|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 27.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Sabína
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
dm drogerie markt rozvíja odbornosť študentov, ich zručnosti aj osobnosť
Tagy: Duálne vzdelávanie PR
Duálne vzdelávanie dm drogerie markt otvára príležitosti študentom už 15 rokov a úspešne spája odbornú prax s ich osobnostným rozvojom. V novom školskom roku dm posilňuje tím koordinátorov ...
Zdieľať
27.10.2026 (SITA.sk) - Duálne vzdelávanie dm drogerie markt otvára príležitosti študentom už 15 rokov a úspešne spája odbornú prax s ich osobnostným rozvojom.
V novom školskom roku dm posilňuje tím koordinátorov rozvoja, otvára pilotný IT odbor, pokračuje v zážitkovom vzdelávaní a rozširuje svoje inkluzívne projekty pre študentov zo znevýhodnených skupín.
V školskom roku 2026/2027 sa pre duálne vzdelávanie s dm drogerie markt v 19 partnerských školách rozhodlo 114 žiakov, z toho 31 prvákov. Duálni študenti získavajú skúsenosti v štyroch odboroch. V dvoch z nich, obchodný pracovník a asistent predaja, sa pripravujú na prácu priamo v prevádzke, pričom tieto odbory študuje 90 žiakov. Tretím odborom je obchodná akadémia, v ktorom sa 23 študentov pripravuje na prácu pre centrálu dm dialogicum v Bratislave. Novinkou v duálnom vzdelávaní je pilotný IT odbor "mechanik počítačových sietí", v ktorom študuje jeden prvák.
"Už po pätnásty raz sme privítali nových prvákov, ktorí prepájajú školské vzdelávanie s praktickými skúsenosťami v našich predajniach a centrálnych rezortoch v dm dialogicu. Teší ma záujem mladých ľudí, ktorí sa rozhodli pre túto cestu, a zároveň si veľmi vážim nasadenie našich kolegov, ktorí ich sprevádzajú a svojimi skúsenosťami pomáhajú duálne vzdelávanie neustále rozvíjať," povedal Marcel Blaščák, zodpovedný za duálne vzdelávanie v dm drogerie markt.
Dm systematicky zvyšuje kvalitu duálneho vzdelávania a posilňuje podpornú sieť pre žiakov aj inštruktorov. K spoločnosti aktuálne pôsobia tri koordinátorky rozvoja žiakov. Ich hlavnou úlohou je metodická podpora, prepájanie teoretických vedomostí s praxou a zjednocovanie vzdelávacích štandardov.
"Vďaka ich pôsobeniu majú inštruktori priamo v predajniach vytvorené lepšie podmienky a môžu sa intenzívnejšie venovať praktickému rozvoju študentov. Vzdelávanie pod hlavičkou dm dnes pokrýva deväť lokalít po celom Slovensku. Od Bratislavy a Trnavy až po Poprad a Liptovský Mikuláš," vysvetlila Silvia Fáberová zodpovedná za rozvoj a vzdelávanie v dm.
Ruka v ruke s odbornými vedomosťami ide v dm aj osobnostný rast. Súčasťou štúdia sú špecializované workshopy založené na princípoch koučingu mládeže. Žiaci na nich rozvíjajú komunikačné schopnosti, vnútornú motiváciu, zodpovednosť a učia sa lepšie zvládať stres či neznáme pracovné situácie.
Dm reaguje na rastúci dopyt po IT odborníkoch a v tomto školskom roku rozšírila svoje duálne vzdelávanie o nový študijný odbor so zameraním na informačné technológie. Ide o pilotný projekt v spolupráci s Cirkevnou odbornou školou P. G. Frassatiho v Bratislave. V tomto ročníku nastúpil na IT oddelenie v dm prvý študent, ktorý tak získava cennú prax priamo na reálnych digitálnych projektoch.
dm sa tiež dlhodobo a systematicky venuje aj vzdelávaniu mladých ľudí zo znevýhodnených a marginalizovaných skupín. Tento rok priniesol významný míľnik – štúdium v odbore asistent predaja úspešne ukončila prvá absolventka Terezka z Prešova, ktorá získala výučný list. V štúdiu zároveň pokračujú dve študentky z Lučenca a jedna prváčka zo Sveržova. Najnovšie dm nadviazala v spolupráci s miestnym komunitným centrom aj pilotnú spoluprácu na košickom sídlisku Luník IX, odkiaľ do duálneho vzdelávania nastúpili dve nové študentky.
Úsilie dm o vytváranie rovnocenných príležitostí a búranie predsudkov neostalo bez povšimnutia. dm bola za svoje aktivity v oblasti inklúzie nominovaná medzi finalistov prestížneho ocenenia Roma Spirit 2026.
"Terezka je pre nás dôkazom, že venovať čas a energiu mladým ľuďom, ktorí nemajú rovnakú štartovaciu čiaru, má veľký zmysel. Práca s mladými ľuďmi zo znevýhodneného prostredia si vyžaduje špecifický prístup, úzku spoluprácu s odborníkmi a komunitnými centrami, ale aj vzdelávanie našich vlastných kolegov. Nomináciu na Roma Spirit 2026 vnímame ako veľké ocenenie našej doterajšej práce, ale zároveň aj ako záväzok pokračovať v búraní myšlienkových bariér, prekonávaní predsudkov a podpore vzájomného rešpektu," dodal Marcel Blaščák, zodpovedný za duálne vzdelávanie v dm drogerie markt.
Vzdelávanie spája teóriu s praxou v predajniach, v centrálnom sklade a v dm dialogicum. No dopĺňajú ho aj webináre, exkurzie a jedinečné zážitkové aktivity.
Zoznam škôl, ako sa prihlásiť a viac ďalších informácií o duálnom vzdelávaní nájdu záujemcovia na www.dm-dual.sk
Zdroj: event2all
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - dm drogerie markt rozvíja odbornosť študentov, ich zručnosti aj osobnosť © SITA Všetky práva vyhradené.
V novom školskom roku dm posilňuje tím koordinátorov rozvoja, otvára pilotný IT odbor, pokračuje v zážitkovom vzdelávaní a rozširuje svoje inkluzívne projekty pre študentov zo znevýhodnených skupín.
V školskom roku 2026/2027 sa pre duálne vzdelávanie s dm drogerie markt v 19 partnerských školách rozhodlo 114 žiakov, z toho 31 prvákov. Duálni študenti získavajú skúsenosti v štyroch odboroch. V dvoch z nich, obchodný pracovník a asistent predaja, sa pripravujú na prácu priamo v prevádzke, pričom tieto odbory študuje 90 žiakov. Tretím odborom je obchodná akadémia, v ktorom sa 23 študentov pripravuje na prácu pre centrálu dm dialogicum v Bratislave. Novinkou v duálnom vzdelávaní je pilotný IT odbor "mechanik počítačových sietí", v ktorom študuje jeden prvák.
"Už po pätnásty raz sme privítali nových prvákov, ktorí prepájajú školské vzdelávanie s praktickými skúsenosťami v našich predajniach a centrálnych rezortoch v dm dialogicu. Teší ma záujem mladých ľudí, ktorí sa rozhodli pre túto cestu, a zároveň si veľmi vážim nasadenie našich kolegov, ktorí ich sprevádzajú a svojimi skúsenosťami pomáhajú duálne vzdelávanie neustále rozvíjať," povedal Marcel Blaščák, zodpovedný za duálne vzdelávanie v dm drogerie markt.
Komplexná podpora
Dm systematicky zvyšuje kvalitu duálneho vzdelávania a posilňuje podpornú sieť pre žiakov aj inštruktorov. K spoločnosti aktuálne pôsobia tri koordinátorky rozvoja žiakov. Ich hlavnou úlohou je metodická podpora, prepájanie teoretických vedomostí s praxou a zjednocovanie vzdelávacích štandardov.
"Vďaka ich pôsobeniu majú inštruktori priamo v predajniach vytvorené lepšie podmienky a môžu sa intenzívnejšie venovať praktickému rozvoju študentov. Vzdelávanie pod hlavičkou dm dnes pokrýva deväť lokalít po celom Slovensku. Od Bratislavy a Trnavy až po Poprad a Liptovský Mikuláš," vysvetlila Silvia Fáberová zodpovedná za rozvoj a vzdelávanie v dm.
Príprava na život
Ruka v ruke s odbornými vedomosťami ide v dm aj osobnostný rast. Súčasťou štúdia sú špecializované workshopy založené na princípoch koučingu mládeže. Žiaci na nich rozvíjajú komunikačné schopnosti, vnútornú motiváciu, zodpovednosť a učia sa lepšie zvládať stres či neznáme pracovné situácie.
Novinkou je IT odbor
Dm reaguje na rastúci dopyt po IT odborníkoch a v tomto školskom roku rozšírila svoje duálne vzdelávanie o nový študijný odbor so zameraním na informačné technológie. Ide o pilotný projekt v spolupráci s Cirkevnou odbornou školou P. G. Frassatiho v Bratislave. V tomto ročníku nastúpil na IT oddelenie v dm prvý študent, ktorý tak získava cennú prax priamo na reálnych digitálnych projektoch.
Inklúzia a búranie bariér
dm sa tiež dlhodobo a systematicky venuje aj vzdelávaniu mladých ľudí zo znevýhodnených a marginalizovaných skupín. Tento rok priniesol významný míľnik – štúdium v odbore asistent predaja úspešne ukončila prvá absolventka Terezka z Prešova, ktorá získala výučný list. V štúdiu zároveň pokračujú dve študentky z Lučenca a jedna prváčka zo Sveržova. Najnovšie dm nadviazala v spolupráci s miestnym komunitným centrom aj pilotnú spoluprácu na košickom sídlisku Luník IX, odkiaľ do duálneho vzdelávania nastúpili dve nové študentky.
Úsilie dm o vytváranie rovnocenných príležitostí a búranie predsudkov neostalo bez povšimnutia. dm bola za svoje aktivity v oblasti inklúzie nominovaná medzi finalistov prestížneho ocenenia Roma Spirit 2026.
"Terezka je pre nás dôkazom, že venovať čas a energiu mladým ľuďom, ktorí nemajú rovnakú štartovaciu čiaru, má veľký zmysel. Práca s mladými ľuďmi zo znevýhodneného prostredia si vyžaduje špecifický prístup, úzku spoluprácu s odborníkmi a komunitnými centrami, ale aj vzdelávanie našich vlastných kolegov. Nomináciu na Roma Spirit 2026 vnímame ako veľké ocenenie našej doterajšej práce, ale zároveň aj ako záväzok pokračovať v búraní myšlienkových bariér, prekonávaní predsudkov a podpore vzájomného rešpektu," dodal Marcel Blaščák, zodpovedný za duálne vzdelávanie v dm drogerie markt.
Ako vyzerá 4-ročný rozvoj v dm?
Vzdelávanie spája teóriu s praxou v predajniach, v centrálnom sklade a v dm dialogicum. No dopĺňajú ho aj webináre, exkurzie a jedinečné zážitkové aktivity.
- 1. ročník (Spoznávanie fungovania dm): Študenti sa zoznamujú s pracovným prostredím, tímom a smerovaním spoločnosti (Ja v dm). Exkurzie do centrálneho skladu im ukazujú kompletnú cestu tovaru až na pulty predajní.
- 2. ročník (Sortiment, komunikácia a médiá): Pozornosť sa presúva na produktové poradenstvo a firemné procesy. Na workshopoch Učím sa a rastiem sa študenti učia tímovej spolupráci, komunikácii a zvládaniu náročných situácií. Svoje kreatívne a mediálne zručnosti navyše rozvíjajú tvorbou žiackeho časopisu a obsahu na sociálne siete.
- 3. ročník (Sebapoznanie a divadlo): Študenti sa hlbšie venujú zefektívňovaniu procesov (Štíhle procesy v dm sú IN), zvládaniu stresu a emócií (Ako rozvíjať svoje JA). Unikátnou súčasťou je divadelný workshop ZáŽiTo(k), ktorý posilňuje ich tvorivosť, spoluprácu a vystupovanie na verejnosti.
- 4. ročník (Príprava na budúcnosť): Záverečný ročník je zameraný na time management, prezentačné zručnosti a prípravu na maturitu či prax.
Zoznam škôl, ako sa prihlásiť a viac ďalších informácií o duálnom vzdelávaní nájdu záujemcovia na www.dm-dual.sk
Zdroj: event2all
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - dm drogerie markt rozvíja odbornosť študentov, ich zručnosti aj osobnosť © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Duálne vzdelávanie PR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Egyptská vojenská podpora Saudskej Arábii je podľa jemenských Húsíov vyhlásením vojny
Egyptská vojenská podpora Saudskej Arábii je podľa jemenských Húsíov vyhlásením vojny
<< predchádzajúci článok
Fínsky prezident a nórsky premiér telefonovali Putinovi, riešili mierové rokovania o Ukrajine
Fínsky prezident a nórsky premiér telefonovali Putinovi, riešili mierové rokovania o Ukrajine