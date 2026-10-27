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dm drogerie markt rozvíja odbornosť študentov, ich zručnosti aj osobnosť


Tagy: Duálne vzdelávanie PR

Duálne vzdelávanie dm drogerie markt otvára príležitosti študentom už 15 rokov a úspešne spája odbornú prax s ich osobnostným rozvojom. V novom školskom roku dm posilňuje tím koordinátorov ...



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v tomto skolskom roku sa pre dualne vzdelavanie s dm drogerie markt rozhodlo 114 ziakov 676x451 27.10.2026 (SITA.sk) - Duálne vzdelávanie dm drogerie markt otvára príležitosti študentom už 15 rokov a úspešne spája odbornú prax s ich osobnostným rozvojom.


V novom školskom roku dm posilňuje tím koordinátorov rozvoja, otvára pilotný IT odbor, pokračuje v zážitkovom vzdelávaní a rozširuje svoje inkluzívne projekty pre študentov zo znevýhodnených skupín.

V školskom roku 2026/2027 sa pre duálne vzdelávanie s dm drogerie markt v 19 partnerských školách rozhodlo 114 žiakov, z toho 31 prvákov. Duálni študenti získavajú skúsenosti v štyroch odboroch. V dvoch z nich, obchodný pracovník a asistent predaja, sa pripravujú na prácu priamo v prevádzke, pričom tieto odbory študuje 90 žiakov. Tretím odborom je obchodná akadémia, v ktorom sa 23 študentov pripravuje na prácu pre centrálu dm dialogicum v Bratislave. Novinkou v duálnom vzdelávaní je pilotný IT odbor "mechanik počítačových sietí", v ktorom študuje jeden prvák.

"Už po pätnásty raz sme privítali nových prvákov, ktorí prepájajú školské vzdelávanie s praktickými skúsenosťami v našich predajniach a centrálnych rezortoch v dm dialogicu. Teší ma záujem mladých ľudí, ktorí sa rozhodli pre túto cestu, a zároveň si veľmi vážim nasadenie našich kolegov, ktorí ich sprevádzajú a svojimi skúsenosťami pomáhajú duálne vzdelávanie neustále rozvíjať," povedal Marcel Blaščák, zodpovedný za duálne vzdelávanie v dm drogerie markt.

Komplexná podpora


Dm systematicky zvyšuje kvalitu duálneho vzdelávania a posilňuje podpornú sieť pre žiakov aj inštruktorov. K spoločnosti aktuálne pôsobia tri koordinátorky rozvoja žiakov. Ich hlavnou úlohou je metodická podpora, prepájanie teoretických vedomostí s praxou a zjednocovanie vzdelávacích štandardov.

"Vďaka ich pôsobeniu majú inštruktori priamo v predajniach vytvorené lepšie podmienky a môžu sa intenzívnejšie venovať praktickému rozvoju študentov. Vzdelávanie pod hlavičkou dm dnes pokrýva deväť lokalít po celom Slovensku. Od Bratislavy a Trnavy až po Poprad a Liptovský Mikuláš," vysvetlila Silvia Fáberová zodpovedná za rozvoj a vzdelávanie v dm.

Príprava na život


Ruka v ruke s odbornými vedomosťami ide v dm aj osobnostný rast. Súčasťou štúdia sú špecializované workshopy založené na princípoch koučingu mládeže. Žiaci na nich rozvíjajú komunikačné schopnosti, vnútornú motiváciu, zodpovednosť a učia sa lepšie zvládať stres či neznáme pracovné situácie.

Novinkou je IT odbor


Dm reaguje na rastúci dopyt po IT odborníkoch a v tomto školskom roku rozšírila svoje duálne vzdelávanie o nový študijný odbor so zameraním na informačné technológie. Ide o pilotný projekt v spolupráci s Cirkevnou odbornou školou P. G. Frassatiho v Bratislave. V tomto ročníku nastúpil na IT oddelenie v dm prvý študent, ktorý tak získava cennú prax priamo na reálnych digitálnych projektoch.

Inklúzia a búranie bariér


dm sa tiež dlhodobo a systematicky venuje aj vzdelávaniu mladých ľudí zo znevýhodnených a marginalizovaných skupín. Tento rok priniesol významný míľnik – štúdium v odbore asistent predaja úspešne ukončila prvá absolventka Terezka z Prešova, ktorá získala výučný list. V štúdiu zároveň pokračujú dve študentky z Lučenca a jedna prváčka zo Sveržova. Najnovšie dm nadviazala v spolupráci s miestnym komunitným centrom aj pilotnú spoluprácu na košickom sídlisku Luník IX, odkiaľ do duálneho vzdelávania nastúpili dve nové študentky.

Úsilie dm o vytváranie rovnocenných príležitostí a búranie predsudkov neostalo bez povšimnutia. dm bola za svoje aktivity v oblasti inklúzie nominovaná medzi finalistov prestížneho ocenenia Roma Spirit 2026.

"Terezka je pre nás dôkazom, že venovať čas a energiu mladým ľuďom, ktorí nemajú rovnakú štartovaciu čiaru, má veľký zmysel. Práca s mladými ľuďmi zo znevýhodneného prostredia si vyžaduje špecifický prístup, úzku spoluprácu s odborníkmi a komunitnými centrami, ale aj vzdelávanie našich vlastných kolegov. Nomináciu na Roma Spirit 2026 vnímame ako veľké ocenenie našej doterajšej práce, ale zároveň aj ako záväzok pokračovať v búraní myšlienkových bariér, prekonávaní predsudkov a podpore vzájomného rešpektu," dodal Marcel Blaščák, zodpovedný za duálne vzdelávanie v dm drogerie markt.

Ako vyzerá 4-ročný rozvoj v dm?


Vzdelávanie spája teóriu s praxou v predajniach, v centrálnom sklade a v dm dialogicum. No dopĺňajú ho aj webináre, exkurzie a jedinečné zážitkové aktivity.

  • 1. ročník (Spoznávanie fungovania dm): Študenti sa zoznamujú s pracovným prostredím, tímom a smerovaním spoločnosti (Ja v dm). Exkurzie do centrálneho skladu im ukazujú kompletnú cestu tovaru až na pulty predajní.

  • 2. ročník (Sortiment, komunikácia a médiá): Pozornosť sa presúva na produktové poradenstvo a firemné procesy. Na workshopoch Učím sa a rastiem sa študenti učia tímovej spolupráci, komunikácii a zvládaniu náročných situácií. Svoje kreatívne a mediálne zručnosti navyše rozvíjajú tvorbou žiackeho časopisu a obsahu na sociálne siete.

  • 3. ročník (Sebapoznanie a divadlo): Študenti sa hlbšie venujú zefektívňovaniu procesov (Štíhle procesy v dm sú IN), zvládaniu stresu a emócií (Ako rozvíjať svoje JA). Unikátnou súčasťou je divadelný workshop ZáŽiTo(k), ktorý posilňuje ich tvorivosť, spoluprácu a vystupovanie na verejnosti.

  • 4. ročník (Príprava na budúcnosť): Záverečný ročník je zameraný na time management, prezentačné zručnosti a prípravu na maturitu či prax.


Zoznam škôl, ako sa prihlásiť a viac ďalších informácií o duálnom vzdelávaní nájdu záujemcovia na www.dm-dual.sk

Zdroj: event2all

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - dm drogerie markt rozvíja odbornosť študentov, ich zručnosti aj osobnosť © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Duálne vzdelávanie PR
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