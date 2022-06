Pánik v turbulentnej sezóne pomohol Chicagu Wolves získať Calderov pohár a jeho spoluhráč nešetril chválou (video)

Pánik bol rozdielovým hráčom, hovorí Warsofsky

Odohral dokopy 205 duelov

27.6.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Richard Pánik má za sebou turbulentnú sezónu 2021/2022. Napriek platnej zmluve s klubom New York Islanders zo zámorskej NHL odohral v profilige iba štyri zápasy, väčšinu ročníka pôsobil na "farme" v tíme Bridgeport Islanders z Americkej hokejovej ligy (AHL).Odtiaľ putoval na hosťovanie do Chicaga Wolves, kde sa rozbehol a pomohol mu k zisku Calderovho pohára, svojho druhého v kariére. V 16 dueloch play-off nazbieral 11 bodov (6+5), bodoval vo všetkých piatich stretnutiach finále play-off a v prvých štyroch skóroval."Je to neuveriteľné, v záverečných dvoch kolách play-off pozdvihol svoju hru. Je silný a hrá tvrdo do tela. Myslím si, že v útoku bol naším rozdielovým hráčom. Bol to skvelý ťah priviesť ho do tímu, aby nám pomohol," povedal o Pánikovi jeho spoluhráč Ryan Warsofsky z "farmy" klubu Carolina Hurricanes Všimol si, že chvíľu trvalo, kým sa Martinčan usadil v mužstve Wolves a naplno ukázal svoje schopnosti. Určite mu pomohli aj skúsenosti z 541 zápasov NHL, vrátane play-off,v ktorých spolu zaznamenal 200 bodov (89+111)."Občas bol trochu neistý, čo sa dalo očakávať. Hovoríme o chlapíkovi, ktorý toho veľa odohral v NHL a doma na Slovensku má rodinu s tromi malými deťmi. Nie je to jednoduché, títo chlapi nie sú roboti. Nemôže sem prísť a byť najšťastnejší človek na svete. Chcelo to veľa náročných rozhovorov a podpory. Napokon sme však našli zlatú strednú cestu a bol zrejme naším rozdielovým hráčom pri ceste za titulom," dodal Warsofsky na margo slovenského krídelníka.Pánik získal svoj prvý Calderov pohár v sezóne 2011/2012 ako nováčik s tímom Norfolk Admirals. V nasledujúcom ročníku sa mu darilo ešte viac v drese Syracuse Crunch a dostal sa do zápasu hviezd. V AHL odohral dokopy 205 duelov základnej časti s bilanciou 62 gólov a 76 asistencií, v 50 zápasoch play-off si pripísal 20 gólov a 11 prihrávok.Zo Slovákov triumfoval v druhej najvyššej mužskej súťaži v Severnej Amerike dvakrát už iba Tomáš Jurčo , raz to dokázali Rudolf Tajcnár, Miroslav Ihnačák, Jerguš Bača , Martin Červeň, Rastislav Pavlikovský, Tomáš Tatar