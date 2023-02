Únia sa vyhne recesii len tesne, Európanov však stále čaká ťažké obdobie

Európa sa tesne vyhne recesii

Silné nepriaznivé vplyvy

14.2.2023 (SITA.sk) - Európska komisia (EK) zlepšila prognózu hospodárskeho rastu Európskej únie (EÚ) pre tento rok. V eurozóne, do ktorej patrí 20 krajín Únie, by mal rast dosiahnuť 0,8 % a v rámci celej EÚ by to malo byť 0,9 %. V oboch prípadoch to predstavuje nárast oproti prognózovaným 0,3 % z novembra.Európa sa podľa najnovšej prognózy v tomto roku len tesne vyhne recesii. Komisia zároveň tvrdí, že už má sebou vrchol inflácie, keďže ceny zemného plynu klesajú z maxím, ktoré dosiahli v nedávnych mesiacoch. Pod zlepšenie situácie sa podpísala aj vysoká miera zásob zemného plynu, ktoré si európske krajiny vytvorili pred zimou.„Ekonomika EÚ minulý rok prekonala očakávania a napriek otrasom, ktoré spôsobila agresívna ruská vojna, zaznamenala stabilný rast. Do roku 2023 sme vstúpili na pevnejších základoch, než sa očakávalo. Riziká recesie a nedostatku plynu pominuli a nezamestnanosť zostáva na rekordne nízkej úrovni. Európanov však stále čaká ťažké obdobie,“ povedal eurokomisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni. Naďalej však pretrvávajú silné nepriaznivé vplyvy. Ako Európska komisia uviedla na svojom oficiálnom webe, spotrebitelia a podniky naďalej čelia vysokým nákladom na energie a jadrová inflácia v januári stále rástla, čo ešte viac oslabuje kúpnu silu domácností.„Keďže inflačné tlaky pretrvávajú, sprísňovanie menovej politiky bude pokračovať, čo bude zaťažovať podnikateľskú činnosť a brzdiť rast investícií,“ dodala Komisia.Tri po sebe nasledujúce mesiace zmiernenia celkovej inflácie naznačujú, že jej maximum je za nami. Predpokladá sa, že celková inflácia v EÚ klesne z 9,2 % v roku 2022 na 6,4 % v roku 2023 a na 2,8 % v roku 2024. V eurozóne sa očakáva spomalenie z 8,4 % v roku 2022 na 5,6 % v roku 2023 a na 2,5 % v roku 2024.