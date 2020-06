Djokoviča sa zastal exkošičan Matič: Kocúr Nole pošle myši späť do dier, to oni sa ti budú ospravedlňovať.

Kritika zo všetkých strán

Matič sa tenistu otvorene zastal

Djokovič sa nemal ospravedlňovať

27.6.2020 (Webnoviny.sk) - Srbský stredopoliar anglického futbalového klubu Manchester United Nemanja Matič vyslovil podporu tenistovi Novakovi Djokovičovi , ktorý sa v ostatných dňoch dostal pod paľbu médií a mnohých osobností z prostredia "bieleho športu".Na podujatí Adria Tour organizovanom srbskou svetovou jednotkou a jeho rodinnými príslušníkmi viacerých zúčastneným diagnostikovali ochorenie COVID-19.Akcia sa začala v srbskom Belehrade a pokračovala v chorvátskom Zadare. Druhý diel spomenutej charitatívnej balkánskej série sa však napokon nedohral, keďže pred finále Bulhar Grigor Dimitrov informoval o pozitívnom teste na koronavírus.Následne sa k nemu pridali Borna Čorič Viktor Troicki s manželkou, Dimitrovov tréner, Goran Ivaniševič či sám Novak Djokovič s polovičkou.Podľa svetových médií sa hráči po stretnutiach veselo objímali, nedodržiavali rozostupy, ochotne sa fotografovali s priaznivcami, zabávali sa v klube, hrali futbal či basketbal a tribúny boli plné divákov.Napriek tomu, že sa organizátori riadili opatreniami srbskej a chorvátskej vlády a všetko vyššie uvedené nebolo zakázané, nevyhli sa kritike zo všetkých strán.Našli sa však aj takí, ktorí sa Djokoviča zastali. Patrí medzi nich aj niekdajší hráč MFK Košice Matič, ktorý krajanovi poslal otvorený list. Kritiku namierenú voči "Nolemu" v ňom označil za neopodstatnenú."Vidím, že v ostatných dňoch prebieha kampaň proti Novakovi Djokovičovi za organizovanie turnaja v Belehrade, a to napriek tomu, že akcia bola usporiadaná v súlade so srbskými zákonmi a na vysokej úrovni. To však nezabránilo myšiam, aby vyliezli z dier a sami si dali právo kritizovať svetovú jednotku, tak pre tenis, ako aj pre prístup k ľudom na celom svete," vyhlásil Matič podľa britského webu The Sun.Tridsaťjedenročný záložník predpovedá, že čoskoro sa situácia preklopí na stranu tenisového velikána."Nemám žiadne obavy. Veľmi skoro bude kocúr Djokovič späť na kurtoch a myši naspäť vo svojich dierach. Bol to skvelý turnaj a dúfam, že sa z toho stane tradícia, pretože tenis si to zaslúži. Novakovi by som vytkol jediné. Nemal sa ospravedlňovať myšiam, ktoré ho bezdôvodne kritizovali. Nie, Nole, to oni sa ti budú ospravedlňovať, nepotrvá to dlho. Všetkých vás pozdravujem z Manchestru," dodal Nemanja Matič.