Weiss mladší: Reprezentáciu som neodmietol, keďže som nedostal žiadnu pozvánku či nomináciu

10.6.2023 (SITA.sk) - Krídelník slovenského futbalového šampióna ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss ml. tvrdí, že neodmietol reprezentáciu a na národnom mužstve mu naďalej záleží.Ponúkol tak iný pohľad na to, čo na piatkovej tlačovej konferencii uviedol kouč slovenskej reprezentácie Francesco Calzona , ktorý povedal, že chcel povolať 33-ročného rodáka z Bratislavy, no ten údajne pozvánku odmietol a poprial spoluhráčom veľa šťastia.„Ako hráča, ktorý reprezentoval našu krajinu na všetkých veľkých turnajoch, kam Slovensko postúpilo, ma veľmi mrzí, čo sa strhlo po tlačovej konferencii. Pravda je taká, že reprezentáciu som neodmietol, keďže som nedostal žiadnu pozvánku či nomináciu,“ vyhlásil Weiss prostredníctvom oficiálneho webu Slovana.Účastník MS 2010 v JAR i dvoch európskych šampionátov vraví, že od príchodu trénera Calzonu až do 31. mája 2023 sa mu neozval samotný kormidelník, nikto z realizačného tímu či zo Slovenského futbalového zväzu (SFZ) „Až potom mi vedúci mužstva poslal správu, že tréner Calzona so mnou chce telefonovať. Zainteresovaní dobre vedia, ako tieto telefonáty prebiehajú, a nie je to len môj názor, že nie sú hodné slovenskej futbalovej reprezentácie. Aj preto som tento spôsob komunikácie odmietol,“ dodal.Weiss poznamenal, že nemohol odmietnuť pozvánku či nomináciu, keďže ani žiadnu pozvánku nedostal.„Nefiguroval som ani v pôvodnej širšej nominácii na kemp. Ak ma tréner naozaj nechcel nominovať z technicko-taktických dôvodov, mohli sme predsa na kempe pracovať práve na tom, aby som sa zžil s jeho herným plánom a futbalovým myslením. V júnovom termíne je navyše bežnou praxou, že sú hráči, s ktorými sa ráta na zápasy, skôr informovaní, aby sa udržiavali v kondícii. Ani v tomto prípade ma nikto neinformoval.“Skúsený ofenzívny futbalista tvrdí, že zažil v kariére mnoho trénerov, ale žiadny z nich ho neurazil tak ako Calzona, keď za príčinu, prečo ho od svojho nástupu ani raz nenominoval, označil technicko-taktické dôvody.„Dokážem akceptovať spätnú väzbu i konštruktívnu kritiku, pokiaľ mi ju niekto povie do očí, no takto som len dostával odkazy cez médiá. Zvlášť ma ľudsky zabolelo, keď som po tom, ako sme vyhrali skupinu Európskej konferenčnej ligy, chýbal aj v nominácii na rozlúčku Mareka Hamšíka, s ktorým sme v národnom drese toľko zažili... Celkovo ma mrzí takýto prístup ku mne ako k hráčovi, ktorý ako jeden zo štyroch reprezentoval na všetkých veľkých turnajoch a niečo pre Slovensko odviedol. Veľmi som chcel pomôcť ešte viac, no od začiatku aktuálneho kvalifikačného cyklu mi to nebolo umožnené.“Weiss vraví, že napriek sklamaniu v jednej veci s Calzonom súhlasí. „Venujme sa hráčom, ktorí sú nominovaní a držme im palce, nech im dvojzápas vyjde a priblížia sa k postupu na Majstrovstvá Európy. Oni totiž za nič nemôžu a nezaslúžia si akékoľvek porovnávanie so mnou či komentáre, prečo tam sú oni a nie ja. Stále mi na reprezentácii záleží a nezanevriem na ňu,“ zakončil kapitán bratislavského Slovana.