 Zo zahraničia

11. augusta 2025

V Česku hrozivo stúpol počet nákaz žltačkou



Niekoľkonásobne stúpol v Česku v tomto roku počet prípadov žltačky typu A. Podľa údajov, ktoré v pondelok zverejnil český Štátny zdravotný ústav, za január až júl v krajine potvrdili 1 053 prípadov. ...



gettyimages 1502973160 676x459 11.8.2025 (SITA.sk) - Niekoľkonásobne stúpol v Česku v tomto roku počet prípadov žltačky typu A. Podľa údajov, ktoré v pondelok zverejnil český Štátny zdravotný ústav, za január až júl v krajine potvrdili 1 053 prípadov. Informuje o tom spravodajský web TN.cz.


V rovnakom období minulého roka v Česku odhalili len 168 nákaz žltačkou typu A a v roku 2023 iba 16. Najviac prípadov sa v tomto roku vyskytlo v Prahe, stredných Čechách a v Moravsko-sliezskom kraji.

Najčastejšie sa nakazili bezdomovci, ľudia na okraji spoločnosti, prípadne užívatelia drog, uviedol zdravotný ústav. Ochorenie má u detí zvyčajne mierny alebo asymptomatický priebeh, s vyšším vekom sa však objavujú vážnejšie ťažkosti, dodal.



Zdroj: SITA.sk

