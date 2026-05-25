Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 25.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Urban
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

25. mája 2026

Djokovič vyhral 80. zápas v 1. kole na grandslamovom turnaji. Naposledy prehral v roku 2006 – VIDEO


Tagy: 1. kolo dvojhra mužov Rekord Roland Garros Srbský tenista víťazstvo

Novak Djokovič odohral iba druhý zápas na antuke v tomto roku a prvý víťazný. Novak Djokovič má už 39 rokov a na antuke nemal v tomto roku predtým ani jeden víťazný zápas. To preto, že odohral len ...



Zdieľať
djoker 676x451 25.5.2026 (SITA.sk) - Novak Djokovič odohral iba druhý zápas na antuke v tomto roku a prvý víťazný.


Novak Djokovič má už 39 rokov a na antuke nemal v tomto roku predtým ani jeden víťazný zápas. To preto, že odohral len jeden. Napriek tomu legendárny Srb postúpil do 2. kola dvojhry na Roland Garros v Paríži.

Po takmer trojhodinovom boji vyprevadil z kurtu energického Francúza Giovanniho Mpetshiho Perricarda výsledkom 5:7, 7:5, 6:1, 6:4.

Naposledy pred 20 rokmi


A teraz niekoľko rekordných štatistík. Vo svojej 22. nepretržitej účasti Djokovič vyhral 102. zápas na Roland Garros a bilanciu z prvých kôl na grandslamových turnajoch si vylepšil na 80-2. Dosiaľ naposledy prehral otvárací súboj na turnaji tzv. veľkej štvorky v roku 2006 na Australian Open. Jeho vtedajší premožiteľ bol Američan Paul Goldstein, ktorý už má dávno po kariére.


Rozdiel v rýchlosti


Výborne servujúci Mpetshi Perricard v prvom sete túžil prekvapiť Djokoviča a aj sa mu to podarilo. Celkovo v zápase nastrieľal 16 es a jeho priemerná rýchlosť podania 210 km/ h bola vyššia ako najrýchlejší servis Djokoviča (206 km/h). Pripomeňme, že najrýchlejší servis vypálený z rakety dvojmetrového obra z Lyonu mal rýchlosť 233 km/h.

"V prvom sete mi prakticky nedal šancu pri svojom podaní. Má jeden z najúžasnejších servisov, aké som zažil vo svojej kariére. Jeho podanie je rýchle aj mimoriadne presné," pochválil Djokovič svojho súpera podľa webu ATP Tour.


Jeden zápas, to nie je dobré


Djokovič prvýkrát brejkol súpera až v dvanástom geme druhého setu a zároveň to znamenalo zisk setu na 7:5. Potreboval na to štyri setbaly. Od tejto chvíle už bol najúspešnejší tenista grandslamovej histórie pánom na dvorci. V zostávajúcich dvoch setoch dovolil súperovi uhrať dovedna 5 gemov.

"Priznávam, že prísť do Paríža s jedným odohraným zápasom na antuke v celom roku nie je dobrá stratégia. Prihliadnuc k okolnostiam som nemal na výber. Rozhodol som sa pre kvalitnú prípravu na Roland Garros a verím, že na turnaji to aj preukážem," skonštatoval Djokovič.

V Paríži už 22. raz


Belehradský rodák sa prvýkrát predstavil v hlavnej súťaži na RG už v roku 2005 ako 18-ročný. Uhral vtedy len druhé kolo, ale už o dva roky neskôr bol v semifinále.

Na parížskej antuke trikrát zdvihol nad hlavu Pohár mušketierov, ale nebyť Rafaela Nadala, bolo by to oveľa častejšie. Celkovo tam s Nadalom v desiatich zápasoch prehral osemkrát, z toho trikrát vo finále. Raz ho vo finále zdolal aj Švajčiar Stan Wawrinka.


Zdroj: SITA.sk - Djokovič vyhral 80. zápas v 1. kole na grandslamovom turnaji. Naposledy prehral v roku 2006 – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: 1. kolo dvojhra mužov Rekord Roland Garros Srbský tenista víťazstvo
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Má skalpy Toma Pidcocka aj Petra Sagana. Matúš Štoček vo veku 27 rokov ukončil kariéru
<< predchádzajúci článok
Citlivé informácie sa dostali do éteru. Slovenská reprezentácia zakázala vstup kamier do šatne

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 