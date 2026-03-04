Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

04. marca 2026

Potopenie iránskej fregaty americkou ponorkou má najmenej 87 obetí



Z vyjadrení bezpečnostných zložiek vyplýva, že pátranie po ďalších 61 členoch posádky, ktorí sú nezvestní, pokračuje.



Potopenie iránskej fregaty americkou ponorkou má najmenej 87 obetí

Srílanské úrady vyzdvihli z Indického oceánu telá 87 námorníkov z iránskej fregaty IRIS Dena 75, ktorú pri pobreží ostrovného štátu zasiahla a potopila americká ponorka. Podľa agentúry AFP o tom informovali predstavitelia srílanskej polície a armády.


Z vyjadrení bezpečnostných zložiek vyplýva, že pátranie po ďalších 61 členoch posádky, ktorí sú nezvestní, pokračuje. Zachrániť sa podarilo 32 iránskych námorníkov.

Zdroj zo srílanského ministerstva zahraničných vecí pre miestnu televíziu uviedol, že pri útoku zahynulo najmenej 80 ľudí.

Incident sa odohral v Indickom oceáne. Fregata sa vracala do Iránu z prístavu vo východnej Indii.

Bezprostredne po incidente sa predpokladalo, že nezvestných je najmenej 140 osôb.

Americký minister obrany Pete Hegseth označil tento incident za prvý prípad od druhej svetovej vojny, keď americká ponorka zničila nepriateľskú loď. Dodal, že americká armáda zaútočila za pomoci torpéda.

„Americká ponorka potopila v Indickom oceáne iránsku vojnovú loď, ktorej posádka si myslela, že je v medzinárodných vodách v bezpečí,“ povedal Hegseth na tlačovej konferencii vo Washingtone. „Namiesto toho ju potopilo torpédo. Prvé potopenie nepriateľskej lode torpédom od druhej svetovej vojny. Rovnako ako v tej vojne, keď sme ešte boli ministerstvom vojny, bojujeme o víťazstvo,“ vyhlásil Hegseth.

