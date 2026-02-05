Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Ekonomika

05. februára 2026

MIRRI podpísalo 15 zmlúv za osem miliónov eur. Modernizácia čaká cesty, mosty aj viaceré školy


Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR podpísalo 15 zmlúv o nenávratnom ...



Zdieľať
migal 676x473 5.2.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR podpísalo 15 zmlúv o nenávratnom finančnom príspevku za takmer 8 miliónov eur z Programu Slovensko 2021 – 2027. Podpora smeruje do modernizácie škôl, obnovy verejných a zelených priestorov, športovej a cyklistickej infraštruktúry, ako aj do významnej rekonštrukcie cesty II. triedy v Považskej Bystrici, ktorá je dôležitou dopravnou tepnou regiónu.

Veľké investície i malé projekty


Eurofondy majú zmysel vtedy, keď ich ľudia cítia v každodennom živote. Som veľmi rád, že rekonštrukcia cesty v Považskej Bystrici v hodnote viac ako 3 milióny eur prinesie bezpečnejšiu a plynulejšiu dopravu pre tisíce obyvateľov regiónu,“ povedal minister Samuel Migaľ a dodal, že popri veľkých investíciách zároveň podporujú aj desiatky menších projektov, ktoré zlepšujú kvalitu škôl, verejných priestorov a rozširujú možnosti aktívneho trávenia voľného času.

Medzi významné projekty patrí modernizácia Základnej školy Pieninská v Banskej Bystrici s investíciou 630-tisíc eur a rekonštrukcia mosta cez rieku Hornád v okrese Spišská Nová Ves za takmer 600-tisíc eur. V regiónoch sa realizujú viaceré projekty, napríklad v Bratislavskom kraji komplexná modernizácia ZŠ Hlboká v Bratislave za 157-tisíc eur, v Trnavskom kraji modernizácia učební a debarierizácia ZŠ s MŠ A. Kubinu v Trnave za 355-tisíc eur a revitalizácia parku v Bohdanovciach nad Trnavou za 394-tisíc eur.

V Trenčianskom kraji sa investuje do rekonštrukcie parku Harmónia v Opatovciach nad Nitrou za 411-tisíc eur a do rekonštrukcie cesty II/517 Považská Bystrica – Domaniža v hodnote viac ako 3 milióny eur. Zároveň sa modernizuje ZŠ Pružina za 255-tisíc eur. V Žilinskom kraji podporia edukačnú záhradu vo Vrútkach za 268-tisíc eur a modernizáciu Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského v Žiline za 403-tisíc eur.

Zlepšenie kvality života obyvateľov


V Banskobystrickom kraji sa investuje do komplexnej obnovy ZŠ Pieninská za 630-tisíc eur, rozšírenia športového areálu Panické Dravce za 240-tisíc eur a revitalizácie športového areálu Alexandra Horvátha v obci Vidiná za 458-tisíc eur. V Prešovskom kraji sa modernizujú učebne ZŠ Tatranská Lomnica za 368-tisíc eur.

V Košickom kraji sa realizuje výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v Sobranciach za 206-tisíc eur, rekonštrukcia mosta cez Hornád v Chrasti nad Hornádom za 558-tisíc eur a výstavba spoločného chodníka pre cyklistov a chodcov v Košiciach za 217-tisíc eur. Tieto investície z eurofondov majú podľa MIRRI významný dopad na zlepšenie kvality života obyvateľov, bezpečnosť dopravy a podporu inkluzívneho vzdelávania v regiónoch Slovenska.


Zdroj: SITA.sk - MIRRI podpísalo 15 zmlúv za osem miliónov eur. Modernizácia čaká cesty, mosty aj viaceré školy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Eurofondy Finančný príspevok Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR Modernizácia Program Slovensko 2021-2027 Rekonštrukcia ciest
