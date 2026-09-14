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14. septembra 2026
Minister Tomáš sa chystá zvýšiť príspevok na odkázanosť, zmeny plánuje aj pri financovaní ambulantných služieb – VIDEO
Tagy: Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR odkázanosť Opatrovateľský príspevok Zákon o sociálnych službách
Ministerstvo tiež zavádza systém preddavkov pre osoby v najvyššom stupni odkázanosti, na ktoré opatrovatelia nepoberajú opatrovateľský príspevok, ale využívajú len ambulantné služby.
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14.9.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo tiež zavádza systém preddavkov pre osoby v najvyššom stupni odkázanosti, na ktoré opatrovatelia nepoberajú opatrovateľský príspevok, ale využívajú len ambulantné služby.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR plánuje zvýšiť príspevok na odkázanosť, ktorý vstúpi do platnosti od budúceho roka. Ako informoval minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD), neformálna časť príspevku pri dvoch najvyšších stupňoch odkázanosti sa dostane na úroveň čistej minimálnej mzdy.
Upraviť sa má aj výška príspevku pri nižších stupňoch odkázanosti. Zmeny plánuje minister Tomáš zapracovať do novely zákona o sociálnych službách, ktorá je aktuálne v parlamente. Predložiť ich plánujú na najbližšej schôdzi ako pozmeňovacie návrhy.
„Zásadnou zmenou, ktorú prinášame je, že napokon zvyšujeme ešte viac príspevok na odkázanosť. To je ten nový príspevok, ktorý bude platiť od 1. januára budúceho roka a rešpektujeme to, že neformálna časť príspevku bude už od 1. januára na úrovni čistej minimálnej mzdy. Zároveň sa podľa počtu potrebných hodín na starostlivosť upravia aj príspevky v tých prvých troch najnižších stupňoch odkázanosti,“ spresnil minister Tomáš. Dodal, že táto zmena si vyžiada vyše 28,5 milióna eur zo štátneho rozpočtu.
Zmeny plánuje ministerstvo aj pri financovaní ambulantných služieb. Po prijatí reformy financovania sociálnych služieb totiž podľa Tomáša vznikli obavy o fungovanie ambulantných zariadení. Opozícia i samotní poskytovatelia ambulantných služieb upozorňovali na možný kolaps zariadení. Rezort práce preto zavádza prechodný mechanizmus.
„Stanovíme takzvané prechodné obdobie pre rok 2027 v rámci ktorého budú vedľa seba fungovať nový aj starý systém. Pokiaľ nebudú stačiť financie z formálnej časti príspevku tých odkázaných ľudí na pokrytie mzdových nákladov zamestnancov týchto ambulantných zariadení, tak štát vyplatí takzvaný dorovnávací príspevok do výšky štátneho príspevku, ktorý sa poskytuje v súčasnosti,“ uviedol Tomáš s tým, že v prechodnom období budú situáciu monitorovať. Dorovnávací príspevok pre ambulantné služby predstavuje náklady v štátnom rozpočte vo výške 18 miliónov eur.
Ministerstvo tiež po novom zavádza systém preddavkov pre osoby v najvyššom stupni odkázanosti, na ktoré opatrovatelia nepoberajú opatrovateľský príspevok, ale využívajú len ambulantné služby. „V takýchto prípadoch by sa na začiatku roka mohli dostať do situácie, že by nemali dostatok vlastných financií na pokrytie týchto ambulantných služieb, preto zavádzame systém preddavkov pre týchto ľudí,“ priblížil Tomáš.
Zdroj: SITA.sk - Minister Tomáš sa chystá zvýšiť príspevok na odkázanosť, zmeny plánuje aj pri financovaní ambulantných služieb – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR plánuje zvýšiť príspevok na odkázanosť, ktorý vstúpi do platnosti od budúceho roka. Ako informoval minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD), neformálna časť príspevku pri dvoch najvyšších stupňoch odkázanosti sa dostane na úroveň čistej minimálnej mzdy.
Zmeny by mali byť v zákone o sociálnych službách
Upraviť sa má aj výška príspevku pri nižších stupňoch odkázanosti. Zmeny plánuje minister Tomáš zapracovať do novely zákona o sociálnych službách, ktorá je aktuálne v parlamente. Predložiť ich plánujú na najbližšej schôdzi ako pozmeňovacie návrhy.
„Zásadnou zmenou, ktorú prinášame je, že napokon zvyšujeme ešte viac príspevok na odkázanosť. To je ten nový príspevok, ktorý bude platiť od 1. januára budúceho roka a rešpektujeme to, že neformálna časť príspevku bude už od 1. januára na úrovni čistej minimálnej mzdy. Zároveň sa podľa počtu potrebných hodín na starostlivosť upravia aj príspevky v tých prvých troch najnižších stupňoch odkázanosti,“ spresnil minister Tomáš. Dodal, že táto zmena si vyžiada vyše 28,5 milióna eur zo štátneho rozpočtu.
Zmeny plánuje ministerstvo aj pri financovaní ambulantných služieb. Po prijatí reformy financovania sociálnych služieb totiž podľa Tomáša vznikli obavy o fungovanie ambulantných zariadení. Opozícia i samotní poskytovatelia ambulantných služieb upozorňovali na možný kolaps zariadení. Rezort práce preto zavádza prechodný mechanizmus.
Rok 2027 bude prechodným obdobím
„Stanovíme takzvané prechodné obdobie pre rok 2027 v rámci ktorého budú vedľa seba fungovať nový aj starý systém. Pokiaľ nebudú stačiť financie z formálnej časti príspevku tých odkázaných ľudí na pokrytie mzdových nákladov zamestnancov týchto ambulantných zariadení, tak štát vyplatí takzvaný dorovnávací príspevok do výšky štátneho príspevku, ktorý sa poskytuje v súčasnosti,“ uviedol Tomáš s tým, že v prechodnom období budú situáciu monitorovať. Dorovnávací príspevok pre ambulantné služby predstavuje náklady v štátnom rozpočte vo výške 18 miliónov eur.
Ministerstvo tiež po novom zavádza systém preddavkov pre osoby v najvyššom stupni odkázanosti, na ktoré opatrovatelia nepoberajú opatrovateľský príspevok, ale využívajú len ambulantné služby. „V takýchto prípadoch by sa na začiatku roka mohli dostať do situácie, že by nemali dostatok vlastných financií na pokrytie týchto ambulantných služieb, preto zavádzame systém preddavkov pre týchto ľudí,“ priblížil Tomáš.
Zdroj: SITA.sk - Minister Tomáš sa chystá zvýšiť príspevok na odkázanosť, zmeny plánuje aj pri financovaní ambulantných služieb – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR odkázanosť Opatrovateľský príspevok Zákon o sociálnych službách
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