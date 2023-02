Bachmut čelí silnej delostreleckej paľbe, jeho dobytie by Rusom poskytlo novú oporu v Doneckej oblasti

14.2.2023 (SITA.sk) - Mesto Bachmut na východe Ukrajiny čelí silnej delostreleckej paľbe. Informuje o tom web denníka The Guardian s odvolaním sa na miestnych predstaviteľov.Ukrajinskí obrancovia sa podľa vojenských predstaviteľov pripravujú na nové pozemné útoky. „Mesto, mestské predmestia, celý obvod a v podstate celý smer Bachmut a Kosťantynivka čelia šialenému, chaotickému ostreľovaniu," vyjadril sa zástupca veliteľa ukrajinského práporu Svoboda Volodymyr Nazarenko.Ukrajinská armáda tiež hlási, že nepriateľ bombardoval aj 16 obcí pri Bachmute. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa poďakoval ukrajinským vojakom za to, že „bránia okupantom obkľúčiť Bakhmut". Dobytie Bachmutu by Rusku poskytlo novú oporu v Doneckej oblasti a predstavovalo by preň zriedkavé víťazstvo po mesiacoch neúspechov.