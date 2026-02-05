|
dm drogerie markt je Najzamestnávateľ 2025
Tagy: Najzamestnávateľ Ocenenie PR
dm drogerie markt potvrdila svoju jedinečnú pozíciu na slovenskom trhu a v prestížnej ankete Najzamestnávateľ 2025 obsadila 3. miesto v kategórii Obchod a služby. "Veľmi si ceníme ...
5.2.2026 (SITA.sk) - dm drogerie markt potvrdila svoju jedinečnú pozíciu na slovenskom trhu a v prestížnej ankete Najzamestnávateľ 2025 obsadila 3. miesto v kategórii Obchod a služby.
"Veľmi si ceníme dôveru zákazníkov a spolupracovníkov, ktorú nám opätovne v tejto ankete vyjadrili. Je to pre nás obrovské povzbudenie. dm je na slovenskom trhu už 31 rokov a neustále zlepšujeme podmienky pre zamestnancov tak, aby pre každého naplno platil náš slogan Tu som človekom," uviedla Lucia Husárová, manažérka v rezorte Spolupracovník, dm drogerie markt.
Anketa Najzamestnávateľ je najväčšou verejnou anketou na Slovensku, ktorá hodnotí firmy ako zamestnávateľov. Pri hlasovaní sa neposudzujú len zamestnanecké benefity, ale najmä firemná kultúra, pracovné podmienky, inklúzia, hodnoty a ďalšie aspekty vrátane prístupu spoločností k zodpovednému podnikaniu. Aj v predošlom ročníku dm obsadila v ankete 3. miesto.
Dm dlhodobo myslí inak. Základným pilierom spoločnosti je dialóg, spolupráca a spoločný rozvoj, ktoré v každodennej praxi prekonávajú tradičné hierarchické štruktúry. Spoločnosť kladie dôraz na človeka ako na najvyššiu hodnotu a vytvára inšpiratívne a podporujúce pracovné prostredie.
Spoločnosť má po celom Slovensku aktuálne 169 predajní a spolu s centrálou a centrálnym skladom zamestnáva viac ako 2 600 ľudí. Ako férový a starostlivý zamestnávateľ ponúka dm širokú paletu atraktívnych benefitov, ktoré presahujú štandardný rámec.
Okrem 13. platu, férových miezd a príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 3 % z hrubej mzdy je pre spoločnosť kľúčové aj duševné a fyzické zdravie tímu. Spolupracovníci preto v novej centrále dm dialogicum môžu v rámci pracovného času využívať masáže, posilňovňu či jogové štúdio.
Dm prináša tiež jedinečný prístup ku vzdelávaniu zameraný na odborný aj osobnostný rozvoj. Medzi mimoriadne výnimočné rozvojové programy patria Zdravá firma a Univerzita osobného rozvoja. Vzdelávanie je dostupné pre každého spolupracovníka bez ohľadu na pracovnú pozíciu, dĺžku pôsobenia vo firme alebo výšku zmluvného úväzku.
V minulom roku dm rozbehla projekt zamestnávania Nepočujúcich. Jednou z nich je aj atlétka Martina Antušeková, ktorá reprezentuje Slovensko v atletických disciplínach. V roku 2025 sa zúčastnila Deaflympiády – olympiády nepočujúcich športovcov. dm jej vytvorila podmienky na to, aby svoju prácu mohla naplno skĺbiť s aktívnym športom.
"V dm môže každý naplno využiť svoje danosti a potenciál. Sme zamestnávateľ otvorený pre všetkých a dm je miesto, ktoré ľuďom verí." dodala Lucia Husárová, manažérka v rezorte Spolupracovník, dm drogerie markt.
