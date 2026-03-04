|
Streda 4.3.2026
Meniny má Kazimír
Denník - Správy
04. marca 2026
Potopenie iránskej fregaty americkou ponorkou má najmenej 87 obetí
Z vyjadrení bezpečnostných zložiek vyplýva, že pátranie po ďalších 61 členoch posádky, ktorí sú nezvestní, pokračuje.
Srílanské úrady vyzdvihli z Indického oceánu telá 87 námorníkov z iránskej fregaty IRIS Dena 75, ktorú pri pobreží ostrovného štátu zasiahla a potopila americká ponorka. Podľa agentúry AFP o tom informovali predstavitelia srílanskej polície a armády.
Z vyjadrení bezpečnostných zložiek vyplýva, že pátranie po ďalších 61 členoch posádky, ktorí sú nezvestní, pokračuje. Zachrániť sa podarilo 32 iránskych námorníkov.
Zdroj zo srílanského ministerstva zahraničných vecí pre miestnu televíziu uviedol, že pri útoku zahynulo najmenej 80 ľudí.
Incident sa odohral v Indickom oceáne. Fregata sa vracala do Iránu z prístavu vo východnej Indii.
Bezprostredne po incidente sa predpokladalo, že nezvestných je najmenej 140 osôb.
Americký minister obrany Pete Hegseth označil tento incident za prvý prípad od druhej svetovej vojny, keď americká ponorka zničila nepriateľskú loď. Dodal, že americká armáda zaútočila za pomoci torpéda.
„Americká ponorka potopila v Indickom oceáne iránsku vojnovú loď, ktorej posádka si myslela, že je v medzinárodných vodách v bezpečí,“ povedal Hegseth na tlačovej konferencii vo Washingtone. „Namiesto toho ju potopilo torpédo. Prvé potopenie nepriateľskej lode torpédom od druhej svetovej vojny. Rovnako ako v tej vojne, keď sme ešte boli ministerstvom vojny, bojujeme o víťazstvo,“ vyhlásil Hegseth.
Súvisiace články:
Slovensko už z Blízkeho východu evakuovalo desiatky občanov. Kedy sú naplánované ďalšie repatriačné lety? – VIDEO (4. 3. 2026)
Vývoj situácie v Iráne má rôzne scenáre, politológ hovorí o bezpečnostných aj ekonomických rizikách pre Európu (3. 3. 2026)
Prví ľudia z Jordánska sú na ceste domov, privezie ich lietadlo Spartan. O pomoc požiadalo už vyše 5 000 Slovákov – FOTO (3. 3. 2026)
O polnoci sa do Bratislavy vrátili prví cestujúci z Maskatu v Ománe (3. 3. 2026)
Vláda chystá evakuáciu Slovákov z Blízkeho východu, prvé repatriačné lety sú už naplánované (2. 3. 2026)
Irán 48 hodín po útoku. Režim na kolenách, ale svet je bližšie k vojne než k mieru? – FOTO (2. 3. 2026)
Vojenskú základňu na Cypre zasiahol v noci dron (2. 3. 2026)
Nové iránske útoky hlási Dubaj, Dauha, Manáma i Jeruzalem (2. 3. 2026)
Irán potvrdil smrť najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího (1. 3. 2026)
Útoky Izraela a USA zasiahli v Iráne viac ako 20 z 31 provincií (28. 2. 2026)
