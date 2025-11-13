dm drogerie markt si upevnila pozíciu obľúbenej drogérie slovenských zákazníkov

|
- dm dosiahla medziročný nárast obratu o 13,26 %
- Ceny v dm rástli 3,6-krát pomalšie ako inflácia
- Viac než 5 000 produktov ostalo bez navýšenia cien aj po zmene DPH
dm drogerie markt potvrdila vo fiškálnom roku 2024/2025 (1. 9. 2024 - 30. 9. 2025) postavenie lídra slovenského trhu v segmente drogérie a kozmetiky. Spoločnosť dosiahla rekordný obrat 570 133 343 €, čo predstavuje medziročný nárast o 13,26 %. Za úspechom stoja cielené investície do predajní, IT systémov a inovatívnych služieb, aj dôraz na cenovú stabilitu pre zákazníkov.
"Priateľskí a kompetentní spolupracovníci, jedinečná atmosféra predajní, kvalitná a aktuálna ponuka, užitočné spoločenské iniciatívy a povesť vzorového zamestnávateľa, to všetko sú z pohľadu zákazníkov dôvody, prečo dôverujú dm," uviedol Martin Podhradský, konateľ spoločnosti dm drogerie markt. Zdôraznil tiež rastúci význam cenovej dostupnosti v časoch obmedzených domácich rozpočtov: "Naša cenová stratégia zaručuje, že nákup v dm zostáva pre zákazníkov naďalej príťažlivou voľbou. Ich dôvera je pre nás najväčšou odmenou i záväzkom."
Vždy výhodne, lebo ceny sú pod kontrolou
dm do bodky napĺňa svoj prísľub "Vždy výhodne". Kým priemerná inflácia spotrebiteľských cien na Slovensku (október 2024 – september 2025) dosiahla podľa údajov Štatistického úradu SR 3,83 %, priemerná inflácia v spotrebiteľskom koši dm bola len 1,06 %. Priemerné ceny v dm rástli teda 3,6-krát pomalšie než celoslovenský priemer.
dm pri všetkých predajných položkách nezvyšuje ceny v priemere až 18 mesiacov. Pri 5 000 najpredávanejších produktoch nezvýšila predajné ceny ani po zmene základnej sadzby DPH z 20 % na 23 %. Na udržanie cenovej stability dm v období od januára do septembra 2025 investovala z vlastných zdrojov viac ako 2,75 mil. €.
Celkový počet zákazníckych nákupov dosiahol 34,03 milióna, čo oproti predchádzajúcemu roku predstavuje nárast o 8,39 %. Denne zákazníci v predajniach dm spravili v priemere 93 230 nákupov. Počet predaných kusov tovarov za rok narástol o takmer 14 %. Viac než každý druhý predaný produkt pochádza z jednej z 32 značiek rodiny dm.
Za 12 mesiacov dm zaradila do ponuky 5 261 nových produktov. "Sústreďujeme sa viac než kedykoľvek predtým na to, čo je pre našich zákazníkov naozaj dôležité. S 5 261 zalistovanými produktami v uplynulom obchodnom roku udržiavame vysokú inovačnú silu našej ponuky a z viac než 15–tisíc produktov na našich regáloch si každý určite nájde svoj obľúbený produkt," povedal Martin Podhradský.
Silné investície do rozvoja
V uplynulom obchodnom roku dm investovala takmer 20,2 mil. € do rozvoja. Najväčšia časť išla do pobočkovej siete (16,5 mil. €) – dm otvorila 7 predajní a 7 úplne zrenovovala. K 30. septembru mala na Slovensku 162 filiálok.
Ďalšie investície smerovali do informačných technológií (1,4 mil. €), modernizácie centrály dm dialogicum (1,6 mil. €) a rozšírenia centrálneho skladu (700-tis. €).
dm dialogicum – moderné centrum moderného obchodu
Spoločnosť začiatkom roka 2025 otvorila v Bratislave svoje nové sídlo dm dialogicum, ktoré má ideálnu polohu pre prístup na diaľnicu a verejnú dopravu. V novovybudovanej garáži je samostatná miestnosť na úschovu bicyklov aj nabíjacie zariadenia pre vozový park dm a spolupracovníkov. Tí sa môžu tešiť aj z vlastnej stravovacej zóny culinarium, priestoru pre pohybové aktivity, masážnej a fitness miestnosti.
dm vždy záležalo na udržateľnosti a životnom prostredí, o čom svedčí v dm dialogicu okrem použitia výrobkov z recyklovaných materiálov aj využitie zachovaných kusov nábytku zo starej centrály i inštalácia fotovoltických panelov na streche a využívanie tepelného čerpadla.
Ekologické ciele plní dm aj v predajniach. Fotovoltické panely sú už nainštalované na troch vybraných predajniach dm. V ďalšom obchodnom roku dm plánuje inštaláciu panelov na ďalších ôsmich predajniach. Pre 60 % svojich predajní dm odoberá elektrickú energiu od spoločnosti Energetika Slovensko, a. s. Táto spoločnosť garantuje dodávky zelenej energie a ich pôvod z obnoviteľných zdrojov každoročne dokladuje príslušným certifikátom. dm sa vo všetkých 14 krajinách, kde pôsobí, zaviazala dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2045, čo deklaruje aj v správe o trvalej udržateľnosti, ktorá bola vydaná vo všetkých krajinách skupiny dm.
Inovácie pre nákupný komfort
Dm pokračuje v zlepšovaní zákazníckeho komfortu prostredníctvom nových technológií a služieb. V máji 2025 spustila prevádzku samoobslužných pokladníc v štyroch mestách na piatich filiálkach.
Od apríla si zákazníci môžu zvoliť nový spôsob doručenia online objednávok v spolupráci s Packetou. Takmer 30 filiálok ponúka expresné vyzdvihnutie v dmBox-och do 60 minút od online objednávky. V spolupráci s Wolt-om spustila tiež službu expresného doručenia. Tá je dostupná v 20 mestách a pokrýva viac ako 50 obcí. Do projektu je zapojených 41 filiálok po celom Slovensku.
Dôsledné prepojenie ponuky tovarov a služieb v kamenných predajniach s digitálnymi službami a inovatívnym doručovaním prinášajú zákazníkom nákupný zážitok, aký inde nenájdu. "Zostávame verní nášmu princípu, že nechceme zákazníkov smerovať jedným konkrétnym spôsobom, ale poskytovať im rôzne možnosti na výber," zdôrazňuje Martin Podhradský. Dvere k pohodlnému a výhodnému nákupu aj službám otvára mobilná aplikácia Moja dm - App, ktorú mesačne používa už 460-tisíc zákazníkov.
Kariéra, budúce talenty, podpora znevýhodnených a stratégia zdravia v práci
Obchodný rozvoj išiel ruka v ruke s nárastom počtu spolupracovníkov. K záveru fiškálneho roka dm zamestnávala 2 722 aktívnych spolupracovníkov, čo je medziročný nárast o 6,2 %.
Spoločnosť pre nich poskytuje pestrú paletu vzdelávacích príležitostí a pomáha s ich rozvojom v osobnej i profesionálnej rovine s dôrazom na oživovanie a zakoreňovanie dialogickej firemnej kultúry. dm chce tiež dávať pracovné príležitosti uchádzačom so zdravotnými znevýhodneniami. Preto spustila projekt, ktorý pripraví podmienky na prijatie viacerých nepočujúcich do tímov v predajniach, centrálnom sklade i v dm dialogicu. Jeho cieľom je pripraviť pracovné prostredie tak, aby nepočujúci spolupracovníci mohli plne využiť svoje schopnosti a prispieť k úspechu spoločnosti.
Veľkú pozornosť dm venuje príprave nových talentov. V septembri 2025 otvorila už 14. rok duálneho vzdelávania, v rámci ktorého študuje 131 žiakov. Spolupracuje so 17 strednými odbornými školami z celého Slovenska a s bratislavskou Obchodnou akadémiou na Račianskej ulici. Odborné vzdelávanie je zabezpečené prostredníctvom digitálnych kurzov a ročníkových projektov, ktorými sú žiaci vedení k lepšiemu porozumeniu sortimentu a poskytovaniu kvalitného zákazníckeho poradenstva. Vďaka kreatívnemu workshopu ZáŽiTo(k) majú možnosť osvojiť si tiež schopnosť efektívne spolupracovať, prejavovať empatiu a komunikovať v skupine. Témy duševného zdravia, motivácie a sebarozvoja sú súčasťou osobnostného workshopu Ako rozvíjať svoje JA.
V priemere až 60 % študentov duálneho vzdelávania zostáva pracovať v dm. "Investícia do študentov v rámci duálneho vzdelávania, je investícia do ich i našej budúcnosti. Teší nás trvalý záujem o túto formu vzdelávania. Mladým ľuďom otvára možnosti pre kariéru v dm a ďalší pracovný a osobnostný rast," uviedol Martin Podhradský, konateľ dm drogerie markt.
Prostredníctvom anonymnej linky projektu Záchranná sieť a realizáciou rôznych workshopov dm podporuje duševné zdravie spolupracovníkov. V rámci prevencie zvládania problémových situácií v predajniach sa zrealizovalo vzdelávanie všetkých vedúcich predajní s cieľom posilniť prevenciu a eliminovať hrozby násilia.
dm pomáha a podporuje užitočné projekty
Aj v uplynulom období dm pokračovala v pomoci a podpore užitočných projektov. Celkovo na spoločensky prínosné aktivity a pomoc boli poskytnuté produkty a financie v hodnote viac ako 1 milión €.
Pri príležitosti svojho 30-ročného jubilea venovala finančný dar 100 000 € na vzdelávacie programy pre ženy a deti zamerané na ich osobnú bezpečnosť a prevenciu násilia. Projekt POSTAV SA ZA SEBA na školách vyškolí 32 pedagogických či nepedagogických pracovníkov v metodike povzbudzujúcej sebaobrany. Lektori povedú na školách i mimo nich workshopy rozvíjajúce u detí a mládeže sociálne a emocionálne zručnosti aj schopnosti konštruktívne riešiť nepríjemné situácie.
Moje pravé ja a ženské zdravie
dm spustila komunikačnú kampaň #mojepraveja, ktorá zdôrazňuje obraz ľudskosti dm, hlboko zakorenený v hodnotách zákazníkov a spolupracovníkov. Odzrkadľuje ju aj slogan "Tu som človekom". V kampani dm vedome prezentuje ľudí, ktorí sú starší, či majú viditeľné zdravotné znevýhodnenie. Cieľom je povzbudiť ľudí, aby prijali svoj zovňajšok, prežívali svoju kreativitu a objavovali nový vzhľad. Ambasádorkami kampane #mojepraveja boli Martina Horňáková, Natália Pažická, Kristína Tormová a Zuzana Vačková.
S komunikačnou kampaňou Ženské zdravie sa úspešne prelínajú dlhodobé aktivity dm v oblasti ženského zdravia a boja proti menštruačnej chudobe. dm sa tu zamerala o. i. na témy hormonálneho zdravia a menštruačného cyklu, starostlivosti o pleť, dôležitosti stravy a pohybu, sexualitu či materstvo. V rámci boja proti menštruačnej chudobe z časti predaja produktov Jessa financovala inštaláciu 161 menštruačných zásobníkov na 45 slovenských školách. Zásobníky bude zdarma dopĺňať menštruačnými potrebami, čo predstavuje pomoc pre viac ako 5-tisíc žiačok.
Deň narcisov a pomoc deťom
V apríli 2025 sa v predajniach dm už po 6. raz uskutočnila zbierka Ligy proti rakovine – Deň narcisov. Počas troch dní sa podarilo vyzbierať 43 280 € a dm darovala Lige proti rakovine ďalších 20 000 €.
Medzi ďalšie aktivity patril napríklad projekt Pomôžme deťom, v rámci ktorého dm v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou darovala 164 rodinám v núdzi celoročnú zásobu detských plienok v celkovej hodnote 68 880 €. Potravinovej banke Slovenska dm darovala produkty za 446 580 €. Spoločnosť tiež poskytuje pomoc individuálnym žiadateľom a ďalším organizáciám, ktorým odovzdala produkty v hodnote 86 842 €.
Školy na zelenú, s fotovoltikou
V rámci 3. ročníka grantového programu Školy na zelenú dm podporila štyri školy, ktoré dostali od dm fotovoltiku zadarmo. Sumu 89 500 € si rozdelili školy v Handlovej, Spišskej Novej Vsi, Bohdanovciach a vo Veľkom Krtíši. Vďaka ušetreným nákladom na energie môžu zlepšiť podmienky pre žiakov a vzdelávať ich v témach ochrany životného prostredia a udržateľnosti. Vo všetkých troch ročníkoch sa medzi 11 školských zariadení prerozdelilo spolu 270 000 €.
Lokálne projekty a podpora spolupracovníkov
Otvorenie predajní bolo aj v uplynulom obchodnom roku spojené s podporou užitočných lokálnych projektov, na ktoré dm darovala 30 % obratu z prvého dňa otvorenia v celkovej sume 56 247 €. Išlo o združenia, ktoré sa zaoberajú pomocou v sociálnej alebo ekologickej oblasti.
dm ďalej podporila 12 dobrovoľníckych projektov zamestnaneckého grantového programu "dm spoločne" za viac ako 47 000 €. Ide o vlastnú iniciatívu spolupracovníkov dm, ktorí chcú vlastnými nápadmi na prevažne ekologické projekty zveľadiť a zlepšiť svoje okolie.
Z nadačného fondu, ktorý dm založila už v roku 2013, v uplynulom roku podporila grantový program Chceme si pomáhať. Jeho cieľom je zlepšenie aktuálneho zdravotného stavu, sociálnej situácie alebo kvality života spolupracovníkov dm, prípadne ľudí z ich blízkeho okolia. V minulom roku takto podporila 17 žiadateľov celkovou sumou 28 030 €.
dm ženský beh
V septembri 2025 sa v Bratislave konal už 13. ročník dm ženského behu. Na najväčšie podujatie tohto druhu na Slovensku sa prihlásilo rekordných 10 000 žien, čo je takmer o 60 % viac ako v roku 2024. Na štart sa nakoniec postavilo 8 169 bežkýň. Zo štartovného dm podporila vznik dvoch nových športových ihrísk pre verejnosť – jedno pribudne v bratislavskom Devíne, druhé v Trenčíne.
Ocenenia a uznanie trhu
Výsledky dm nezostali bez uznania. Spoločnosť získala po 12. raz ocenenie MasterCard Obchodník roka v kategórii drogéria a parfuméria a zároveň titul Absolútny víťaz. Po 12. raz obhájila aj ocenenie Slovak Superbrands Award. Titul Najdôveryhodnejšia značka získala 9. rok po sebe. V ankete Najzamestnávateľ 2024 sa umiestnila na 3. mieste v kategórii Obchod a služby. V ankete Voľba spotrebiteľov získala dm tri prvenstvá za produkty značiek dm Denkmit, dmBio a hautsache.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - dm drogerie markt si upevnila pozíciu obľúbenej drogérie slovenských zákazníkov © SITA Všetky práva vyhradené.
