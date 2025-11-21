Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 21.11.2025
 Tlačové správy

Slováci stále viac kupujú jazdenky 4×4, tvoria 37% predajov celého trhu


Tagy: Jazdenky PR

Za prvý desať mesiacov tohto roku sa na celom slovenskom sekundárnom trhu predalo už viac ako 160-tisíc ojazdených vozidiel s pohonom oboch náprav. Z celkových predajov pripadá na automobily 4x4 už 37 ...



1644314851816 676x452 21.11.2025 (SITA.sk) - Za prvý desať mesiacov tohto roku sa na celom slovenskom sekundárnom trhu predalo už viac ako 160-tisíc ojazdených vozidiel s pohonom oboch náprav. Z celkových predajov pripadá na automobily 4x4 už 37 percent, pričom viac ako polovicu z nich tvoria vozidlá SUV a pätinu v prevedení kombi. Sedem z desiatich predaných "štvorkoliek" jazdí na naftu a takmer tri štvrtiny z nich majú automatickú prevodovku. Vyplýva to z analýzy expertov AURES Holdings, prevádzkovateľa medzinárodnej siete autocentier AAA AUTO a Mototechna.


Podrobné štatistiky od januára do konca októbra 2025 ukázali, že Slováci si tento rok už kúpili viac ako 160-tisíc ojazdených "štvorkoliek" a záujem o ne z roka na rok rastie. Do istej mier to súvisí to aj s tým, že veľká časť vozidiel SUV, ktoré sú na Slovensku stále viac populárne, má práve pohon všetkých štyroch kolies. Až 50,5 percenta predaných jazdeniek 4x4 tvoria spomínané SUV, ďalších 21,1 % pripadá na kombi, 15,1 % na sedany a len 4,7 percent na inak vo všeobecnosti najpredávanejšie hatchbacky.

"Nejde tu len o módne trendy ale aj o praktické využitie. S príchodom zimy, snehu a ľadu dokážu vozidlá 4x4 pasažierom poskytnúť viac reálne využiteľných jazdných vlastností na cestách ako bežné autá. Príplatok za pohon všetkých kolies sa zvlášť v zimnom období, a to predovšetkým na miestach, kde je chladnejšie počasie a kopcovitý terén, spravidla vyplatí. Tieto autá sú pri správnej jazde menej ohrozené šmykom či uviaznutím v hlbšom snehu, ľahšie sa rozbiehajú na zľadovatenej vozovke a celkovo poskytujú lepšiu stabilitu na ceste," vysvetľuje generálna riaditeľka AURES Holdings Karolína Topolová.

Ako vyzerá priemerná "štvorkolka"?


Keď sa pozrieme bližšie na údaje z trhu, tak priemerná cena vozidla 4x4 predaného tento rok na Slovensku bola na úrovni 18 922 eur, malo najazdených 171 478 kilometrov, bolo 10 rokov staré a na inzertnom trhu pobudlo v priemere 54 dní. Drvivá väčšina z nich bola v dieselovom prevedení (70,2 %), potom na benzínový pohon (23,6 %), no čisto elektrických (3 %) a hybridov (2,1 %) bolo len minimum. Dominanciu má aj automatická prevodovka s podielom 73,5 percent oproti 26,5-percentnému podielu vozidiel s manuálom.

Najčastejšie si Slováci kúpili vozidlá s pohonom oboch náprav v čiernej farbe (31,1 %), potom nasledovali biele (24,2 %) a šedé autá(17,9 %). Keď sa pozrieme na výrobcov, tak najpredávanejšie sú tradične aj v tomto segmente vozidlá značky Škoda (17,9 %), pred BMW (13,2 %), tretie sú Volkswageny (12,6 %) a tesne za nimi Audi (12,3 %). Prvú trojku medzi konkrétnymi modelmi tvoria Škoda Octavia, Škoda Superb a VW Passat.

Najpredávanejšie vozidlá 4x4 v SR za prvých 10 mesiacov tohto roku























































1. Škoda Octavia 7,4 %
2. Škoda Superb 5,4 %
3. VW Passat 3,6 %
4. Audi A6 3,1 %
5. Škoda Kodiaq 2,8 %
6. BMW 5 2,8 %
7. BMW 3 2,6 %
8. VW Tiguan 2,3 %
9. Audi A4 2,1 %
10. BMW X5 2,0 %

"Čoraz väčší záujem o vozidlá s pohonom všetkých štyroch kolies evidujeme z roka na rok aj v autocentrách AAA AUTO. S príchodom zimnej sezóny je tento trend každoročne ešte výraznejší a v tomto roku obzvlášť. Aj pod tlakom súčasnej ekonomickej situácie na Slovensku si mnoho ľudí dovolí kúpiť skôr jazdené auto v dobrom technickom stave od overeného veľkého predajcu ako úplne nové vozidlo, ktoré je omnoho drahšie a tým pádom pre väčšinu bežných ľudí prakticky nedostupné," dodáva Karolína Topolová.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Slováci stále viac kupujú jazdenky 4×4, tvoria 37% predajov celého trhu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Jazdenky PR
