Svitko prišiel v prvej etape Rely Dakar 2022 do cieľa jedenásty, v celkovom poradí je dvanásty

Absolvovali vyše päťsto kilometrov

Kamióny sú ešte na trati

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.1.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský reprezentant Štefan Svitko sa v nedeľu posunul už na 12. priečku celkovej klasifikácie súťaže motocyklistov na tohtoročnej edícii Rely Dakar v Saudskej Arábii.Tridsaťdeväťročný Žaškovčan figuroval po sobotňajšom prológu na 33. pozícii, keďže mal problémy s roadbookom, no v nedeľu dosiahol jedenásty najlepší čas (+17:41 min) posunul sa už do druhej desiatky.Rovnako ako v sobotu aj v nedeľu triumfoval Austrálčan Daniel Sanders, za ktorým Svitko aktuálne zaostáva o 28:36 min.Druhú priečku si udržal Čiľan Pablo Quintanilla, ktorý na lídra stráca 3:07 min, tretí je priebežne Rakúšan Matthias Walkner (+11:06 min).V nedeľu jazdci absolvovali spolu 514 kilometrov, z nich 333 km bolo meraných. Štart aj cieľ bol v Ha'il. Trať už absolvovalo 86 motocyklistov.Obhajca prvenstva spred roka Kevin Benavides z Argentíny po 4. pozícii v sobotu klesol až za Svitka na 14. stupienok.V súťaži štvorkoliek je priebežným lídrom Laisvydas Kancius z Litvy, obhajca prvenstva Manuel Andújar z Argentíny po triumfe v sobotňajšom prológu klesol zatiaľ na 10. pozíciu.Medzi automobilmi bol rovnako ako v sobotu aj v nedeľu najlepší Nasser Al-Attiyah z Kataru, druhý je v neúplnom poradí Francúz Sébastien Loeb a tretí zatiaľ Čech Martin Prokop.Predpísaný meraný úsek zatiaľ absolvovalo len 13 automobilov a vo výsledkoch zatiaľ nefigurujú po nedeli druhý Francúz Carlos Sainz, tretí Juhoafričan Brian Baragwanath ani Čech Miroslav Zapletal so slovenským spolujazdcom Marekom Sýkorom.V súťaži kamiónov sú všetky stroje ešte na trati, súčasťou posádky Maďara Zsolta Darásziho je aj Slovák Ľubomír Palčo.