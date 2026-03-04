|
Streda 4.3.2026
Meniny má Kazimír
Denník - Správy
Zelené slogany už nestačia: pravidlá pre udržateľnosť sa sprísňujú
Tagy: Green Claims PR udržateľnoť
Hoci rokovania o európskej smernici Green Claims ešte nie sú ukončené a jej ďalší vývoj zostáva otvorený, požiadavky na férovú a transparentnú komunikáciu udržateľnosti sa sprísňujú. ...
4.3.2026 (SITA.sk) - Hoci rokovania o európskej smernici Green Claims ešte nie sú ukončené a jej ďalší vývoj zostáva otvorený, požiadavky na férovú a transparentnú komunikáciu udržateľnosti sa sprísňujú.
Platná Smernica o posilnení postavenia spotrebiteľov v zelenej transformácii už dnes obmedzuje používanie všeobecných zelených tvrdení, stanovuje pravidlá proti greenwashingu a posúva firemnú komunikáciu smerom k dôveryhodným dátam a nezávislému overovaniu. Firmy budú povinné zosúladiť svoju komunikáciu s týmto regulačným rámcom najneskôr od konca septembra 2026.
Používanie environmentálnych tvrdení je dnes podmienené ich jasnou a preukázateľnou definíciou. Firmy by sa mali vyhnúť vágnym tvrdeniam ako "ekologický" či "šetrný k životnému prostrediu" bez ďalšieho vysvetlenia. Namiesto toho by mali komunikovať konkrétne, merateľné údaje, napríklad o percentuálnom znížení emisií CO2 s uvedením metodiky a časového obdobia.
"Firmy si často neuvedomujú, aké prísne pravidlá už dnes platia," upozorňuje Michal Húska, hlavný štátny radca z Ministerstva životného prostredia a dodáva: "Mnohé firmy nechcú spotrebiteľov zámerne zavádzať, často sa však stáva, že komunikujú čiastkové environmentálne benefity ako vlastnosti celého produktu. V takýchto prípadoch však môže ísť o nekalú obchodnú praktiku."
Smernica o posilnení postavenia spotrebiteľov v zelenej transformácii zároveň stanovuje, že bez preukázania environmentálnych vlastností produktu podľa uznávaných noriem, ako napríklad EU Ecolabel, EMAS či EN ISO 14024 a ďalších porovnateľných systémov, nie je možné používať generické zelené tvrdenia. Transparentnosť sa tak stáva nielen základnou povinnosťou, ale aj konkurenčnou výhodou.
Jednou z najväčších zmien je sprísnenie pravidiel pre používanie vlastných firemných označení udržateľnosti. Kým v minulosti si mnohé firmy vytvárali vlastné označenia a certifikáty, dnes to už také jednoduché nie je. Každé takéto označenie musí byť nezávisle overené, otvorené aj pre iných žiadateľov, mať verejne dostupné kritériá a mechanizmy kontroly.
"Rýchle riešenia, ako sme ich poznali, jednoducho končia," vysvetľuje Petra Csefalvayová z Circular Slovakia a INCIEN. "Ak chce firma používať vlastnú značku udržateľnosti, musí ju postaviť na dôveryhodnom certifikačnom systéme. Bez toho je jej používanie neprípustné. V praxi to znamená, že firmy majú dve možnosti: buď prejdú na uznávané certifikácie tretích strán, alebo budú musieť prebudovať celé vlastné systémy od základov, čo si vyžaduje čas, metodiku a interné kapacity."
Očakávania zákazníkov sa v oblasti udržateľnosti menia. Namiesto deklarovanej dokonalosti čoraz viac oceňujú otvorenosť, vysvetlenie kontextu a realistické pomenovanie toho, čo firma robí dnes a čo plánuje zlepšiť v budúcnosti. Práve schopnosť priznať limity a pracovať s nimi posilňuje dôveryhodnosť značky viac než bezchybné, no nepresné slogany.
Dôvera verejnosti v environmentálne vyhlásenia firiem je v súčasnosti nízka. Ak spoločnosť tvrdí, že je v niečom stopercentná, často to vzbudzuje podozrenie. Oveľa dôveryhodnejšie preto pôsobí priznanie limitov, vysvetlenie kontextu a jasné pomenovanie toho, čo firma ešte len plánuje zlepšiť. Transparentnosť s atak stáva silnejším reputačnýmnástrojom než perfektný marketing.
Retailový sektor patrí medzi oblasti, ktoré sú pod zvýšeným dohľadom regulátorov aj zákazníkov, čo sa odráža aj v spôsobe, akým firmy komunikujú udržateľnosť. Príkladom je Lidl, ktorý sa pri vybraných produktových kategóriách opiera o nezávislé certifikačné schémy namiesto používanie všeobecných zelených tvrdení.
V praxi to znamená, že Lidl pri niektorých produktoch využíva certifikáciu Rainforest Alliance pri kakau a káve, MSC alebo ASC pri rybách a morských plodoch, FSC pri papierových výrobkoch a certifikáty GOTS či OCS v oblasti textilu, v závislosti od konkrétneho produktu a trhu. Vďaka týmto certifikátom je možné jasne preukázať pôvod surovín aj environmentálne štandardy v dodávateľských reťazcoch. Lidl okrem nákupu certifikovaných surovín spolupracuje na iniciatívach a projektoch zameraných na zodpovedné pestovanie a ochranu pôdy. Je členom organizácií ako Round Table on Responsible Soy a Donau Soja, čím podporuje udržateľné pestovanie sóje a tvorbu štandardov.
"Opieranie sa o nezávislé certifikácie nám umožňuje zabezpečiť, že environmentálne tvrdenia, ktoré komunikujeme, sú overiteľné a obhájiteľné. Navyše je to krok, ktorý od nás zákazníci očakávajú," uvádza Zuzana Sobotová, vedúca oddelenia CSR v spoločnosti Lidl a dodáva: "Ako predajca potravín považujeme za svoju zodpovednosť dôsledne monitorovať kvalitu produktov, pričom okrem bezpečnosti sú kľúčovými kritériami aj udržateľnosť a pôvod. Máme stanovené prísne ciele pre nákup tzv. kritických surovín a od roku 2023 je povinné pravidelné školenie, ktoré pomáha nákupcom aplikovať princípy udržateľnosti v každodennej práci. Tak vieme zabezpečiť, že nielen náš sortiment, ale aj naša komunikácia je postavená na odbornosti od úplného začiatku."
Firmy už dnes nesú zodpovednosť za pravdivosť environmentálnych tvrdení, ktoré komunikujú smerom k spotrebiteľom. Preto sa im odporúča ako prvý krok urobiť si dôkladnú analýzu existujúcich tvrdení a označení a posúdenie ich súladu s platnými pravidlami.
Nasleduje nastavenie interných procesov, ktoré zabezpečia, že každé nové tvrdenie alebo označenie bude posudzované z hľadiska jeho preukázateľnosti. Súčasťou tohto prístupu je aj rozhodnutie, o ktoré nezávislé certifikačné schémy sa firma oprie, aby vedela svoju komunikáciu udržateľnosti transparentne a zrozumiteľne doložiť.
Zmeny v oblasti ESG a regulačná neistota neznamenajú, že firmy majú poľaviť v nárokoch na vlastnú komunikáciu. Práve naopak, zodpovednosť za pravdivé a preukázateľné environmentálne tvrdenia čoraz viac leží na samotných podnikoch. Investori, banky aj zákazníci pritom očakávajú vyššiu mieru transparentnosti.
Udržateľnosť sa tak prestáva opierať len o formálne povinnosti a čoraz viac stojí na dôvere. Tú možno budovať iba komunikáciou, ktorá je poctivá a kontinuálna, metodicky podložená a otvorená voči vlastným limitom.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Zelené slogany už nestačia: pravidlá pre udržateľnosť sa sprísňujú © SITA Všetky práva vyhradené.
