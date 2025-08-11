|
Pondelok 11.8.2025
Úvodná strana
|
11. augusta 2025
V Česku hrozivo stúpol počet nákaz žltačkou
Niekoľkonásobne stúpol v Česku v tomto roku počet prípadov žltačky typu A. Podľa údajov, ktoré v pondelok zverejnil český Štátny zdravotný ústav, za január až júl v krajine potvrdili 1 053 prípadov. ...
11.8.2025 (SITA.sk) - Niekoľkonásobne stúpol v Česku v tomto roku počet prípadov žltačky typu A. Podľa údajov, ktoré v pondelok zverejnil český Štátny zdravotný ústav, za január až júl v krajine potvrdili 1 053 prípadov. Informuje o tom spravodajský web TN.cz.
V rovnakom období minulého roka v Česku odhalili len 168 nákaz žltačkou typu A a v roku 2023 iba 16. Najviac prípadov sa v tomto roku vyskytlo v Prahe, stredných Čechách a v Moravsko-sliezskom kraji.
Najčastejšie sa nakazili bezdomovci, ľudia na okraji spoločnosti, prípadne užívatelia drog, uviedol zdravotný ústav. Ochorenie má u detí zvyčajne mierny alebo asymptomatický priebeh, s vyšším vekom sa však objavujú vážnejšie ťažkosti, dodal.
Zdroj: SITA.sk - V Česku hrozivo stúpol počet nákaz žltačkou © SITA Všetky práva vyhradené.
