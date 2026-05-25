Pondelok 25.5.2026
Meniny má Urban
25. mája 2026
Citlivé informácie sa dostali do éteru. Slovenská reprezentácia zakázala vstup kamier do šatne
Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie zakázalo prístup kamier do šatne tímu pred zápasmi MS.
Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie zakázalo prístup kamier do šatne tímu pred zápasmi MS. Stalo sa tak v reakcii na situáciu, keď pred sobotňajším zápasom proti Česku (2:3) unikol do vysielania príhovor trénera Vladimíra Országha obsahujúci citlivé informácie. O zákaze prítomnosti kamier produkčnej spoločnosti oficiálneho vysielateľa informoval web hockeyslovakia.sk.
„Pred každým zápasom majstrovstiev sveta vstupuje do šatne reprezentačného tímu kamera produkčnej spoločnosti oficiálneho televízneho vysielateľa, ktorá zaznamenáva príhovor hlavného trénera pred stretnutím. Zo strany organizátora majstrovstiev sveta a marketingovej spoločnosti Infront sme mali garantované, že z nahrávky budú odstránené všetky citlivé časti týkajúce sa taktiky, hernej stratégie a interných informácií určených výhradne hráčom a realizačnému tímu. Na základe tejto dohody sme umožnili prístup kamery do šatne,“ uviedol web hockeyslovakia.sk.
„Pred zápasom Slovenska proti Česku sa však do televízneho vysielania dostali aj slová hlavného trénera Vladimíra Országha obsahujúce citlivé informácie o súperovi a zápasovej stratégii. Slovenský tím sa voči tomuto pochybeniu zo strany výrobcu oficiálneho televízneho signálu po stretnutí dôrazne ohradil. Marketingová spoločnosť Medzinárodnej hokejovej federácie IIHF – Infront, sa v mene „host broadcast production team“ ospravedlnila slovenskej reprezentácii aj hlavnému trénerovi Vladimírovi Országhovi. Zároveň priznala zlyhanie kontrolného tímu, ktorý nezachytil informácie, ktoré sa do verejného priestoru nemali dostať. Išlo o interné a citlivé informácie určené výhradne hráčom v šatni. Ich zverejnenie mohlo narušiť prípravu tímu na zápase a poškodiť reputáciu slovenskej reprezentácie aj jej hlavného trénera. Na základe tohto incidentu sa slovenská hokejová reprezentácia rozhodla nepovoliť vstup kamery oficiálneho vysielateľa do šatne pred zápasmi počas majstrovstiev sveta. Spoločnosť Infront aj Medzinárodná hokejová federácia IIHF rozhodnutie slovenského tímu rešpektujú.“
Djokovič vyhral 80. zápas v 1. kole na grandslamovom turnaji. Naposledy prehral v roku 2006 – VIDEO
Dobrá správa pre Slovensko? Švédsky mladík sa na MS bizarne zranil a nie je isté, či stihne vzájomný zápas – VIDEO, FOTO
