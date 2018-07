Djokovič sa verejne poďakoval Vajdovi na Večeri šampiónov, tréner pocítil satisfakciu

BRATISLAVA 18. júla - Marián Vajda (53) pred trinástimi týždňami opäť vzal prácu hlavného trénera srbského tenistu Novaka Djokoviča a ten pred pár dňami na Wimbledone získal trinásty grandslamový titul. Čakal na neho vyše dva roky od Roland Garros 2016."Je za tým veľa tvrdej práce a pevnej vôle. Nezastavili sme sa od apríla až do Wimbledonu," povedal Marián Vajda pre denník Šport.

Slovanská mentalita je mu bližšia



Skúsený slovenský tréner sa potešil, keď mu jeho bývalý zverenec zavolal po marcovej prehre na turnaji v Miami s Francúzom Benoitom Pairem, že dostal vnuknutie opäť ho osloviť. V tom čase sa Djokovič rozlúčil s tzv. superkoučom Američanom Andrem Agassim a rovnako nevyšlo jeho krátke angažmán Čecha Radka Štěpánka. "Mal pochybnosti o sebe, stále iba porovnávať minulosť a súčasnosť a nevedel nájsť správny tím okolo seba. Vzal som si štyri dni na rozmyslenie a moji blízki ma napokon presvedčili, aby som to vzal. Chceli totiž vidieť Novaka naspäť v absolútnej špičke," vysvetlil Vajda.







Rodák z Považskej Bystrice priznal, že trpkosť z vlaňajšieho pracovného rozchodu s Djokovičom necítil. Skôr si počas roka bez veľkého tenisu a cestovania poriadne oddýchol a pociťoval úľavu. "Už som to potreboval a na druhej strane som si naozaj myslel, že Novak po rokoch našej spolupráce hľadá niečo nové a Agassi so Štěpánkom mu môžu pomôcť. Radek sa ho aj snažil pochopiť, ale Andre Agassi je americká mentalita a Novak zrejme pochopil, že mu je predsa len bližšia tá naša - slovanská. Vtedy si uvedomil, aké to bolo predtým so mnou," pokračoval Vajda. Jeho obnovená spolupráca s Djokovičom by mala trvať minimálne do konca tejto sezóny.

Vajda si užíval slávnostné chvíle

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Tradičná Večera šampiónov na Wimbledone patrila tento rok Angelique Kerberovej a Novakovi Djokovičovi, bývalým svetovým jednotkám, ktoré po ťažšom období naznačili návrat na samý vrchol.Aj Marián Vajda si užíval slávnostné chvíle najmä vtedy, keď jeho zverenec "Nole" v ďakovnej reči nezabudol ani na neho."Novak verejne povedal, že si tento titul zaslúžim aj ja, pretože som mu veľmi pomohol. Cením si to, bola to pre mňa veľká satisfakcia," dodal Marián Vajda pre Šport.