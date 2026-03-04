|
Streda 4.3.2026
Meniny má Kazimír
|Denník - Správy
04. marca 2026
Dlugošová víta zámer zrušiť transformáciu Úradu na ochranu oznamovateľov, opozícia hovorí o chaose a vládnom babráctve – VIDEO
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Plán obnovy Premiér Slovenskej republiky
Predsedníčka Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) Zuzana Dlugošová víta zámer ...
4.3.2026 (SITA.sk) - Predsedníčka Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) Zuzana Dlugošová víta zámer zrušiť prijatý zákon o jeho transformácii, ktorý dnes po rokovaní vlády oznámil premiér Robert Fico (Smer-SD).
„Škoda, že vláda a parlament nebrali riziko ekonomických škôd do úvahy už pri prijímaní zákona, hoci úrad naň opakovane poukazoval," poznamenala vo svojom stanovisku.
Podotkla tiež, že bude kľúčové, s akým návrhom vláda opäť príde. „Veríme, že ďalší legislatívny proces bude sprevádzať vecný a odborný dialóg. Úrad v ňom ponúka svoje odborné teoretické i praktické skúsenosti,” doplnila.
Opozičné politické subjekty reagujú na plán zrušiť zákon o transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov, ktorý v stredu po rokovaní vlády oznámil premiér Robert Fico. K obratu dochádza po tom, čo účinnosť legislatívy pozastavil Ústavný súd SR. Najsilnejší opozičný subjekt Progresívne Slovensko tvrdí, že na protiústavnosť zákona a ohrozenie peňazí z Plánu obnovy upozorňoval od začiatku.
„Aj tak ním koalícia premárnila celú decembrovú schôdzu parlamentu. Naše slová sa naplnili do bodky. Najprv Ústavný súd na náš podnet pozastavil účinnosť ich zákona. A teraz Slovensku Európska únia pozastavila 590 miliónov z Plánu obnovy," uviedla podpredsedníčka poslaneckého klubu PS a líderka zmeny v spravodlivosti Zuzana Števulová.
Vládna koalícia podľa nej robí jedno babráctvo za druhým a Slovensko to stojí nemalé peniaze. „590 miliónov eur je suma, ktorú už ani Robert Fico nechce riskovať iba preto, aby vyhovel jednému neschopnému ministrovi, ktorý si nevie pozerať svoju elektronickú schránku," myslí si poslankyňa. Podľa nej koalícia zbytočne riskovala európske zdroje a teraz musí vlastný zákon rušiť.
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) poukázalo, že obrat v konaní koalície prichádza až po tom, čo spornú legislatívu koncom vlaňajška zastavil Ústavný súd SR a Európska komisia pre ňu pozastavila časť platieb z plánu obnovy. Kresťanskí demokrati to považujú za jasný dôkaz vládneho chaosu a babráctva. Ich podpredseda Viliam Karas považuje postup koalície za neprofesionálny a nezodpovedný voči občanom.
„Je legitímne meniť zákony, ak na to existujú dôvody. Problém však je, keď vláda najprv prijme legislatívu, ktorá vyvolá vážne pochybnosti o ochrane oznamovateľov, následne ju Ústavný súd pozastaví a napokon ju samotná vláda označí za legislatívnu mŕtvolu. Takýto postup nepôsobí ako premyslené riadenie štátu, ale skôr ako priznanie, že prijaté rozhodnutia boli chybou,“ vraví.
Podotkol, že namiesto riešenia reálnych problémov štátu vláda mrhá drahocenným časom na účelové rušenie úradov, ktoré jej z rôznych dôvodov nevyhovujú. „Výsledkom je legislatívny chaos, oslabená dôvera partnerov a ohrozenie peňazí z plánu obnovy,“ doplnil. KDH na vládnu koalíciu apeluje, aby „prestala s účelovými mocenskými hrami a začala sa správať zodpovedne k verejným financiám aj k medzinárodným záväzkom”.
Karas na záver zdôraznil, že Slovensko potrebuje stabilné, predvídateľné a dôveryhodné prostredie, pričom ochrana oznamovateľov i plnenie záväzkov z plánu obnovy sú v záujme celej krajiny. Vláda by podľa neho mala konať tak, aby tieto záujmy neoslabovala, ale posilňovala.
„Robert Fico kapituloval. To, proti čomu sme bojovali celé týždne, je dnes podľa Fica legislatívna mŕtvola. Je to výhra spravodlivosti a všetkých, ktorí to so Slovenskom myslia dobre,“ zareagoval poslanec za Hnutie Slovensko Július Jakab. Vláda podľa jeho slov ustúpila až po zásahu Ústavného súdu a po tom, čo Európska únia pozastavila Slovensku platby z plánu obnovy.
„Hrozilo, že prídeme o stovky miliónov eur len preto, že táto vláda je plná babrákov,“ vraví Jakab. Rozhodnutie vlády nepokračovať v rušení ÚOO považuje za jasnú porážku premiéra.
Na situáciu stručne zareagovala aj mimoparlamentná strana Demokrati. „Vážená vláda, už nám dajte pokoj s vašim babráctvom a neschopnosťou a už keď ste rozbehnutí v zrušovaní zrušeného - zrušte radšej seba, všetkým sa uľaví...,” uviedli na sociálnej sieti.
Premiér Robert Fico v stredu po rokovaní vlády informoval, že koaliční partneri sa dohodli, že na najbližšom rokovaní parlamentu zrušia úpravu zákona o transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov z decembra 2025. Zákon označil za „legislatívnu mŕtvolu”, prízvukoval ale, že si stoja za tým, že ÚOO podľa nich neoprávnene pomáhal vyšetrovateľom a policajtom, ktorí „napáchali strašné veci v rokoch 2020 až 2023”.
„Je to zákon, ktorý je neúčinný a nám komplikuje život pri obhajobe našich záujmov pokiaľ ide oo ropu, plyn, ceny elektriny a pokiaľ ide o Ústavu SR,” povedal Fico. Podotkol, že v budúcnosti budú diskutovať o tom, ako ďalej. Fico predpokladá, že by to mali zvládnuť na marcovej schôdzi parlamentu.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) premiéra doplnil s tým, že dohoda o zákone súvisí s národnoštátnymi záujmami Slovenska. Zdôraznil, že si stoja za správnosťou prípravy a celým vecným obsahovým znením zákona o transformácii úradu, zároveň však akcentoval, že národnoštátne záujmy sú na prvom mieste. „Kvôli časovej komplikácii s podaním na ústavnom súde je ohrozené poskytnutie ďalších platieb z Plánu obnovy. Musíme konať v kontexte rozhodnutia Ústavného súdu SR,” objasnil.
Poslanci koalície 12. decembra 2025 v parlamente prelomili veto prezidenta a zrušili Úrad na ochranu oznamovateľov, ktorý mal od 1. januára 2026 nahradiť nový úrad. Ústavný súd však v stredu 17. decembra dočasne pozastavil účinnosť zákona a návrh skupiny 63 poslancov Národnej rady SR prijal na ďalšie konanie v celom rozsahu. Pred niekoľkými týždňami začala Európska komisia proti Slovensku konanie v súvislosti so zákonom o transformácii ÚOO.
Zdroj: SITA.sk - Dlugošová víta zámer zrušiť transformáciu Úradu na ochranu oznamovateľov, opozícia hovorí o chaose a vládnom babráctve – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Plán obnovy Premiér Slovenskej republiky
