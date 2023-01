Efektívnym nástrojom je podľa Mikulca návrat migrantov z EÚ do krajiny pôvodu, nie ich odsun

Vízové reštrikcie

Iba nízke percento sa vráti

27.1.2023 (Webnoviny.sk) - Nečlenské krajiny Európskej únie , ktoré pri návratoch a readmisiách nelegálnych migrantov nespolupracujú, by mali zo strany Európskej únie pocítiť následky. Uviedol to poverený minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) na zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci vo švédskom Štokholme. Únia sa podľa ministra nesmie báť využívať všetky nástroje, inak bude pokrok v oblasti výkonov návratov aj naďalej nedostatočný.Napriek bilaterálnym snahám členských krajín ako aj Európskej komisie podľa Mikulca možno konštatovať, že návraty migrantov nedosahujú požadovanú úroveň a je v tejto súvislosti nevyhnutné využívať všetky dostupné nástroje vízovej, obchodnej a rozvojovej politiky. Krajinám, ktoré nespolupracujú, by bolo podľa neho vhodné uložiť vízové reštrikcie.„V opačnom prípade sa znižuje kredibilita mechanizmu. Tiež potrebujeme adekvátne reagovať už pri prvých signáloch zhoršujúcej sa spolupráce tretích krajín. Čo sa týka ďalších opatrení, mali by sme plne využívať ustanovenie návratovej smernice a existujúce readmisné dohody Európskej únie s tretími krajinami," zdôraznil minister vnútra.Skúsenosti podľa Mikulca ukazujú, že spomedzi migrantov, ktorí nemajú právo zostať v EÚ, sa iba nízke percento vráti domov a z tohto počtu ešte menej dobrovoľne. Spolupráca na dobrovoľných návratoch a reintegrácii je preto kľúčovou súčasťou partnerstiev pre migráciu.„Efektívna funkčná návratová politika má zamedziť nelegálnej migrácii, dôležitým aspektom je ochrana vonkajšej hranice či spoločný boj Európy proti prevádzačstvu. Akčné plány sú výborným základom, na druhej strane je potreba ich presadenia v praxi," vyhlásil Mikulec.Dodal, že efektívnym nástrojom je návrat migranta z územia Európskej únie do krajiny pôvodu a nie jeho odsun do vedľajšieho členského štátu.