|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 13.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Stanislav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
13. novembra 2025
Hlas prinesie novelu zákona, ktorá zabráni rozhodnutiam súdov bez vypočutia žalovaného – VIDEO
Strana Hlas prinesie novelu zákona, ktorá zabráni rozhodnutiam súdov bez vypočutia žalovanej strany. Informoval o tom vo štvrtok podpredseda strany a predseda parlamentu
Zdieľať
13.11.2025 (SITA.sk) - Strana Hlas prinesie novelu zákona, ktorá zabráni rozhodnutiam súdov bez vypočutia žalovanej strany. Informoval o tom vo štvrtok podpredseda strany a predseda parlamentu Richard Raši.
„Cieľom je, aby už nikto nemohol byť odsúdený v tichosti, bez možnosti obhajoby," povedal.
Hlas tým reaguje na rozhodnutie súdu v prípade ministra vnútra a predsedu Hlasu Matúša Šutaja Eštoka, ktorý prehral súd so šiestimi policajtmi zo skupiny okolo vyšetrovateľa bývalej Národnej kriminálnej agentúry Jána Čurillu, a musí sa im ospravedlniť za to, že ich prirovnal k odsúdenému Mikulášovi Černákovi a označil ich za krivých policajtov.
Zaplatiť im má 90-tisíc eur plus trovy konania a úroky z omeškania, peniaze mu už zablokovali exekútori. Spolu pôjde o zhruba 100-tisíc eur. Šutaj Eštok o súde nevedel, súd mu doručoval dokumenty cez elektronickú schránku, ktorú si nepozeral.
„Človek si niekedy myslí, že ho už nič nedokáže prekvapiť a potom sa ráno zobudí a zistí, že súd rozhodol o ňom bez neho. Bez pojednávania, bez dôkazov, bez toho, aby ho vôbec niekto vypočul. Pritom tento postup nemusel byť zvolený," uviedol Raši.
Podľa medializovaných informácií už viac ako 26-tisíc ľudí čelilo rozsudku s podobným typom súdneho procesu ako Matúš Šutaj Eštok. Na stole je preto podľa neho otázka, koľkí z nich sa dozvedeli, že prehrali súdny spor až potom, čo celý súdny proces prebehol a nedostali šancu na obhajobu.
„Takto by spravodlivý štát naozaj nemal vyzerať. To je systém, ktorý potrebuje zmenu," vyhlásil podpredseda Hlasu. Podľa neho tu nejde len o ministra, ale o všetkých ľudí, ktorých sa niečo takéto môže dotknúť.
„My v Hlase nespochybňujeme súdny systém na Slovensku. Spochybňujeme ale konanie jedného konkrétneho sudcu, ktoré vzbudzuje množstvo otáznikov a môže pripomínať politickú motiváciu," dodal Raši.
Zdroj: SITA.sk - Hlas prinesie novelu zákona, ktorá zabráni rozhodnutiam súdov bez vypočutia žalovaného – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
„Cieľom je, aby už nikto nemohol byť odsúdený v tichosti, bez možnosti obhajoby," povedal.
Šutaj Eštok prehral súd
Hlas tým reaguje na rozhodnutie súdu v prípade ministra vnútra a predsedu Hlasu Matúša Šutaja Eštoka, ktorý prehral súd so šiestimi policajtmi zo skupiny okolo vyšetrovateľa bývalej Národnej kriminálnej agentúry Jána Čurillu, a musí sa im ospravedlniť za to, že ich prirovnal k odsúdenému Mikulášovi Černákovi a označil ich za krivých policajtov.
Zaplatiť im má 90-tisíc eur plus trovy konania a úroky z omeškania, peniaze mu už zablokovali exekútori. Spolu pôjde o zhruba 100-tisíc eur. Šutaj Eštok o súde nevedel, súd mu doručoval dokumenty cez elektronickú schránku, ktorú si nepozeral.
„Človek si niekedy myslí, že ho už nič nedokáže prekvapiť a potom sa ráno zobudí a zistí, že súd rozhodol o ňom bez neho. Bez pojednávania, bez dôkazov, bez toho, aby ho vôbec niekto vypočul. Pritom tento postup nemusel byť zvolený," uviedol Raši.
Systém, ktorý potrebuje zmenu
Podľa medializovaných informácií už viac ako 26-tisíc ľudí čelilo rozsudku s podobným typom súdneho procesu ako Matúš Šutaj Eštok. Na stole je preto podľa neho otázka, koľkí z nich sa dozvedeli, že prehrali súdny spor až potom, čo celý súdny proces prebehol a nedostali šancu na obhajobu.
„Takto by spravodlivý štát naozaj nemal vyzerať. To je systém, ktorý potrebuje zmenu," vyhlásil podpredseda Hlasu. Podľa neho tu nejde len o ministra, ale o všetkých ľudí, ktorých sa niečo takéto môže dotknúť.
„My v Hlase nespochybňujeme súdny systém na Slovensku. Spochybňujeme ale konanie jedného konkrétneho sudcu, ktoré vzbudzuje množstvo otáznikov a môže pripomínať politickú motiváciu," dodal Raši.
Zdroj: SITA.sk - Hlas prinesie novelu zákona, ktorá zabráni rozhodnutiam súdov bez vypočutia žalovaného – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Na Krym zaútočili ukrajinské rakety Flamingo, Bars a Ľutyj
Na Krym zaútočili ukrajinské rakety Flamingo, Bars a Ľutyj
<< predchádzajúci článok
dm drogerie markt si upevnila pozíciu obľúbenej drogérie slovenských zákazníkov
dm drogerie markt si upevnila pozíciu obľúbenej drogérie slovenských zákazníkov