štuhecová (Slovin.) +2,36, 20. Ester Ledecká (ČR) +2,55 Z elitnej tridsiatky nedokončilo zjazd viacero lyžiarok, medzi nimi aj jedna z favoritiek Talianka Sofia Goggiová, ktorá spadla. Podobne skončili aj Tamara Tipplerová z Rakúska a Američanka Alice McKenisová. Svoje jazdy nedokončili ani Švajčiarky Michelle Gisinová, Lara Gutová-Behramiová a Jasmine Fluryová. Do cieľa neprišli ani Rakúšanky Nina Orliebová, Elisabeth Reisingerová, Američanky Jacqueline Wilesová, Alice Merryweatherová a tiež Nemka Michaela Wenigová. Celkové poradie vo Svetovom pohári (po 19 zo 40 pretekov): 1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1075 bodov, 2. Federica Brignoneová (Tal.) 795, 3. Petra Vlhová (SR) 766, 4. Wendy Holdenerová 493, 5. Marta Bassinová (Tal.) 460, 6. Michelle Gisinová (Švaj.) 405 Poradie v hodnotení zjazdu (po 4 z 9 pretekov): 1. Corinne Suterová (Švaj.) 243 bodov, 2. Mikaela Shiffrinová (USA) 206, 3. Ester Ledecká (ČR) 193, … 23. Petra Vlhová (SR) 40