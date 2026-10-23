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DKV Mobility buduje technologické centrum v Porte. Nové centrum zamerané na dáta a umelú inteligenciu podporí inovácie a ďalší rast spoločnosti
DKV Mobility, popredná platforma pre medzinárodné služby v oblasti mobility, buduje nové technologické centrum Tech Hub v portugalskom Porte. Nové technologické centrum v ...
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23.10.2026 (SITA.sk) - DKV Mobility, popredná platforma pre medzinárodné služby v oblasti mobility, buduje nové technologické centrum Tech Hub v portugalskom Porte.
DKV Mobility, popredná platforma pre medzinárodné služby v oblasti mobility, buduje nové technologické centrum Tech Hub v portugalskom Porte. Jeho cieľom je rozšíriť prístup k špecialistom na dáta a umelú inteligenciu (AI) a urýchliť vývoj digitálnych produktov a služieb založených na práci s dátami, najmä v oblasti tankovania, nabíjania elektromobilov a správy vozových parkov.
Otvorenie nového centra je súčasťou rozsiahlej technologickej iniciatívy, v rámci ktorej plánuje DKV Mobility v nasledujúcich rokoch prijať niekoľko stoviek IT špecialistov a odborníkov na dáta a AI v celej Európe. V počiatočnej fáze budovania centra spolupracuje DKV Mobility s partnerom Capgemini, globálnou technologickou a poradenskou spoločnosťou. Prví odborníci už nastúpili a do konca roka 2026 by mal mať tím približne 50 členov. Do konca roka 2027 sa plánuje jeho rozšírenie na približne 150 zamestnancov a plné začlenenie do organizačnej štruktúry DKV Mobility.
Trh mobility prechádza rýchlou premenou. Elektromobilita sa čoraz viac presadzuje, vozové parky kombinujú rôzne typy pohonov a ich prevádzkovatelia od svojich partnerov očakávajú skôr komplexné digitálne riešenia než jednotlivé produkty. Schopnosť efektívne využívať dáta a umelú inteligenciu naprieč službami poskytovanými zákazníkom sa preto stáva čoraz dôležitejšou konkurenčnou výhodou. Nové technologické centrum v Porte pomôže spoločnosti DKV Mobility rýchlejšie reagovať na tieto zmeny, skrátiť čas od vývoja inovácií po ich uvedenie na trh a lepšie využiť rastový potenciál napríklad v oblasti elektromobility.
"Premenu trhu mobility aktívne formujeme prostredníctvom digitálnych riešení, ktoré zodpovedajú potrebám našich zákazníkov. Na to potrebujeme silné technologické zázemie a schopnosť premieňať dáta na konkrétne prínosy. Technologické centrum v Porte je dôležitým krokom, ktorý nám umožní urýchliť vývoj nových riešení aj ich zavádzanie do praxe," hovorí Sebastian Klauke, generálny riaditeľ DKV Mobility.
Porto patrí medzi dynamicky sa rozvíjajúce technologické centrá v Európe. Mesto ponúka kvalitné univerzity, rastúcu komunitu technologických odborníkov a prostredie, v ktorom už pôsobí množstvo medzinárodných technologických spoločností. Pre DKV Mobility bola pri výbere lokality rozhodujúca predovšetkým dostupnosť odborníkov na dáta a umelú inteligenciu s potrebnými skúsenosťami a špecializáciou.
"O najlepších odborníkov na dáta a umelú inteligenciu dnes súťažia firmy v celej Európe. Porto nás presvedčilo svojou dynamickou technologickou komunitou, v ktorej nachádzame presne také skúsenosti a znalosti, aké potrebujeme. Nechceme tu vybudovať izolovaný tím, ale plnohodnotné centrum odborných kompetencií, ktoré bude úzko spolupracovať s našimi kolegami v Ratingene a Bukurešti. Spoločne tak budeme vyvíjať ešte kvalitnejšie produkty a služby pre našich zákazníkov," dopĺňa Jesper Erichsen, riaditeľ pre technológie a prevádzku spoločnosti DKV Mobility.
Nové centrum bude od samého začiatku fungovať ako neoddeliteľná súčasť DKV Mobility a zapojí sa do spoločných vývojových procesov v rámci celej firmy. Porto tak rozšíri sieť existujúcich technologických pracovísk v nemeckom Ratingene a rumunskej Bukurešti, nenahradí ich. Spoločnosť neplánuje presúvať pracovné miesta z týchto lokalít do Portugalska. Naopak, do oboch existujúcich centier chce naďalej investovať, a to prostredníctvom náboru nových zamestnancov, vzdelávania a ďalšieho profesijného rozvoja súčasných tímov.
Spoločnosť DKV Mobility, ktorá poskytuje služby ~ 450 000 aktívnym zákazníkom vo viac ako 50 krajinách Európy a zamestnáva ~ 3 000 ľudí, je poprednou európskou B2B platformou pre platby a riešenia na cestách s viac ako 90-ročnou históriou a cieľavedomým rastom. Spoločnosť ponúka prístup k najrozsiahlejšej akceptačnej sieti v Európe, ktorá zahŕňa ~ 76 000 čerpacích staníc s konvenčnými palivami, ~ 1,2 milióna verejných a čiastočne verejných nabíjacích bodov pre elektromobily (7/26) a ~ 26 000 čerpacích staníc s alternatívnymi palivami. DKV Mobility je tiež popredným poskytovateľom riešení na platby mýta v Európe. Zároveň ponúka služby zabezpečujúce mobilitu vrátane servisu vozidiel na približne 39 000 servisných miestach, ako aj inovatívne digitálne riešenia. V rámci finančných služieb je DKV Mobility popredným poskytovateľom riešení na vrátenie DPH. DKV Mobility v roku 2025 spracovala transakcie v hodnote 20 miliárd eur a dosiahla tržby 860 miliónov eur. Cieľom DKV Mobility je prispievať k efektívnej a udržateľnej budúcnosti mobility.Všetky údaje sú k 6/26, pokiaľ nie je uvedené inak. dkv-mobility.com
Capgemini je globálna technologická a poradenská spoločnosť, ktorá už takmer 60 rokov pomáha firmám s digitálnou transformáciou a rozvojom ich podnikania. Poskytuje služby v oblasti strategického poradenstva, vývoja softvéru, cloudových technológií, dátovej analytiky a umelej inteligencie. Pôsobí vo viac ako 50 krajinách sveta, zamestnáva približne 420 000 ľudí a v roku 2025 dosiahla tržby 22,5 miliardy eur. www.capgemini.com
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - DKV Mobility buduje technologické centrum v Porte. Nové centrum zamerané na dáta a umelú inteligenciu podporí inovácie a ďalší rast spoločnosti © SITA Všetky práva vyhradené.
- Nové technologické centrum v portugalskom Porte umožní DKV Mobility získať ďalších odborníkov na dáta a umelú inteligenciu.
- Pri rozbehu centra pomáha spoločnosť Capgemini.
- Do konca roka 2027 plánuje DKV Mobility vytvoriť približne 150 nových pracovných miest.
- Porto doplní existujúce technologické centrá v Ratingene a Bukurešti, do ktorých bude DKV Mobility naďalej investovať.
DKV Mobility, popredná platforma pre medzinárodné služby v oblasti mobility, buduje nové technologické centrum Tech Hub v portugalskom Porte. Jeho cieľom je rozšíriť prístup k špecialistom na dáta a umelú inteligenciu (AI) a urýchliť vývoj digitálnych produktov a služieb založených na práci s dátami, najmä v oblasti tankovania, nabíjania elektromobilov a správy vozových parkov.
Otvorenie nového centra je súčasťou rozsiahlej technologickej iniciatívy, v rámci ktorej plánuje DKV Mobility v nasledujúcich rokoch prijať niekoľko stoviek IT špecialistov a odborníkov na dáta a AI v celej Európe. V počiatočnej fáze budovania centra spolupracuje DKV Mobility s partnerom Capgemini, globálnou technologickou a poradenskou spoločnosťou. Prví odborníci už nastúpili a do konca roka 2026 by mal mať tím približne 50 členov. Do konca roka 2027 sa plánuje jeho rozšírenie na približne 150 zamestnancov a plné začlenenie do organizačnej štruktúry DKV Mobility.
Trh mobility prechádza rýchlou premenou. Elektromobilita sa čoraz viac presadzuje, vozové parky kombinujú rôzne typy pohonov a ich prevádzkovatelia od svojich partnerov očakávajú skôr komplexné digitálne riešenia než jednotlivé produkty. Schopnosť efektívne využívať dáta a umelú inteligenciu naprieč službami poskytovanými zákazníkom sa preto stáva čoraz dôležitejšou konkurenčnou výhodou. Nové technologické centrum v Porte pomôže spoločnosti DKV Mobility rýchlejšie reagovať na tieto zmeny, skrátiť čas od vývoja inovácií po ich uvedenie na trh a lepšie využiť rastový potenciál napríklad v oblasti elektromobility.
"Premenu trhu mobility aktívne formujeme prostredníctvom digitálnych riešení, ktoré zodpovedajú potrebám našich zákazníkov. Na to potrebujeme silné technologické zázemie a schopnosť premieňať dáta na konkrétne prínosy. Technologické centrum v Porte je dôležitým krokom, ktorý nám umožní urýchliť vývoj nových riešení aj ich zavádzanie do praxe," hovorí Sebastian Klauke, generálny riaditeľ DKV Mobility.
Porto patrí medzi dynamicky sa rozvíjajúce technologické centrá v Európe. Mesto ponúka kvalitné univerzity, rastúcu komunitu technologických odborníkov a prostredie, v ktorom už pôsobí množstvo medzinárodných technologických spoločností. Pre DKV Mobility bola pri výbere lokality rozhodujúca predovšetkým dostupnosť odborníkov na dáta a umelú inteligenciu s potrebnými skúsenosťami a špecializáciou.
"O najlepších odborníkov na dáta a umelú inteligenciu dnes súťažia firmy v celej Európe. Porto nás presvedčilo svojou dynamickou technologickou komunitou, v ktorej nachádzame presne také skúsenosti a znalosti, aké potrebujeme. Nechceme tu vybudovať izolovaný tím, ale plnohodnotné centrum odborných kompetencií, ktoré bude úzko spolupracovať s našimi kolegami v Ratingene a Bukurešti. Spoločne tak budeme vyvíjať ešte kvalitnejšie produkty a služby pre našich zákazníkov," dopĺňa Jesper Erichsen, riaditeľ pre technológie a prevádzku spoločnosti DKV Mobility.
Nové centrum bude od samého začiatku fungovať ako neoddeliteľná súčasť DKV Mobility a zapojí sa do spoločných vývojových procesov v rámci celej firmy. Porto tak rozšíri sieť existujúcich technologických pracovísk v nemeckom Ratingene a rumunskej Bukurešti, nenahradí ich. Spoločnosť neplánuje presúvať pracovné miesta z týchto lokalít do Portugalska. Naopak, do oboch existujúcich centier chce naďalej investovať, a to prostredníctvom náboru nových zamestnancov, vzdelávania a ďalšieho profesijného rozvoja súčasných tímov.
O spoločnosti DKV Mobility
Spoločnosť DKV Mobility, ktorá poskytuje služby ~ 450 000 aktívnym zákazníkom vo viac ako 50 krajinách Európy a zamestnáva ~ 3 000 ľudí, je poprednou európskou B2B platformou pre platby a riešenia na cestách s viac ako 90-ročnou históriou a cieľavedomým rastom. Spoločnosť ponúka prístup k najrozsiahlejšej akceptačnej sieti v Európe, ktorá zahŕňa ~ 76 000 čerpacích staníc s konvenčnými palivami, ~ 1,2 milióna verejných a čiastočne verejných nabíjacích bodov pre elektromobily (7/26) a ~ 26 000 čerpacích staníc s alternatívnymi palivami. DKV Mobility je tiež popredným poskytovateľom riešení na platby mýta v Európe. Zároveň ponúka služby zabezpečujúce mobilitu vrátane servisu vozidiel na približne 39 000 servisných miestach, ako aj inovatívne digitálne riešenia. V rámci finančných služieb je DKV Mobility popredným poskytovateľom riešení na vrátenie DPH. DKV Mobility v roku 2025 spracovala transakcie v hodnote 20 miliárd eur a dosiahla tržby 860 miliónov eur. Cieľom DKV Mobility je prispievať k efektívnej a udržateľnej budúcnosti mobility.Všetky údaje sú k 6/26, pokiaľ nie je uvedené inak. dkv-mobility.com
O spoločnosti Capgemini
Capgemini je globálna technologická a poradenská spoločnosť, ktorá už takmer 60 rokov pomáha firmám s digitálnou transformáciou a rozvojom ich podnikania. Poskytuje služby v oblasti strategického poradenstva, vývoja softvéru, cloudových technológií, dátovej analytiky a umelej inteligencie. Pôsobí vo viac ako 50 krajinách sveta, zamestnáva približne 420 000 ľudí a v roku 2025 dosiahla tržby 22,5 miliardy eur. www.capgemini.com
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - DKV Mobility buduje technologické centrum v Porte. Nové centrum zamerané na dáta a umelú inteligenciu podporí inovácie a ďalší rast spoločnosti © SITA Všetky práva vyhradené.
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