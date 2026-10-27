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27. októbra 2026
Egyptská vojenská podpora Saudskej Arábii je podľa jemenských Húsíov vyhlásením vojny
Tagy: Blízky východ Húsíovia Jemen Jemenski povstalci Napätie na Blízkom východe Severoatlantická zmluva
Húsíovia, ktorých podporuje Teherán, v posledných týždňoch zintenzívnili útoky proti Saudskej Arábii. Jemenskí povstalci Húsíovia označili rozhodnutie ...
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27.10.2026 (SITA.sk) - Húsíovia, ktorých podporuje Teherán, v posledných týždňoch zintenzívnili útoky proti Saudskej Arábii.
Jemenskí povstalci Húsíovia označili rozhodnutie egyptského parlamentu schváliť vojenskú podporu Saudskej Arábii za vyhlásenie vojny Jemenu. Reagovali tak na rastúce regionálne napätie a na pondelkové rokovania vysokopostavených predstaviteľov Saudskej Arábie, Pakistanu a Turecka v Teheráne.
Predstaviteľ politického vedenia Húsíov Mohammed Ali al-Houthi uviedol, že Egypt podporou obrany Saudskej Arábie fakticky „vyhlásil vojnu Jemenskej republike“.
„Je pozoruhodné, že zatiaľ čo títo ľudia diskutujú o tom, čo nazývajú mierom v regióne, Egypt a jeho parlament deklarujú podporu takzvanej obrane Saudskej Arábie, a tým vyhlasujú vojnu Jemenskej republike,“ napísal na platforme Telegram.
V Teheráne v pondelok rokovali saudskoarabský minister obrany Chálid bin Salmán, náčelník pakistanskej armády Ásim Munír a šéf tureckej rozviedky Ibrahim Kalin s predsedom iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti Mohsenom Rezáím. Stretli sa aj s iránskym prezidentom Masúdom Pezeškijánom.
K rokovaniam došlo potom, ako Irán, Pakistan a Turecko nedávno podpísali v Mekke obranný pakt podobný Severoatlantickej zmluve, podľa ktorého sa útok proti jednej krajine považuje za útok proti všetkým signatárom.
Húsíovia, ktorých podporuje Teherán, v posledných týždňoch zintenzívnili útoky proti Saudskej Arábii. Pakistan ani Turecko však napriek záväzkom z paktu neoznámili žiadne vojenské kroky proti tejto skupine.
Al-Houthi zároveň označil obranný pakt za „jasný a otvorený akt agresie proti Iránskej islamskej republike“ a vyhlásil, že Húsíovia sa „neobávajú žiadnej aliancie, ktorá by mohla vzniknúť“.
Zdroj: SITA.sk - Egyptská vojenská podpora Saudskej Arábii je podľa jemenských Húsíov vyhlásením vojny © SITA Všetky práva vyhradené.
Jemenskí povstalci Húsíovia označili rozhodnutie egyptského parlamentu schváliť vojenskú podporu Saudskej Arábii za vyhlásenie vojny Jemenu. Reagovali tak na rastúce regionálne napätie a na pondelkové rokovania vysokopostavených predstaviteľov Saudskej Arábie, Pakistanu a Turecka v Teheráne.
Predstaviteľ politického vedenia Húsíov Mohammed Ali al-Houthi uviedol, že Egypt podporou obrany Saudskej Arábie fakticky „vyhlásil vojnu Jemenskej republike“.
Zvláštne rokovania o mieri
„Je pozoruhodné, že zatiaľ čo títo ľudia diskutujú o tom, čo nazývajú mierom v regióne, Egypt a jeho parlament deklarujú podporu takzvanej obrane Saudskej Arábie, a tým vyhlasujú vojnu Jemenskej republike,“ napísal na platforme Telegram.
V Teheráne v pondelok rokovali saudskoarabský minister obrany Chálid bin Salmán, náčelník pakistanskej armády Ásim Munír a šéf tureckej rozviedky Ibrahim Kalin s predsedom iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti Mohsenom Rezáím. Stretli sa aj s iránskym prezidentom Masúdom Pezeškijánom.
K rokovaniam došlo potom, ako Irán, Pakistan a Turecko nedávno podpísali v Mekke obranný pakt podobný Severoatlantickej zmluve, podľa ktorého sa útok proti jednej krajine považuje za útok proti všetkým signatárom.
Strach nemajú
Húsíovia, ktorých podporuje Teherán, v posledných týždňoch zintenzívnili útoky proti Saudskej Arábii. Pakistan ani Turecko však napriek záväzkom z paktu neoznámili žiadne vojenské kroky proti tejto skupine.
Al-Houthi zároveň označil obranný pakt za „jasný a otvorený akt agresie proti Iránskej islamskej republike“ a vyhlásil, že Húsíovia sa „neobávajú žiadnej aliancie, ktorá by mohla vzniknúť“.
Zdroj: SITA.sk - Egyptská vojenská podpora Saudskej Arábii je podľa jemenských Húsíov vyhlásením vojny © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Blízky východ Húsíovia Jemen Jemenski povstalci Napätie na Blízkom východe Severoatlantická zmluva
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