|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 11.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Zuzana
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
11. augusta 2025
NATO bude Ukrajine zbrane dodávať bez ohľadu na výsledok schôdzky Trumpa s Putinom, povedal Rutte
Koordinované dodávky zbraní Ukrajine zo strany Severoatlantickej aliancie budú podľa šéfa NATO pokračovať bez ohľadu na výsledok stretnutia medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským vodcom Vladimirom ...
Zdieľať
11.8.2025 (SITA.sk) - Koordinované dodávky zbraní Ukrajine zo strany Severoatlantickej aliancie budú podľa šéfa NATO pokračovať bez ohľadu na výsledok stretnutia medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským vodcom Vladimirom Putinom, ktoré sa má uskutočniť v piatok. Informuje o tom web Ukrajinská pravda, ktorý cituje vyjadrenia Marka Rutteho pre CBS News.
Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie zdôraznil záväzok NATO, aby Ukrajina „bola v čo najlepšej pozícii“, keď príde čas na rokovania o prímerí alebo mierovej dohode. Na naplánovanom stretnutí Trumpa s Putinom sa podľa neho šéf Bieleho domu ubezpečí, či to ruský vládca s mierovými rokovaniami myslí vážne. „Ak to tak nie je, tak sa to tam zastaví... Ak to myslí vážne, tak od piatku bude proces pokračovať, zapojí sa Ukrajina, zapoja sa Európania,“ dodal Rutte.
Na otázku, či mu nevadí, že Ukrajina bola vylúčená rozhovorov chystaných na 15. augusta, Rutte odpovedal, že „Ukrajina sa bude musieť zapojiť a zapojí sa“, pokiaľ ide o diskusie o území, bezpečnostných zárukách, mierových rokovaniach a o tom, čo sa bude diať ďalej.
Zdroj: SITA.sk - NATO bude Ukrajine zbrane dodávať bez ohľadu na výsledok schôdzky Trumpa s Putinom, povedal Rutte © SITA Všetky práva vyhradené.
Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie zdôraznil záväzok NATO, aby Ukrajina „bola v čo najlepšej pozícii“, keď príde čas na rokovania o prímerí alebo mierovej dohode. Na naplánovanom stretnutí Trumpa s Putinom sa podľa neho šéf Bieleho domu ubezpečí, či to ruský vládca s mierovými rokovaniami myslí vážne. „Ak to tak nie je, tak sa to tam zastaví... Ak to myslí vážne, tak od piatku bude proces pokračovať, zapojí sa Ukrajina, zapoja sa Európania,“ dodal Rutte.
Na otázku, či mu nevadí, že Ukrajina bola vylúčená rozhovorov chystaných na 15. augusta, Rutte odpovedal, že „Ukrajina sa bude musieť zapojiť a zapojí sa“, pokiaľ ide o diskusie o území, bezpečnostných zárukách, mierových rokovaniach a o tom, čo sa bude diať ďalej.
Zdroj: SITA.sk - NATO bude Ukrajine zbrane dodávať bez ohľadu na výsledok schôdzky Trumpa s Putinom, povedal Rutte © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Dlhoročný dlh mimovládok voči transparentnosti sa splatí. Verejná časť registra sa rozšírila, tvrdí Kaliňák – VIDEO
Dlhoročný dlh mimovládok voči transparentnosti sa splatí. Verejná časť registra sa rozšírila, tvrdí Kaliňák – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Horskí záchranári zasahovali vo Vysokých Tatrách, uviaznutí turisti pod štítmi trávili noc – FOTO
Horskí záchranári zasahovali vo Vysokých Tatrách, uviaznutí turisti pod štítmi trávili noc – FOTO