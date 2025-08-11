Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 11.8.2025
 24hod.sk    Z domova

11. augusta 2025

Dlhoročný dlh mimovládok voči transparentnosti sa splatí. Verejná časť registra sa rozšírila, tvrdí Kaliňák – VIDEO


Verejná časť registra mimovládnych organizácii, ktorý funguje už od roku 2019, sa rozšírila. Informoval o tom na tlačovej besede štátny tajomník Ministerstva ...



kalinak 676x429 11.8.2025 (SITA.sk) - Verejná časť registra mimovládnych organizácii, ktorý funguje už od roku 2019, sa rozšírila. Informoval o tom na tlačovej besede štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Michal Kaliňák. Ako ďalej povedal, záujemcovia budú môcť v registri nájsť napríklad informácie o mimovládkach z Centrálneho registra zmlúv, zo súdnych rozhodnutí, alebo napríklad z katastra nehnuteľností.


Toto v žiadnom prípade nie je kladivo proti žiadnej mimovládnej organizácii,“ zdôraznil Kaliňák. Doplnil, že ide skôr o „kompas“, podľa ktorého sa môžu občania orientovať. „Je to o tom, aby sme splatili dlhoročný dlh mimovládnych organizácii voči transparentnosti,“ skonštatoval Kaliňák.

Podľa splnomocnenkyne vlády pre mimovládne organizácie Simony Zacharovej obsahuje rozšírený register napríklad informácie o personálnych prepojeniach v rámci organizácií, alebo informácie o čerpaní verejných zdrojov. Rozšírenie registra má podľa nej prispieť nielen k transparentnosti, ale aj bezpečnosti.

Samotné mimovládne organizácie dlhodobo upozorňujú na potrebu rozšírenia funkcionality registra,“ dodala Zacharová.


Zdroj: SITA.sk - Dlhoročný dlh mimovládok voči transparentnosti sa splatí. Verejná časť registra sa rozšírila, tvrdí Kaliňák – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Centrálny register zmlúv Mimovládne organizácie štátny tajomník ministerstva vnútra
