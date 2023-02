DKV Mobility ponúka prístup k viac ako 400 000 nabíjacím miestam v celej Európe

O DKV Mobility

14.2.2023 (SITA.sk) - Za dva roky počet úplne a čiastočne verejných nabíjacích miest štvornásobne narástol.DKV Mobility, popredná európska platforma B2B pre platby a riešenia na cestách, neustále rozširuje svoju sieť na nabíjanie elektrických vozidiel. Zákazníci DKV Mobility môžu teraz nabíjať svoje vozidlá pomocou karty DKV +Charge alebo aplikácie DKV Mobility v jednej z najväčších nabíjacích sietí v Európe. K dispozícii je už viac ako 413 000 úplne alebo čiastočne verejných nabíjacích miest."Prekročením hranice 400-tisíc nabíjacích miest v Európe upevňujeme svoju pozíciu jedného z najväčších celoeurópskych poskytovateľov služieb pre nabíjanie elektromobilov," hovorí Sven Mehringer, výkonný riaditeľ pre energetiku a služby pre vozidlá v spoločnosti DKV Mobility. "Okrem prístupu k úplne alebo čiastočne verejným nabíjacím miestam ponúkame v niektorých krajinách našim zákazníkom aj riešenia na nabíjanie v ich firemných priestoroch alebo v domácnostiach vodičov služobných vozidiel. Každodennú prevádzku našich zákazníkov tak pokrývame komplexnými riešeniami pre elektrické nabíjanie," dodáva Sven Mehringer.Kompletnú ponuku služieb nabíjania pre zákazníkov DKV Mobility má na starosti dcérska spoločnosť DKV Mobility GreenFlux, ktorá za týmto účelom manažuje početné spolupráce a partnerstvá. Od septembra 2020, keď spoločnosť DKV Mobility pridala do svojej akceptačnej siete stotisíce nabíjacie miesto, sa celkový počet nabíjacích miest zvýšil už štvornásobne.DKV Mobility je popredná európska B2B platforma pre platby a riešenia na cestách s takmer deväťdesiatročnou históriou a cieľavedomým rastom. So servisným kartami DKV Mobility môže zhruba 301 000 aktívnych zákazníkov tankovať a nabíjať svoje vozidlá v najväčšej akceptačnej sieti pre rôzne druhy pohonov v Európe. Zahŕňa okolo 63 000 konvenčných čerpacích staníc, približne 413 000 dobíjacích miest a 20 000 staníc s alternatívnymi palivami. DKV Mobility je tiež popredným poskytovateľom riešení pre platby mýta v Európe. Zároveň ponúka služby zaisťujúce mobilitu vrátane servisu vozidiel na približne 30 000 servisných miestach alebo inovatívne digitálne riešenia. V rámci finančných služieb je DKV Mobility popredným poskytovateľom riešení pre vratky DPH. DKV Mobility vygenerovala v roku 2021 so svojimi 1 700 zamestnancami transakcie vo výške 12 miliárd EUR a tržby 492 miliónov EUR. Cieľom DKV Mobility je smerovať k efektívnej a udržateľnej budúcnosti mobility. https://www.dkv-mobility.com/cz/ Informačný servis