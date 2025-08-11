Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

11. augusta 2025

NATO bude Ukrajine zbrane dodávať bez ohľadu na výsledok schôdzky Trumpa s Putinom, povedal Rutte


Koordinované dodávky zbraní Ukrajine zo strany Severoatlantickej aliancie budú podľa šéfa NATO pokračovať bez ohľadu na výsledok stretnutia medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským vodcom Vladimirom ...



trump_00268 676x451 11.8.2025 (SITA.sk) - Koordinované dodávky zbraní Ukrajine zo strany Severoatlantickej aliancie budú podľa šéfa NATO pokračovať bez ohľadu na výsledok stretnutia medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským vodcom Vladimirom Putinom, ktoré sa má uskutočniť v piatok. Informuje o tom web Ukrajinská pravda, ktorý cituje vyjadrenia Marka Rutteho pre CBS News.


Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie zdôraznil záväzok NATO, aby Ukrajina „bola v čo najlepšej pozícii“, keď príde čas na rokovania o prímerí alebo mierovej dohode. Na naplánovanom stretnutí Trumpa s Putinom sa podľa neho šéf Bieleho domu ubezpečí, či to ruský vládca s mierovými rokovaniami myslí vážne. „Ak to tak nie je, tak sa to tam zastaví... Ak to myslí vážne, tak od piatku bude proces pokračovať, zapojí sa Ukrajina, zapoja sa Európania,“ dodal Rutte.

Na otázku, či mu nevadí, že Ukrajina bola vylúčená rozhovorov chystaných na 15. augusta, Rutte odpovedal, že „Ukrajina sa bude musieť zapojiť a zapojí sa“, pokiaľ ide o diskusie o území, bezpečnostných zárukách, mierových rokovaniach a o tom, čo sa bude diať ďalej.


Zdroj: SITA.sk - NATO bude Ukrajine zbrane dodávať bez ohľadu na výsledok schôdzky Trumpa s Putinom, povedal Rutte © SITA Všetky práva vyhradené.

