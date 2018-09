Mysteriózny príbeh Tajomstvo domu na Foster Hille

Jaime Jo Wrightová je úžasná rozprávačka, ktorá vás donúti napäto obracať stránky. A čítať rýchlo ďalej, aby ste vedeli, ako sa to celé skončí. A potom vás zamrzí, že kniha má len cez 300 strán.

Reč je o mysterióznom príbehu Tajomstvo domu na Foster Hille , ktorý splní všetky vaše očakávania. Napätie vás ovládne už po pár stranách a strhujúci dej vás pohltí do poslednej strany.

Pre Kaine Prescottovú smrť nie je cudzím pojmom.

Keď jej pred dvoma rokmi zomrel manžel, na jej naliehavé prosby o hlbšie prešetrenie jeho podozrivého úmrtia nikto nedbal. V zúfalej túžbe po novom začiatku si Kaine naslepo kúpi starý dom v rodnom meste svojho starého otca vo Wisconsine. Jediný pohľad na strašidelný, opustený dom v nej však okamžite rozpúta pochybnosti, či jej rozhodnutie nebolo unáhlené. A keď na svetlo sveta pomaly vychádza temná história starého domu, Kaine je nútená čeliť desivému poznaniu, že nemá kam ujsť.

O storočie skôr nepredstavuje dom na Foster Hille pre Ivy Thorpeovú nič iné, iba bolestné spomienky. Keď sa na jeho pozemku nájde neznáma mŕtva žena, Ivy cíti potrebu odhaliť jej identitu. Pátranie ju však vženie do nebezpečných vôd, oživí bolestné spomienky a vyžiada si spoluprácu s mužom, ktorý jej zlomil srdce. Podarí sa Ivy objasniť záhadu a nájsť novú nádej skôr, než vyhasnú ďalšie životy – vrátane jej vlastného?

Jaime Jo Wrightová v strhujúcom príbehu Tajomstvo domu na Foster Hille prepletá sto rokov starú záhadu s tou zo súčasnosti. Plastické postavy a spletité zápletky vám nedovolia odložiť knihu. Fascinujúci príbeh o dedičstve a stratách.

„Nitky času sa rafinovane zapletajú v tajomnom dome, ktorý láka čitateľov do svojich strašidelných chodieb a vyzýva ich aby sa vyhli temnote, ktorá sa už veky ťahá týmto svetom. Wrightová je autorkou, ktorá si zaslúži pozornosť a rýchlo si získa rešpekt,“ dodáva Ronie Kendig, autor bestselleru Conspiracy of Silence.

Jamie Jo Wrightová priznáva, že miluje život a vie si ho užívať. A zbožňuje kávu – vraj keby mala zhrnúť svoje bytie do dvoch slov, boli by to: Milujem kávu J A tiež miluje staré veci a tajomstvá...

„Vždy ma fascinovali staré veci. Či už budovy, staré fotografie alebo starožitnosti, tieto veci akoby mali v sebe ukrytú históriu. Keby už len vedeli rozprávať, vyrozprávali by nám úžasne príbehy. Doslova som siahla po fráze „Keby steny vedeli hovoriť“, predstavila si starý opustený dom s nevyriešeným tajomstvom, ktoré sa preklenulo celým storočím. Ako by ovplyvnilo ďalšie generácie? Ako by mohlo ovplyvniť budúcnosť tých, ktorých táto minulosť ovplyvnila ale nepoznajú ju? Tak som sa rozhodla preskúmať túto ideu prerozprávaním príbehov Ivy a Kaine a najmä príbehom o nevyjasnenom živote mŕtveho dievčaťa menom Gabriela,“ tvrdí autorka novinky Tajomstvo domu na Foster Hille .

Milan Buno, literárny publicista