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27. októbra 2026

Fínsky prezident a nórsky premiér telefonovali Putinovi, riešili mierové rokovania o Ukrajine


Tagy: Mierové rokovania o Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Alexander Stubb a Jonas Gahr Støre sa s ruským prezidentom spojili po konzultáciách s Kyjevom. Hovor súvisel s prípravou ďalších rokovaní v Abú Zabí, severskí lídri zároveň potvrdili pokračujúcu podporu ...



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russia_putin_97836 676x451 27.10.2026 (SITA.sk) - Alexander Stubb a Jonas Gahr Støre sa s ruským prezidentom spojili po konzultáciách s Kyjevom. Hovor súvisel s prípravou ďalších rokovaní v Abú Zabí, severskí lídri zároveň potvrdili pokračujúcu podporu Ukrajine.


Fínsky prezident Alexander Stubb a nórsky premiér Jonas Gahr Støre v utorok spoločne telefonovali s ruským prezidentom Vladimirom Putinom o možnostiach ukončenia vojny na Ukrajine.

Rozhovor iniciovali obaja severskí predstavitelia po konzultáciách s ukrajinskou stranou. Podľa kancelárie fínskeho prezidenta bolo jeho cieľom odovzdať Putinovi posolstvo týkajúce sa budúcich mierových rokovaní a prispieť k obnoveniu diplomatického dialógu. Referuje o tom web liga.net.

Nadviazanie na stretnutie v Osle


Telefonát nadviazal na stretnutie z 20. októbra v Osle, na ktorom sa zúčastnili aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a osobitný vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff. Diskusia s Putinom súvisela s pripravovanými rokovaniami v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch, kde sa očakáva pokračovanie diplomatického úsilia o ukončenie ruskej invázie.

„Rozhovor bol úprimný a zmysluplný. Sme susednými krajinami Ruska. Výsledok tejto vojny bude mať priamy dosah na našu bezpečnosť aj na bezpečnosť celej Európy. Ukončenie vojny si vyžaduje priame rozhovory,“ uviedol Stubb vo vyhlásení zverejnenom jeho kanceláriou.

Ľudské dôsledky pokračujúceho konfliktu


Nórsky premiér zdôraznil predovšetkým ľudské dôsledky pokračujúceho konfliktu a zdôraznil význam zmiernenia napätia. „Vojna prináša obrovské ľudské a materiálne straty. Utrpenie a ničenie budú mať dosah na celé generácie,“ vyhlásil Støre.

Obaja predstavitelia zároveň Putinovi zopakovali, že Fínsko a Nórsko budú naďalej podporovať Ukrajinu. Zdôraznili potrebu ukončenia vojny a obnovenia rokovaní. Podľa fínskeho prezidentského úradu sa rozhovor týkal aj bezpečnosti v oblasti Baltského mora a na európskom severe, kde majú obe krajiny záujem na stabilite a predvídateľných vzťahoch.

Helsinki osobitne upozornili, že Stubb a Støre vystupovali výlučne ako predstavitelia svojich krajín, nie ako zástupcovia celej Európy. Obaja telefonovali z fínskeho hlavného mesta. Ich spoločný rozhovor s Putinom je pozoruhodný aj tým, že väčšina západoeurópskych lídrov po začiatku rozsiahlej ruskej invázie vo februári 2022 výrazne obmedzila priame kontakty s Kremľom.

Diplomatické aktivity pokračujú aj na úrovni ministrov zahraničných vecí. V Helsinkách sa v utorok mali stretnúť šéfovia diplomacií Fínska, Nórska a Ukrajiny, aby rokovali o mierovom procese a ďalších krokoch smerujúcich k ukončeniu konfliktu. Fínska diplomacia pritom zdôraznila, že popri rokovaniach zostáva nevyhnutná pokračujúca podpora Ukrajiny a tlak na Rusko.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine



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Zdroj: SITA.sk - Fínsky prezident a nórsky premiér telefonovali Putinovi, riešili mierové rokovania o Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mierové rokovania o Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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