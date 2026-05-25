Pondelok 25.5.2026
Meniny má Urban
25. mája 2026
Djokovič vyhral 80. zápas v 1. kole na grandslamovom turnaji. Naposledy prehral v roku 2006 – VIDEO
Novak Djokovič má už 39 rokov a na antuke nemal v tomto roku predtým ani jeden víťazný zápas. To preto, že odohral len jeden. Napriek tomu legendárny Srb postúpil do 2. kola dvojhry na Roland Garros v Paríži.
Po takmer trojhodinovom boji vyprevadil z kurtu energického Francúza Giovanniho Mpetshiho Perricarda výsledkom 5:7, 7:5, 6:1, 6:4.
Naposledy pred 20 rokmi
A teraz niekoľko rekordných štatistík. Vo svojej 22. nepretržitej účasti Djokovič vyhral 102. zápas na Roland Garros a bilanciu z prvých kôl na grandslamových turnajoch si vylepšil na 80-2. Dosiaľ naposledy prehral otvárací súboj na turnaji tzv. veľkej štvorky v roku 2006 na Australian Open. Jeho vtedajší premožiteľ bol Američan Paul Goldstein, ktorý už má dávno po kariére.
Rozdiel v rýchlosti
Výborne servujúci Mpetshi Perricard v prvom sete túžil prekvapiť Djokoviča a aj sa mu to podarilo. Celkovo v zápase nastrieľal 16 es a jeho priemerná rýchlosť podania 210 km/ h bola vyššia ako najrýchlejší servis Djokoviča (206 km/h). Pripomeňme, že najrýchlejší servis vypálený z rakety dvojmetrového obra z Lyonu mal rýchlosť 233 km/h.
"V prvom sete mi prakticky nedal šancu pri svojom podaní. Má jeden z najúžasnejších servisov, aké som zažil vo svojej kariére. Jeho podanie je rýchle aj mimoriadne presné," pochválil Djokovič svojho súpera podľa webu ATP Tour.
Jeden zápas, to nie je dobré
Djokovič prvýkrát brejkol súpera až v dvanástom geme druhého setu a zároveň to znamenalo zisk setu na 7:5. Potreboval na to štyri setbaly. Od tejto chvíle už bol najúspešnejší tenista grandslamovej histórie pánom na dvorci. V zostávajúcich dvoch setoch dovolil súperovi uhrať dovedna 5 gemov.
"Priznávam, že prísť do Paríža s jedným odohraným zápasom na antuke v celom roku nie je dobrá stratégia. Prihliadnuc k okolnostiam som nemal na výber. Rozhodol som sa pre kvalitnú prípravu na Roland Garros a verím, že na turnaji to aj preukážem," skonštatoval Djokovič.
V Paríži už 22. raz
Belehradský rodák sa prvýkrát predstavil v hlavnej súťaži na RG už v roku 2005 ako 18-ročný. Uhral vtedy len druhé kolo, ale už o dva roky neskôr bol v semifinále.
Na parížskej antuke trikrát zdvihol nad hlavu Pohár mušketierov, ale nebyť Rafaela Nadala, bolo by to oveľa častejšie. Celkovo tam s Nadalom v desiatich zápasoch prehral osemkrát, z toho trikrát vo finále. Raz ho vo finále zdolal aj Švajčiar Stan Wawrinka.
Má skalpy Toma Pidcocka aj Petra Sagana. Matúš Štoček vo veku 27 rokov ukončil kariéru
