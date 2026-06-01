|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 1.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Žaneta
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
01. júna 2026
Mestá a obce predstavujú projekty pre zlepšenie životných podmienok detí a rozvoj ich vzdelávania
Iniciatíva podporuje aj posilňovanie digitálnej gramotnosti a zodpovednosti v online priestore. Téme ochrany detí sa venuje čoraz väčšia ...
Zdieľať
1.6.2026 (SITA.sk) - Iniciatíva podporuje aj posilňovanie digitálnej gramotnosti a zodpovednosti v online priestore.
Téme ochrany detí sa venuje čoraz väčšia pozornosť. Prispievajú k tomu aj aktivity Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Predseda združenia Jozef Božik pri príležitosti Medzinárodného dňa detí zdôraznil, že deti sú najväčšou hodnotou a budúcnosťou spoločnosti. Ich bezpečnosť, zdravý vývin, vzdelávanie a duševná pohoda patria podľa neho k dlhodobým prioritám ZMOS.
Združenie sa aktívne zapája do iniciatív, ktoré prispievajú k vytvoreniu lepších podmienok pre život detí a mladých. Spolupracuje aj s Úradom komisára pre deti v oblasti ochrany práv detí a posilňovania ich postavenia v spoločnosti.
„Významným spoločným projektom je Akadémia prevencie šikany. Jej cieľom je predchádzať šikane, podporovať zdravé vzťahy v školskom prostredí a zvyšovať povedomie o ochrane detí pred rôznymi formami násilia,“ priblížil Božik. ZMOS zároveň podporuje aj rozvoj environmentálneho vzdelávania cez projekty zamerané na triedenie či zálohovanie odpadu. Spolupracuje pri tom aj so Správcom zálohového systému v rámci Akadémie triedenia a zálohovania.
„Dôležitou súčasťou našich aktivít je aj rozširovanie možností športového a pohybového rozvoja detí prostredníctvom spolupráce s Akadémiou Mateja Tótha. Rovnako podporujeme budovanie technických škôlok a rozvoj technického vzdelávania už od predškolského veku,“ doplnil predseda ZMOS. Združenie spolupracuje aj s rezortom obrany pri organizovaní letných táborov. Zamerané sú najmä na pohyb, tímovú spoluprácu, prvú pomoc, prvky brannosti či orientáciu v teréne.
Dôležitou témou je podľa Božika duševné zdravie detí a mladých. V tomto zmysle združenie spolupracuje s neziskovou organizáciou Amigo či ďalšími partnermi. „Jednou z aktuálnych tém, ktorú považujeme za nevyhnutné otvárať, je ochrana detí v digitálnom prostredí. Sociálne siete a streamovacie služby prinášajú množstvo príležitostí, no zároveň aj rizík súvisiacich s nevhodným obsahom, kyberšikanou, závislosťami či negatívnym vplyvom na psychické zdravie,“ upozornil predseda ZMOS s tým, že združenie podporuje odbornú diskusiu o primeranej regulácii sociálnych sietí a streamovacích platforiem pre deti do 16 rokov.
Zároveň podporuje aj posilňovanie digitálnej gramotnosti a zodpovednosti v online priestore. Božik podotkol, že to je iba časť širokého spektra projektov, prostredníctvom ktorých obce a mestá vytvárajú lepšie podmienky pre deti a rodiny. „Veríme, že investície do detí sú investíciami do budúcnosti Slovenska,“ uzavrel Božik.
Zdroj: SITA.sk - Mestá a obce predstavujú projekty pre zlepšenie životných podmienok detí a rozvoj ich vzdelávania © SITA Všetky práva vyhradené.
Téme ochrany detí sa venuje čoraz väčšia pozornosť. Prispievajú k tomu aj aktivity Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Predseda združenia Jozef Božik pri príležitosti Medzinárodného dňa detí zdôraznil, že deti sú najväčšou hodnotou a budúcnosťou spoločnosti. Ich bezpečnosť, zdravý vývin, vzdelávanie a duševná pohoda patria podľa neho k dlhodobým prioritám ZMOS.
Lepšie podmienky pre deti a mladých
Združenie sa aktívne zapája do iniciatív, ktoré prispievajú k vytvoreniu lepších podmienok pre život detí a mladých. Spolupracuje aj s Úradom komisára pre deti v oblasti ochrany práv detí a posilňovania ich postavenia v spoločnosti.
„Významným spoločným projektom je Akadémia prevencie šikany. Jej cieľom je predchádzať šikane, podporovať zdravé vzťahy v školskom prostredí a zvyšovať povedomie o ochrane detí pred rôznymi formami násilia,“ priblížil Božik. ZMOS zároveň podporuje aj rozvoj environmentálneho vzdelávania cez projekty zamerané na triedenie či zálohovanie odpadu. Spolupracuje pri tom aj so Správcom zálohového systému v rámci Akadémie triedenia a zálohovania.
„Dôležitou súčasťou našich aktivít je aj rozširovanie možností športového a pohybového rozvoja detí prostredníctvom spolupráce s Akadémiou Mateja Tótha. Rovnako podporujeme budovanie technických škôlok a rozvoj technického vzdelávania už od predškolského veku,“ doplnil predseda ZMOS. Združenie spolupracuje aj s rezortom obrany pri organizovaní letných táborov. Zamerané sú najmä na pohyb, tímovú spoluprácu, prvú pomoc, prvky brannosti či orientáciu v teréne.
Zodpovednosť v online priestore
Dôležitou témou je podľa Božika duševné zdravie detí a mladých. V tomto zmysle združenie spolupracuje s neziskovou organizáciou Amigo či ďalšími partnermi. „Jednou z aktuálnych tém, ktorú považujeme za nevyhnutné otvárať, je ochrana detí v digitálnom prostredí. Sociálne siete a streamovacie služby prinášajú množstvo príležitostí, no zároveň aj rizík súvisiacich s nevhodným obsahom, kyberšikanou, závislosťami či negatívnym vplyvom na psychické zdravie,“ upozornil predseda ZMOS s tým, že združenie podporuje odbornú diskusiu o primeranej regulácii sociálnych sietí a streamovacích platforiem pre deti do 16 rokov.
Zároveň podporuje aj posilňovanie digitálnej gramotnosti a zodpovednosti v online priestore. Božik podotkol, že to je iba časť širokého spektra projektov, prostredníctvom ktorých obce a mestá vytvárajú lepšie podmienky pre deti a rodiny. „Veríme, že investície do detí sú investíciami do budúcnosti Slovenska,“ uzavrel Božik.
Zdroj: SITA.sk - Mestá a obce predstavujú projekty pre zlepšenie životných podmienok detí a rozvoj ich vzdelávania © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
DKV Mobility predstavuje nabíjaciu kartu pre elektrické nákladné vozidlá
DKV Mobility predstavuje nabíjaciu kartu pre elektrické nákladné vozidlá
<< predchádzajúci článok
Košický župan Trnka bude obhajovať svoj mandát po tretíkrát – VIDEO
Košický župan Trnka bude obhajovať svoj mandát po tretíkrát – VIDEO