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DKV Mobility integruje burzu nákladov TIMOCOM do svojho softvéru na riadenie prepravy
Tagy: DKV MOBILITY PR
DKV Mobility, popredná platforma pre medzinárodné služby v oblasti mobility, a technologická spoločnosť TIMOCOM prepájajú riadenie prepravy. Používatelia DKV Transport Management ...
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14.9.2026 (SITA.sk) - DKV Mobility, popredná platforma pre medzinárodné služby v oblasti mobility, a technologická spoločnosť TIMOCOM prepájajú riadenie prepravy.
DKV Mobility, popredná platforma pre medzinárodné služby v oblasti mobility, a technologická spoločnosť TIMOCOM prepájajú riadenie prepravy s digitálnym vyhľadávaním nákladov a voľných prepravných kapacít. Od 1. septembra je burza nákladov TIMOCOM priamo integrovaná do nástroja DKV Transport Management Software (DKV TMS). Jeho používatelia tak môžu vyhľadávať a zverejňovať ponuky nákladov aj voľných prepravných kapacít priamo v aplikácii, ktorú bežne používajú, bez potreby prechádzať do iného systému.
Pre DKV Mobility predstavuje integrácia burzy nákladov ďalší dôležitý krok v rozvoji otvorenej platformy mobility. Zapájanie partnerských spoločností do platformy a rozširovanie portfólia digitálnych produktov patria medzi kľúčové súčasti rastovej stratégie DKV Mobility. Cieľom je ďalej zvyšovať prínos platformy pre zákazníkov.
TIMOCOM Road Freight Marketplace prepája viac ako 58 000 overených spoločností, ktoré tu každý deň zverejňujú až 1 milión medzinárodných ponúk nákladov a voľných prepravných kapacít. Pre dopravné a logistické spoločnosti je rýchle prepojenie dostupných nákladov s voľnou kapacitou zásadné pre lepšie vyťaženie vozidiel a obmedzenie jázd naprázdno. Digitálne trhoviská umožňujú potrebné prepojenie medzi odosielateľmi, špeditérmi a dopravcami naprieč Európou.
"Dôsledne prepájame najlepšie riešenia na jednom mieste a zabezpečujeme, aby ich naši zákazníci mohli využívať čo najjednoduchšie. Integráciou burzy nákladov TIMOCOM začleňujeme osvedčené riešenie priamo do DKV TMS a zároveň pokračujeme v rozvoji našej platformy mobility. Partnerstvá, ako je toto, sú jedným zo základných pilierov našej digitálnej produktovej stratégie," hovorí Katrin Voss, riaditeľka pre digitálne produkty spoločnosti DKV Mobility.
"Z úzkeho prepojenia nástrojov, ktoré firmy používajú pri každodennej práci, profitujú predovšetkým menší a stredne veľkí dopravcovia. Priame prepojenie burzy nákladov so systémom na riadenie dopravy bolo doteraz doménou najmä veľkých flotíl s komplexným IT prostredím. Vďaka DKV TMS teraz môžu dopravcovia všetkých veľkostí plánovať náklady a voľné kapacity priamo v aplikácii, ktorú už používajú, bez zbytočných medzikrokov, ďalších systémov a dodatočnej zložitosti," dopĺňa Ilhan Erkilic, vedúci produktového manažmentu pre oblasť dopravy v spoločnosti DKV Mobility.
"Vďaka tejto spolupráci sa náš Road Freight Marketplace ešte viac približuje každodenným procesom dopravných a logistických spoločností. Naším cieľom je inteligentne prepájať digitálne procesy a čo najviac uľahčiť prístup k vhodným ponukám nákladov a voľných prepravných kapacít. Čím lepšie sa podarí prepojiť dopyt po preprave s dostupnou kapacitou, tým efektívnejšie možno využívať existujúce zdroje a obmedzovať jazdy naprázdno," vysvetľuje Simon Musfeldt, vedúci tímu pre partnerskú spoluprácu a strategických zákazníkov v spoločnosti TIMOCOM.
Touto spoluprácou DKV Mobility ďalej rozširuje svoje portfólio digitálnych produktov a pokračuje v rozvoji stratégie otvorenej platformy. DKV TMS bol uvedený na trh v roku 2025 a je plne integrovaný do zákazníckeho portálu DKV Cockpit, takže nevyžaduje žiadnu dodatočnú IT infraštruktúru. Dopĺňa ďalšie digitálne riešenia, ako sú DKV Carbon Monitor na evidenciu emisií vozového parku alebo DKV Fleet Management Software, ktorý umožňuje dopravcom centrálne spravovať vozový park, údaje o vozidlách a prevádzkové náklady.
Pre TIMOCOM predstavuje spolupráca ďalší krok k užšiemu prepojeniu Road Freight Marketplace s digitálnymi procesmi dopravných a logistických spoločností. Vďaka integrácii externých systémov môžu používatelia využívať kľúčové funkcie trhoviska bez toho, aby museli opustiť svoje známe pracovné prostredie.
Spoločnosť DKV Mobility, ktorá obsluhuje ~ 450 000 aktívnych zákazníkov vo viac ako 50 krajinách Európy a zamestnáva ~ 3 000 ľudí, je poprednou európskou B2B platformou pre platby a riešenia na cestách s približne 90-ročnou históriou a cieleným rastom. Spoločnosť ponúka prístup k najrozsiahlejšej akceptačnej sieti v Európe, ktorá zahŕňa ~76 000 konvenčných čerpacích staníc, ~ 1,2 milióna verejných a poloverejných nabíjacích bodov pre elektromobily (7/26) a ~26 000 čerpacích staníc s alternatívnymi palivami. DKV Mobility je tiež popredným poskytovateľom riešení pre platby mýta v Európe. Ponúka aj služby mobility vrátane servisu vozidiel na približne 39 000 servisných miestach alebo inovatívnych digitálnych riešení. V oblasti finančných služieb je DKV Mobility popredným poskytovateľom riešení pre vrátenie DPH. DKV Mobility dosiahla v roku 2025 transakcie vo výške 20 miliárd EUR a tržby vo výške 860 miliónov EUR. Cieľom DKV Mobility je smerovať k efektívnej a udržateľnej budúcnosti mobility. Všetky údaje sú k 6/26, pokiaľ nie je uvedené inak. dkv-mobility.com
TIMOCOM je IT spoločnosť pôsobiaca v oblasti európskej cestnej nákladnej dopravy. Prostredníctvom svojho digitálneho trhoviska Road Freight Marketplace prepája špeditérov, poskytovateľov logistických služieb a odosielateľov s vhodnými dopravnými partnermi. Vďaka digitálnym riešeniam pomáha firmám znižovať náklady na prepravu, maximálne využívať kapacitu vozového parku a zabezpečovať včasné doručenie zásielok.
Zákazníci TIMOCOM sa stávajú súčasťou jednej z najväčších logistických sietí v Európe, ktorá združuje viac ako 58 000 overených spoločností a umožňuje im využívať ich skúsenosti a odborné znalosti. Viac informácií o vedení spoločnosti, jej histórii a digitálnych službách nájdete v TIMOCOM Media Kite.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - DKV Mobility integruje burzu nákladov TIMOCOM do svojho softvéru na riadenie prepravy © SITA Všetky práva vyhradené.
- Používatelia DKV Transport Management Softwaru (DKV TMS) získavajú priamy prístup k burze nákladov TIMOCOM, jednému z najväčších digitálnych trhovísk európskej cestnej nákladnej dopravy
- TIMOCOM prepája viac ako 58 000 overených spoločností a denne ponúka až 1 milión ponúk nákladov a voľných prepravných kapacít
- Ponuky nákladov a voľných kapacít môžu používatelia vyhľadávať aj zverejňovať priamo v DKV TMS bez toho, aby museli prechádzať medzi rôznymi systémami
- Integrácia partnerských riešení a rozširovanie portfólia digitálnych produktov patria medzi kľúčové súčasti rastovej stratégie DKV Mobility
DKV Mobility, popredná platforma pre medzinárodné služby v oblasti mobility, a technologická spoločnosť TIMOCOM prepájajú riadenie prepravy s digitálnym vyhľadávaním nákladov a voľných prepravných kapacít. Od 1. septembra je burza nákladov TIMOCOM priamo integrovaná do nástroja DKV Transport Management Software (DKV TMS). Jeho používatelia tak môžu vyhľadávať a zverejňovať ponuky nákladov aj voľných prepravných kapacít priamo v aplikácii, ktorú bežne používajú, bez potreby prechádzať do iného systému.
Pre DKV Mobility predstavuje integrácia burzy nákladov ďalší dôležitý krok v rozvoji otvorenej platformy mobility. Zapájanie partnerských spoločností do platformy a rozširovanie portfólia digitálnych produktov patria medzi kľúčové súčasti rastovej stratégie DKV Mobility. Cieľom je ďalej zvyšovať prínos platformy pre zákazníkov.
TIMOCOM Road Freight Marketplace prepája viac ako 58 000 overených spoločností, ktoré tu každý deň zverejňujú až 1 milión medzinárodných ponúk nákladov a voľných prepravných kapacít. Pre dopravné a logistické spoločnosti je rýchle prepojenie dostupných nákladov s voľnou kapacitou zásadné pre lepšie vyťaženie vozidiel a obmedzenie jázd naprázdno. Digitálne trhoviská umožňujú potrebné prepojenie medzi odosielateľmi, špeditérmi a dopravcami naprieč Európou.
"Dôsledne prepájame najlepšie riešenia na jednom mieste a zabezpečujeme, aby ich naši zákazníci mohli využívať čo najjednoduchšie. Integráciou burzy nákladov TIMOCOM začleňujeme osvedčené riešenie priamo do DKV TMS a zároveň pokračujeme v rozvoji našej platformy mobility. Partnerstvá, ako je toto, sú jedným zo základných pilierov našej digitálnej produktovej stratégie," hovorí Katrin Voss, riaditeľka pre digitálne produkty spoločnosti DKV Mobility.
"Z úzkeho prepojenia nástrojov, ktoré firmy používajú pri každodennej práci, profitujú predovšetkým menší a stredne veľkí dopravcovia. Priame prepojenie burzy nákladov so systémom na riadenie dopravy bolo doteraz doménou najmä veľkých flotíl s komplexným IT prostredím. Vďaka DKV TMS teraz môžu dopravcovia všetkých veľkostí plánovať náklady a voľné kapacity priamo v aplikácii, ktorú už používajú, bez zbytočných medzikrokov, ďalších systémov a dodatočnej zložitosti," dopĺňa Ilhan Erkilic, vedúci produktového manažmentu pre oblasť dopravy v spoločnosti DKV Mobility.
"Vďaka tejto spolupráci sa náš Road Freight Marketplace ešte viac približuje každodenným procesom dopravných a logistických spoločností. Naším cieľom je inteligentne prepájať digitálne procesy a čo najviac uľahčiť prístup k vhodným ponukám nákladov a voľných prepravných kapacít. Čím lepšie sa podarí prepojiť dopyt po preprave s dostupnou kapacitou, tým efektívnejšie možno využívať existujúce zdroje a obmedzovať jazdy naprázdno," vysvetľuje Simon Musfeldt, vedúci tímu pre partnerskú spoluprácu a strategických zákazníkov v spoločnosti TIMOCOM.
Touto spoluprácou DKV Mobility ďalej rozširuje svoje portfólio digitálnych produktov a pokračuje v rozvoji stratégie otvorenej platformy. DKV TMS bol uvedený na trh v roku 2025 a je plne integrovaný do zákazníckeho portálu DKV Cockpit, takže nevyžaduje žiadnu dodatočnú IT infraštruktúru. Dopĺňa ďalšie digitálne riešenia, ako sú DKV Carbon Monitor na evidenciu emisií vozového parku alebo DKV Fleet Management Software, ktorý umožňuje dopravcom centrálne spravovať vozový park, údaje o vozidlách a prevádzkové náklady.
Pre TIMOCOM predstavuje spolupráca ďalší krok k užšiemu prepojeniu Road Freight Marketplace s digitálnymi procesmi dopravných a logistických spoločností. Vďaka integrácii externých systémov môžu používatelia využívať kľúčové funkcie trhoviska bez toho, aby museli opustiť svoje známe pracovné prostredie.
O spoločnosti DKV Mobility
Spoločnosť DKV Mobility, ktorá obsluhuje ~ 450 000 aktívnych zákazníkov vo viac ako 50 krajinách Európy a zamestnáva ~ 3 000 ľudí, je poprednou európskou B2B platformou pre platby a riešenia na cestách s približne 90-ročnou históriou a cieleným rastom. Spoločnosť ponúka prístup k najrozsiahlejšej akceptačnej sieti v Európe, ktorá zahŕňa ~76 000 konvenčných čerpacích staníc, ~ 1,2 milióna verejných a poloverejných nabíjacích bodov pre elektromobily (7/26) a ~26 000 čerpacích staníc s alternatívnymi palivami. DKV Mobility je tiež popredným poskytovateľom riešení pre platby mýta v Európe. Ponúka aj služby mobility vrátane servisu vozidiel na približne 39 000 servisných miestach alebo inovatívnych digitálnych riešení. V oblasti finančných služieb je DKV Mobility popredným poskytovateľom riešení pre vrátenie DPH. DKV Mobility dosiahla v roku 2025 transakcie vo výške 20 miliárd EUR a tržby vo výške 860 miliónov EUR. Cieľom DKV Mobility je smerovať k efektívnej a udržateľnej budúcnosti mobility. Všetky údaje sú k 6/26, pokiaľ nie je uvedené inak. dkv-mobility.com
O spoločnosti TIMOCOM
TIMOCOM je IT spoločnosť pôsobiaca v oblasti európskej cestnej nákladnej dopravy. Prostredníctvom svojho digitálneho trhoviska Road Freight Marketplace prepája špeditérov, poskytovateľov logistických služieb a odosielateľov s vhodnými dopravnými partnermi. Vďaka digitálnym riešeniam pomáha firmám znižovať náklady na prepravu, maximálne využívať kapacitu vozového parku a zabezpečovať včasné doručenie zásielok.
Zákazníci TIMOCOM sa stávajú súčasťou jednej z najväčších logistických sietí v Európe, ktorá združuje viac ako 58 000 overených spoločností a umožňuje im využívať ich skúsenosti a odborné znalosti. Viac informácií o vedení spoločnosti, jej histórii a digitálnych službách nájdete v TIMOCOM Media Kite.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - DKV Mobility integruje burzu nákladov TIMOCOM do svojho softvéru na riadenie prepravy © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: DKV MOBILITY PR
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