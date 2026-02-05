|
05. februára 2026
MIRRI podpísalo 15 zmlúv za osem miliónov eur. Modernizácia čaká cesty, mosty aj viaceré školy
Tagy: Eurofondy Finančný príspevok Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR Modernizácia Program Slovensko 2021-2027 Rekonštrukcia ciest
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR podpísalo 15 zmlúv o nenávratnom ...
5.2.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR podpísalo 15 zmlúv o nenávratnom finančnom príspevku za takmer 8 miliónov eur z Programu Slovensko 2021 – 2027. Podpora smeruje do modernizácie škôl, obnovy verejných a zelených priestorov, športovej a cyklistickej infraštruktúry, ako aj do významnej rekonštrukcie cesty II. triedy v Považskej Bystrici, ktorá je dôležitou dopravnou tepnou regiónu.
„Eurofondy majú zmysel vtedy, keď ich ľudia cítia v každodennom živote. Som veľmi rád, že rekonštrukcia cesty v Považskej Bystrici v hodnote viac ako 3 milióny eur prinesie bezpečnejšiu a plynulejšiu dopravu pre tisíce obyvateľov regiónu,“ povedal minister Samuel Migaľ a dodal, že popri veľkých investíciách zároveň podporujú aj desiatky menších projektov, ktoré zlepšujú kvalitu škôl, verejných priestorov a rozširujú možnosti aktívneho trávenia voľného času.
Medzi významné projekty patrí modernizácia Základnej školy Pieninská v Banskej Bystrici s investíciou 630-tisíc eur a rekonštrukcia mosta cez rieku Hornád v okrese Spišská Nová Ves za takmer 600-tisíc eur. V regiónoch sa realizujú viaceré projekty, napríklad v Bratislavskom kraji komplexná modernizácia ZŠ Hlboká v Bratislave za 157-tisíc eur, v Trnavskom kraji modernizácia učební a debarierizácia ZŠ s MŠ A. Kubinu v Trnave za 355-tisíc eur a revitalizácia parku v Bohdanovciach nad Trnavou za 394-tisíc eur.
V Trenčianskom kraji sa investuje do rekonštrukcie parku Harmónia v Opatovciach nad Nitrou za 411-tisíc eur a do rekonštrukcie cesty II/517 Považská Bystrica – Domaniža v hodnote viac ako 3 milióny eur. Zároveň sa modernizuje ZŠ Pružina za 255-tisíc eur. V Žilinskom kraji podporia edukačnú záhradu vo Vrútkach za 268-tisíc eur a modernizáciu Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského v Žiline za 403-tisíc eur.
V Banskobystrickom kraji sa investuje do komplexnej obnovy ZŠ Pieninská za 630-tisíc eur, rozšírenia športového areálu Panické Dravce za 240-tisíc eur a revitalizácie športového areálu Alexandra Horvátha v obci Vidiná za 458-tisíc eur. V Prešovskom kraji sa modernizujú učebne ZŠ Tatranská Lomnica za 368-tisíc eur.
V Košickom kraji sa realizuje výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v Sobranciach za 206-tisíc eur, rekonštrukcia mosta cez Hornád v Chrasti nad Hornádom za 558-tisíc eur a výstavba spoločného chodníka pre cyklistov a chodcov v Košiciach za 217-tisíc eur. Tieto investície z eurofondov majú podľa MIRRI významný dopad na zlepšenie kvality života obyvateľov, bezpečnosť dopravy a podporu inkluzívneho vzdelávania v regiónoch Slovenska.
