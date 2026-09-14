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Snina rozšírila mapu K Parkov: Kaufland tu otvoril 33. ihrisko pre mladých
Basketbal, pingpong, zóna pre kolobežky či skejt, to všetko môžu využívať deti aj tínedžeri v Snine, kde Kaufland otvoril už 33. K Park na Slovensku. Pri jeho otvorení nechýbali športoví ...
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14.9.2026 (SITA.sk) - Basketbal, pingpong, zóna pre kolobežky či skejt, to všetko môžu využívať deti aj tínedžeri v Snine, kde Kaufland otvoril už 33. K Park na Slovensku.
Pri jeho otvorení nechýbali športoví profesionáli, DJ ani dobrá nálada.
Ako dostať mladých von z detských izieb a pritiahnuť ich k tomu, aby sa viac hýbali? Stačí pre nich vytvoriť moderný priestor pre šport, zábavu aj spoločné zážitky. Práve na tejto myšlienke stoja K Parky, ktoré Kaufland prináša do miest po celom Slovensku. Najnovší vyrástol v Snine.
Na Hviezdoslavovej ulici ho zástupcovia mesta a obchodného reťazca slávnostne otvorili v piatok 11. septembra a už prvé popoludnie prinieslo ochutnávku toho, čo všetko nový multifunkčný areál ponúka. Viacnásobný majster sveta vo fitness Michal Barbier dodal otvoreniu poriadnu dávku energie svojou šou, v ktorej spojil prvky kalisteniky, akrobacie a parkouru. Pod basketbalovým košom zaujal trikmi s loptou bývalý reprezentant a osemnásobný basketbalista roka Rado Rančík, zatiaľ čo profesionáli z Hangairu sa postarali o adrenalínovú zábavu svojimi jazdami na skejtoch či kolobežkách.
Dievčatá z Rope Skipping Academy roztočili švihadlá v poriadne rýchlom tempe a nadšenci lezenia si pod dohľadom tímu z Pralezu mohli vyskúšať, či zvládnu zdolať lezeckú stenu. Piatkové popoludnie dopĺňal zábavnými rytmami DJ, ochutnávka zdravých pochúťok či trblietavé vlasy pre tých, ktorí chceli svojmu športovému looku dodať trochu lesku.
K Parky však nie sú len pre skúsených športovcov. Kaufland ich od roku 2022 prináša do regiónov naprieč Slovenskom, aby mladej generácii, ktorá už vyrástla z klasických detských ihrísk, priniesol atraktívne miesta na zmysluplné trávenie voľného času. Deti a tínedžeri si v nich môžu zahrať basketbal a pingpong, zajazdiť si na skejte alebo kolobežke, zatrénovať vo workoutovej zóne či na lezeckej stene. Nechýba ani oddychová časť s lavičkami, ktorá môže slúžiť na komunitné stretnutia všetkých vekových kategórií.
Novinkou tohtoročných K Parkov je interaktívne ihrisko prepojené s mobilnou aplikáciou, ktoré návštevníkom poskytuje pestrú škálu športových, pohybových aj vzdelávacích hier a aktivít.
"K Parky vytvárame ako miesta, kde mladí môžu svoj voľný čas tráviť zmysluplne, stretávať sa s rovesníkmi a objavovať rôzne možnosti pohybu. Nejde pritom o vrcholové výkony ani rekordy. Dôležité je, aby si tu každý našiel aktivitu, ktorá ho baví a dokázal ju spojiť so zábavou aj spoločnými zážitkami. Veríme, že aj Sninčania si nový K Park obľúbia a postupne sa stane prirodzenou súčasťou života pre všetkých obyvateľov mesta," zdôrazňuje Lucia Vargová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Snina je ďalším zo siedmich miest, ktoré nový K Park získali ako víťazi minuloročného verejného hlasovania. Za jej úspechom stojí aj podpora obyvateľov, ktorí svojimi hlasmi pomohli mestu k novému ihrisku. Ich nasadenie oceňuje aj primátor Peter Vološin.
"Veľmi si vážime, že sa Sninčania dokázali zomknúť pre dobrú vec a zapojili sa do hlasovania o projekt, z ktorého budú mať prospech všetci obyvatelia aj návštevníci mesta. K Park prináša moderný areál, kde môžu aj na menšom priestore spoločne tráviť voľný čas, zdieľať podobné záujmy a kde sa pri množstve aktivít dokážu spájať rôzne generácie," hovorí primátor Sniny Peter Vološin.
V priebehu tohto roka Kaufland otvoril atraktívne športoviská v bratislavskej Rači, Žiari nad Hronom, Bánovciach nad Bebravou a Tvrdošíne. Ich mapa sa ešte rozšíri o ďalšie dva, ktoré pribudnú v Medzilaborciach a v mestskej časti Košice- Západ, vďaka čomu bude na Slovensku fungovať dokopy 35 K Parkov.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Snina rozšírila mapu K Parkov: Kaufland tu otvoril 33. ihrisko pre mladých © SITA Všetky práva vyhradené.
Pri jeho otvorení nechýbali športoví profesionáli, DJ ani dobrá nálada.
Ako dostať mladých von z detských izieb a pritiahnuť ich k tomu, aby sa viac hýbali? Stačí pre nich vytvoriť moderný priestor pre šport, zábavu aj spoločné zážitky. Práve na tejto myšlienke stoja K Parky, ktoré Kaufland prináša do miest po celom Slovensku. Najnovší vyrástol v Snine.
Na Hviezdoslavovej ulici ho zástupcovia mesta a obchodného reťazca slávnostne otvorili v piatok 11. septembra a už prvé popoludnie prinieslo ochutnávku toho, čo všetko nový multifunkčný areál ponúka. Viacnásobný majster sveta vo fitness Michal Barbier dodal otvoreniu poriadnu dávku energie svojou šou, v ktorej spojil prvky kalisteniky, akrobacie a parkouru. Pod basketbalovým košom zaujal trikmi s loptou bývalý reprezentant a osemnásobný basketbalista roka Rado Rančík, zatiaľ čo profesionáli z Hangairu sa postarali o adrenalínovú zábavu svojimi jazdami na skejtoch či kolobežkách.
Dievčatá z Rope Skipping Academy roztočili švihadlá v poriadne rýchlom tempe a nadšenci lezenia si pod dohľadom tímu z Pralezu mohli vyskúšať, či zvládnu zdolať lezeckú stenu. Piatkové popoludnie dopĺňal zábavnými rytmami DJ, ochutnávka zdravých pochúťok či trblietavé vlasy pre tých, ktorí chceli svojmu športovému looku dodať trochu lesku.
K Parky však nie sú len pre skúsených športovcov. Kaufland ich od roku 2022 prináša do regiónov naprieč Slovenskom, aby mladej generácii, ktorá už vyrástla z klasických detských ihrísk, priniesol atraktívne miesta na zmysluplné trávenie voľného času. Deti a tínedžeri si v nich môžu zahrať basketbal a pingpong, zajazdiť si na skejte alebo kolobežke, zatrénovať vo workoutovej zóne či na lezeckej stene. Nechýba ani oddychová časť s lavičkami, ktorá môže slúžiť na komunitné stretnutia všetkých vekových kategórií.
Novinkou tohtoročných K Parkov je interaktívne ihrisko prepojené s mobilnou aplikáciou, ktoré návštevníkom poskytuje pestrú škálu športových, pohybových aj vzdelávacích hier a aktivít.
"K Parky vytvárame ako miesta, kde mladí môžu svoj voľný čas tráviť zmysluplne, stretávať sa s rovesníkmi a objavovať rôzne možnosti pohybu. Nejde pritom o vrcholové výkony ani rekordy. Dôležité je, aby si tu každý našiel aktivitu, ktorá ho baví a dokázal ju spojiť so zábavou aj spoločnými zážitkami. Veríme, že aj Sninčania si nový K Park obľúbia a postupne sa stane prirodzenou súčasťou života pre všetkých obyvateľov mesta," zdôrazňuje Lucia Vargová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Snina je ďalším zo siedmich miest, ktoré nový K Park získali ako víťazi minuloročného verejného hlasovania. Za jej úspechom stojí aj podpora obyvateľov, ktorí svojimi hlasmi pomohli mestu k novému ihrisku. Ich nasadenie oceňuje aj primátor Peter Vološin.
"Veľmi si vážime, že sa Sninčania dokázali zomknúť pre dobrú vec a zapojili sa do hlasovania o projekt, z ktorého budú mať prospech všetci obyvatelia aj návštevníci mesta. K Park prináša moderný areál, kde môžu aj na menšom priestore spoločne tráviť voľný čas, zdieľať podobné záujmy a kde sa pri množstve aktivít dokážu spájať rôzne generácie," hovorí primátor Sniny Peter Vološin.
V priebehu tohto roka Kaufland otvoril atraktívne športoviská v bratislavskej Rači, Žiari nad Hronom, Bánovciach nad Bebravou a Tvrdošíne. Ich mapa sa ešte rozšíri o ďalšie dva, ktoré pribudnú v Medzilaborciach a v mestskej časti Košice- Západ, vďaka čomu bude na Slovensku fungovať dokopy 35 K Parkov.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Snina rozšírila mapu K Parkov: Kaufland tu otvoril 33. ihrisko pre mladých © SITA Všetky práva vyhradené.
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