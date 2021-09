KĽDR porušila olympijskú chartu, zo zimnej olympiády v Pekingu krajinu oficiálne suspendovali

KĽDR sa obávala pandémie

Trest sa môže predĺžiť

9.9.2021 (Webnoviny.sk) - Medzinárodný olympijský výbor (MOV) formálne suspendoval KĽDR zo ZOH 2022 v čínskom Pekingu, dôvodom je absencia športovcov z tejto krajiny na OH v Tokiu. Neznamená to však, že športovci z KĽDR sa nemôžu prebojovať pod päť kruhov, v prípade zisku olympijskej miestenky by mohli súťažiť pod olympijskou vlajkou.Na ZOH 2018 v juhokórejskom Pjongčangu sa predstavilo spolu 10 športovcov z KĽDR, štyri roky predtým v Soči žiaden a na ZOH 2010 v kanadskom Vancouveri dvaja.Trest pre KĽDR však znamená, že krajina príde o financie vyhradené na prípravu olympionikov ako adeptov na štart pod piatimi kruhmi. Ide o bližšie neurčenú sumu, ktorá sa však môže vyšplhať na milióny dolárov.Absenciu výpravy KĽDR oficiálne zdôvodnili predstavitelia tejto krajiny obavami z pandémie koronavírusu."Porušili Olympijskú chartu," informoval prezident MOV Thomas Bach . Národný olympijský výbor v KĽDR je podľa Bacha suspendovaný do konca roka 2022 a môže prísť k predĺženiu trestu. MOV tiež podľa Bacha pozorne sleduje nielen dianie v KĽDR, ale aj v Afganistane, kde prevzalo kontrolu hnutie Taliban.Menej ako päť mesiacov pred štartom ZOH 2022 v čínskom Pekingu tiež MOV monitoruje situáciu v Číne v súvislosti s rozsiahlymi represiami voči Ujgurom a iným prevažne moslimským etnickým skupinám v regióne Sin-ťiang na severozápade krajiny. "Náš vplyv v tomto smere je limitovaný," ozrejmil Bach.