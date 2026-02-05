|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 5.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Agáta
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. februára 2026
V kauze darovania vojenskej techniky Ukrajine tri trestné konania skončili bez obvinenia, štvrté je ešte „živé“
V trestných konaniach, ktoré sa týkali darovania rôznej vojenskej techniky Ukrajine tri trestné konania právoplatne skončili bez vznesenia obvinenia. ...
Zdieľať
5.2.2026 (SITA.sk) - V trestných konaniach, ktoré sa týkali darovania rôznej vojenskej techniky Ukrajine tri trestné konania právoplatne skončili bez vznesenia obvinenia. Ako na štvrtkovej tlačovej konferencii povedal šéf Krajskej prokuratúry v Bratislave Rastislav Remeta, v prvej trestnej veci Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) ešte v máji 2025 odmietol trestné oznámenie, ktoré sa týkalo trestných činov zneužitia právomoci verejného činiteľa a podvodu v súvislosti s vypovedaním zmluvy s Ruskom o servise stíhačiek MiG-29.
Podľa trestného oznámenia vypovedanie zmluvy z roku 2022 uvidelo Rusko do omylu, a to prišlo o deväť miliónov eur. Keďže však zmluva bola ukončená na pokyn ministra obrany, konanie riaditeľa jedného z odborov rezortu, ktoré bolo predmetom oznámenia, nebolo podľa orgánov činných v trestnom konaní svojvoľné. "Oznamovateľ, v tomto prípade štátny tajomník ministerstva obrany, nepodal sťažnosť," uviedol Remeta.
V ďalšej veci týkajúcej sa možnej sabotáže z dôvodu údajného uvedenia do omylu členov vlády ministrom obrany v roku 2022 podľa Remetu vyšetrovateľ ÚBOK rozhodol o odmietnutí veci.
Vec sa konkrétne týkala systému protivzdušnej obrany S-300 a zabezpečenia náhrady za neho v prípade jeho vyvezenia na Ukrajinu. "Oznamovateľom bola osoba mimo ministerstva obrany," vysvetlil krajský prokurátor s tým, že voči rozhodnutiu vyšetrovateľa nebola podaná sťažnosť.
Samotné darovanie S-300 sa podľa Remetu uskutočnilo na základe rozhodnutia vlády. Systém bol pritom vyrobený v roku 1989 a nebol nikdy modernizovaný. Ako povedal Remeta zariadeniu chýbali moderné systémy, ako aj schopnosť interoperability so systémami NATO.
Životnosť 48 rakiet do systému navyše skončila v roku 2016. "Predĺženie životnosti bolo pre Ozbrojené sily SR nerentabilné," skonštatoval krajský prokurátor. Doplnil, že vzdušný priestor bol následne chránený lietadlami NATO.
Ďalšia vec sa týkala odpaľovacích zariadení KUB a radarovej stanice KUB a darovania stíhačiek MiG Ukrajine. V tomto prípade vyšetrovateľ ÚBOK zastavil trestné stíhanie, pričom sťažnosť oznamovateľa proti tomuto rozhodnutiu prokurátor zamietol. Trestné oznámenie bolo podávané pre podozrenie na porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku a zneužitie právomoci vereného činiteľa zo strany úradníckej vlády v roku 2023.
"Darované boli dva kusy odpaľovacích zariadení KUB z celkového počtu 16 a jeden kus radarovej stanice KUB z celkového počtu štyri," povedal Remeta. Predmetom darovania bolo podľa neho aj 200 protilietadlových rakiet. Pokiaľ ide o MiG-y, darovaných bolo celkovo 13 strojov, z toho tri bez motora. Podľa výsledkov vyšetrovania členovia vlád darovaním nekonali v úmysle zadovážiť pre seba alebo iného neoprávnený prospech.
"Nebolo preukázané, že by SR vznikla škoda," zdôraznil Remeta s tým, že vláda sa správala ako riadny hospodár. "Darovanie vojenskej techniky bolo vhodným a efektívnym spôsobom nakladania s majetkom štátu, nakoľko tento majetok SR nevyužívala pre jeho technickú nespôsobilosť," vyhlásil Remeta s tým, že údržbové náklady predstavovali niekoľko desiatok miliónov eur.
Šéf krajskej prokuratúry v tejto súvislosti pripomenul, že napríklad z dôvodu častých opráv MiG-ov nebolo možne zabezpečiť výcvik pilotov. Stíhačky navyše nemali výzbroj "z dôvodu technického stavu - ukončenia životnosti rakiet," uviedol Remeta. Doplnil, že hodnota darovanej vojenskej techniky bola prakticky nulová.
Pokiaľ ide o stále živú trestnú vec, podľa krajského prokurátora ide o zločin vyzvedačstva. Konkrétne sa záležitosť týka odovzdania technickej dokumentácie systému S-300 označenej stupňom utajenia "prísne tajné" vojenskému atašé Ukrajiny na Slovensku.
"Čím došlo k porušeniu dohody medzi vládou SR a Ruskej federácie o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností," skonštatoval Remeta. Táto vec je podľa neho stále predmetom vyšetrovania. Zároveň orgány činné v trestnom konaní podľa Remetu obdržali ešte dve trestné oznámená.
Jedno sa týka policajta, ktorý konal v spomenutých veciach, a ďalších osôb, ktoré za predošlej vlády pôsobili na rezorte obrany a vypracovávali podklady pre ministra. "Keďže tieto napadli len minulý týždeň, budú predmetom samostatného konania," dodal Remeta.
Zdroj: SITA.sk - V kauze darovania vojenskej techniky Ukrajine tri trestné konania skončili bez obvinenia, štvrté je ešte „živé“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Podľa trestného oznámenia vypovedanie zmluvy z roku 2022 uvidelo Rusko do omylu, a to prišlo o deväť miliónov eur. Keďže však zmluva bola ukončená na pokyn ministra obrany, konanie riaditeľa jedného z odborov rezortu, ktoré bolo predmetom oznámenia, nebolo podľa orgánov činných v trestnom konaní svojvoľné. "Oznamovateľ, v tomto prípade štátny tajomník ministerstva obrany, nepodal sťažnosť," uviedol Remeta.
Rozhodnutie o odmietnutí veci
V ďalšej veci týkajúcej sa možnej sabotáže z dôvodu údajného uvedenia do omylu členov vlády ministrom obrany v roku 2022 podľa Remetu vyšetrovateľ ÚBOK rozhodol o odmietnutí veci.
Vec sa konkrétne týkala systému protivzdušnej obrany S-300 a zabezpečenia náhrady za neho v prípade jeho vyvezenia na Ukrajinu. "Oznamovateľom bola osoba mimo ministerstva obrany," vysvetlil krajský prokurátor s tým, že voči rozhodnutiu vyšetrovateľa nebola podaná sťažnosť.
Samotné darovanie S-300 sa podľa Remetu uskutočnilo na základe rozhodnutia vlády. Systém bol pritom vyrobený v roku 1989 a nebol nikdy modernizovaný. Ako povedal Remeta zariadeniu chýbali moderné systémy, ako aj schopnosť interoperability so systémami NATO.
Životnosť 48 rakiet do systému navyše skončila v roku 2016. "Predĺženie životnosti bolo pre Ozbrojené sily SR nerentabilné," skonštatoval krajský prokurátor. Doplnil, že vzdušný priestor bol následne chránený lietadlami NATO.
Odpaľovacie zariadenia KUB
Ďalšia vec sa týkala odpaľovacích zariadení KUB a radarovej stanice KUB a darovania stíhačiek MiG Ukrajine. V tomto prípade vyšetrovateľ ÚBOK zastavil trestné stíhanie, pričom sťažnosť oznamovateľa proti tomuto rozhodnutiu prokurátor zamietol. Trestné oznámenie bolo podávané pre podozrenie na porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku a zneužitie právomoci vereného činiteľa zo strany úradníckej vlády v roku 2023.
"Darované boli dva kusy odpaľovacích zariadení KUB z celkového počtu 16 a jeden kus radarovej stanice KUB z celkového počtu štyri," povedal Remeta. Predmetom darovania bolo podľa neho aj 200 protilietadlových rakiet. Pokiaľ ide o MiG-y, darovaných bolo celkovo 13 strojov, z toho tri bez motora. Podľa výsledkov vyšetrovania členovia vlád darovaním nekonali v úmysle zadovážiť pre seba alebo iného neoprávnený prospech.
Škoda nebola preukázaná
"Nebolo preukázané, že by SR vznikla škoda," zdôraznil Remeta s tým, že vláda sa správala ako riadny hospodár. "Darovanie vojenskej techniky bolo vhodným a efektívnym spôsobom nakladania s majetkom štátu, nakoľko tento majetok SR nevyužívala pre jeho technickú nespôsobilosť," vyhlásil Remeta s tým, že údržbové náklady predstavovali niekoľko desiatok miliónov eur.
Šéf krajskej prokuratúry v tejto súvislosti pripomenul, že napríklad z dôvodu častých opráv MiG-ov nebolo možne zabezpečiť výcvik pilotov. Stíhačky navyše nemali výzbroj "z dôvodu technického stavu - ukončenia životnosti rakiet," uviedol Remeta. Doplnil, že hodnota darovanej vojenskej techniky bola prakticky nulová.
Živá trestná vec
Pokiaľ ide o stále živú trestnú vec, podľa krajského prokurátora ide o zločin vyzvedačstva. Konkrétne sa záležitosť týka odovzdania technickej dokumentácie systému S-300 označenej stupňom utajenia "prísne tajné" vojenskému atašé Ukrajiny na Slovensku.
"Čím došlo k porušeniu dohody medzi vládou SR a Ruskej federácie o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností," skonštatoval Remeta. Táto vec je podľa neho stále predmetom vyšetrovania. Zároveň orgány činné v trestnom konaní podľa Remetu obdržali ešte dve trestné oznámená.
Jedno sa týka policajta, ktorý konal v spomenutých veciach, a ďalších osôb, ktoré za predošlej vlády pôsobili na rezorte obrany a vypracovávali podklady pre ministra. "Keďže tieto napadli len minulý týždeň, budú predmetom samostatného konania," dodal Remeta.
Zdroj: SITA.sk - V kauze darovania vojenskej techniky Ukrajine tri trestné konania skončili bez obvinenia, štvrté je ešte „živé“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Riaditeľka Sociálnej poisťovne v Nitre po pochybnostiach o prenájme priestorov odstúpila z funkcie
Riaditeľka Sociálnej poisťovne v Nitre po pochybnostiach o prenájme priestorov odstúpila z funkcie
<< predchádzajúci článok
dm drogerie markt je Najzamestnávateľ 2025
dm drogerie markt je Najzamestnávateľ 2025