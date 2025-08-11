|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 11.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Zuzana
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
11. augusta 2025
Dlhoročný dlh mimovládok voči transparentnosti sa splatí. Verejná časť registra sa rozšírila, tvrdí Kaliňák – VIDEO
Verejná časť registra mimovládnych organizácii, ktorý funguje už od roku 2019, sa rozšírila. Informoval o tom na tlačovej besede štátny tajomník Ministerstva ...
Zdieľať
11.8.2025 (SITA.sk) - Verejná časť registra mimovládnych organizácii, ktorý funguje už od roku 2019, sa rozšírila. Informoval o tom na tlačovej besede štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Michal Kaliňák. Ako ďalej povedal, záujemcovia budú môcť v registri nájsť napríklad informácie o mimovládkach z Centrálneho registra zmlúv, zo súdnych rozhodnutí, alebo napríklad z katastra nehnuteľností.
„Toto v žiadnom prípade nie je kladivo proti žiadnej mimovládnej organizácii,“ zdôraznil Kaliňák. Doplnil, že ide skôr o „kompas“, podľa ktorého sa môžu občania orientovať. „Je to o tom, aby sme splatili dlhoročný dlh mimovládnych organizácii voči transparentnosti,“ skonštatoval Kaliňák.
Podľa splnomocnenkyne vlády pre mimovládne organizácie Simony Zacharovej obsahuje rozšírený register napríklad informácie o personálnych prepojeniach v rámci organizácií, alebo informácie o čerpaní verejných zdrojov. Rozšírenie registra má podľa nej prispieť nielen k transparentnosti, ale aj bezpečnosti.
„Samotné mimovládne organizácie dlhodobo upozorňujú na potrebu rozšírenia funkcionality registra,“ dodala Zacharová.
Zdroj: SITA.sk - Dlhoročný dlh mimovládok voči transparentnosti sa splatí. Verejná časť registra sa rozšírila, tvrdí Kaliňák – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
„Toto v žiadnom prípade nie je kladivo proti žiadnej mimovládnej organizácii,“ zdôraznil Kaliňák. Doplnil, že ide skôr o „kompas“, podľa ktorého sa môžu občania orientovať. „Je to o tom, aby sme splatili dlhoročný dlh mimovládnych organizácii voči transparentnosti,“ skonštatoval Kaliňák.
Podľa splnomocnenkyne vlády pre mimovládne organizácie Simony Zacharovej obsahuje rozšírený register napríklad informácie o personálnych prepojeniach v rámci organizácií, alebo informácie o čerpaní verejných zdrojov. Rozšírenie registra má podľa nej prispieť nielen k transparentnosti, ale aj bezpečnosti.
„Samotné mimovládne organizácie dlhodobo upozorňujú na potrebu rozšírenia funkcionality registra,“ dodala Zacharová.
Zdroj: SITA.sk - Dlhoročný dlh mimovládok voči transparentnosti sa splatí. Verejná časť registra sa rozšírila, tvrdí Kaliňák – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
V Česku hrozivo stúpol počet nákaz žltačkou
V Česku hrozivo stúpol počet nákaz žltačkou
<< predchádzajúci článok
NATO bude Ukrajine zbrane dodávať bez ohľadu na výsledok schôdzky Trumpa s Putinom, povedal Rutte
NATO bude Ukrajine zbrane dodávať bez ohľadu na výsledok schôdzky Trumpa s Putinom, povedal Rutte