Piatok 21.11.2025
Meniny má Elvíra
Denník - Správy
Slováci stále viac kupujú jazdenky 4×4, tvoria 37% predajov celého trhu
Za prvý desať mesiacov tohto roku sa na celom slovenskom sekundárnom trhu predalo už viac ako 160-tisíc ojazdených vozidiel s pohonom oboch náprav. Z celkových predajov pripadá na automobily 4x4 už 37 ...
21.11.2025 (SITA.sk) - Za prvý desať mesiacov tohto roku sa na celom slovenskom sekundárnom trhu predalo už viac ako 160-tisíc ojazdených vozidiel s pohonom oboch náprav. Z celkových predajov pripadá na automobily 4x4 už 37 percent, pričom viac ako polovicu z nich tvoria vozidlá SUV a pätinu v prevedení kombi. Sedem z desiatich predaných "štvorkoliek" jazdí na naftu a takmer tri štvrtiny z nich majú automatickú prevodovku. Vyplýva to z analýzy expertov AURES Holdings, prevádzkovateľa medzinárodnej siete autocentier AAA AUTO a Mototechna.
Podrobné štatistiky od januára do konca októbra 2025 ukázali, že Slováci si tento rok už kúpili viac ako 160-tisíc ojazdených "štvorkoliek" a záujem o ne z roka na rok rastie. Do istej mier to súvisí to aj s tým, že veľká časť vozidiel SUV, ktoré sú na Slovensku stále viac populárne, má práve pohon všetkých štyroch kolies. Až 50,5 percenta predaných jazdeniek 4x4 tvoria spomínané SUV, ďalších 21,1 % pripadá na kombi, 15,1 % na sedany a len 4,7 percent na inak vo všeobecnosti najpredávanejšie hatchbacky.
"Nejde tu len o módne trendy ale aj o praktické využitie. S príchodom zimy, snehu a ľadu dokážu vozidlá 4x4 pasažierom poskytnúť viac reálne využiteľných jazdných vlastností na cestách ako bežné autá. Príplatok za pohon všetkých kolies sa zvlášť v zimnom období, a to predovšetkým na miestach, kde je chladnejšie počasie a kopcovitý terén, spravidla vyplatí. Tieto autá sú pri správnej jazde menej ohrozené šmykom či uviaznutím v hlbšom snehu, ľahšie sa rozbiehajú na zľadovatenej vozovke a celkovo poskytujú lepšiu stabilitu na ceste," vysvetľuje generálna riaditeľka AURES Holdings Karolína Topolová.
Keď sa pozrieme bližšie na údaje z trhu, tak priemerná cena vozidla 4x4 predaného tento rok na Slovensku bola na úrovni 18 922 eur, malo najazdených 171 478 kilometrov, bolo 10 rokov staré a na inzertnom trhu pobudlo v priemere 54 dní. Drvivá väčšina z nich bola v dieselovom prevedení (70,2 %), potom na benzínový pohon (23,6 %), no čisto elektrických (3 %) a hybridov (2,1 %) bolo len minimum. Dominanciu má aj automatická prevodovka s podielom 73,5 percent oproti 26,5-percentnému podielu vozidiel s manuálom.
Najčastejšie si Slováci kúpili vozidlá s pohonom oboch náprav v čiernej farbe (31,1 %), potom nasledovali biele (24,2 %) a šedé autá(17,9 %). Keď sa pozrieme na výrobcov, tak najpredávanejšie sú tradične aj v tomto segmente vozidlá značky Škoda (17,9 %), pred BMW (13,2 %), tretie sú Volkswageny (12,6 %) a tesne za nimi Audi (12,3 %). Prvú trojku medzi konkrétnymi modelmi tvoria Škoda Octavia, Škoda Superb a VW Passat.
"Čoraz väčší záujem o vozidlá s pohonom všetkých štyroch kolies evidujeme z roka na rok aj v autocentrách AAA AUTO. S príchodom zimnej sezóny je tento trend každoročne ešte výraznejší a v tomto roku obzvlášť. Aj pod tlakom súčasnej ekonomickej situácie na Slovensku si mnoho ľudí dovolí kúpiť skôr jazdené auto v dobrom technickom stave od overeného veľkého predajcu ako úplne nové vozidlo, ktoré je omnoho drahšie a tým pádom pre väčšinu bežných ľudí prakticky nedostupné," dodáva Karolína Topolová.
Ako vyzerá priemerná "štvorkolka"?
Keď sa pozrieme bližšie na údaje z trhu, tak priemerná cena vozidla 4x4 predaného tento rok na Slovensku bola na úrovni 18 922 eur, malo najazdených 171 478 kilometrov, bolo 10 rokov staré a na inzertnom trhu pobudlo v priemere 54 dní. Drvivá väčšina z nich bola v dieselovom prevedení (70,2 %), potom na benzínový pohon (23,6 %), no čisto elektrických (3 %) a hybridov (2,1 %) bolo len minimum. Dominanciu má aj automatická prevodovka s podielom 73,5 percent oproti 26,5-percentnému podielu vozidiel s manuálom.
Najčastejšie si Slováci kúpili vozidlá s pohonom oboch náprav v čiernej farbe (31,1 %), potom nasledovali biele (24,2 %) a šedé autá(17,9 %). Keď sa pozrieme na výrobcov, tak najpredávanejšie sú tradične aj v tomto segmente vozidlá značky Škoda (17,9 %), pred BMW (13,2 %), tretie sú Volkswageny (12,6 %) a tesne za nimi Audi (12,3 %). Prvú trojku medzi konkrétnymi modelmi tvoria Škoda Octavia, Škoda Superb a VW Passat.
Najpredávanejšie vozidlá 4x4 v SR za prvých 10 mesiacov tohto roku
|1.
|Škoda Octavia
|7,4 %
|2.
|Škoda Superb
|5,4 %
|3.
|VW Passat
|3,6 %
|4.
|Audi A6
|3,1 %
|5.
|Škoda Kodiaq
|2,8 %
|6.
|BMW 5
|2,8 %
|7.
|BMW 3
|2,6 %
|8.
|VW Tiguan
|2,3 %
|9.
|Audi A4
|2,1 %
|10.
|BMW X5
|2,0 %
"Čoraz väčší záujem o vozidlá s pohonom všetkých štyroch kolies evidujeme z roka na rok aj v autocentrách AAA AUTO. S príchodom zimnej sezóny je tento trend každoročne ešte výraznejší a v tomto roku obzvlášť. Aj pod tlakom súčasnej ekonomickej situácie na Slovensku si mnoho ľudí dovolí kúpiť skôr jazdené auto v dobrom technickom stave od overeného veľkého predajcu ako úplne nové vozidlo, ktoré je omnoho drahšie a tým pádom pre väčšinu bežných ľudí prakticky nedostupné," dodáva Karolína Topolová.
