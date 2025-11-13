|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 13.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Stanislav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
13. novembra 2025
Sergeja Lavrova údajne chce zosadiť Putinova dcéra
Tagy: šéf ruskej diplomacie
Dcéra Vladimira Putina 39-ročná Katerina Tichonovová údajne stojí za kampaňou na zvrhnutie ruského ministra zahraničných vecí Sergeja ...
Zdieľať
13.11.2025 (SITA.sk) - Dcéra Vladimira Putina 39-ročná Katerina Tichonovová údajne stojí za kampaňou na zvrhnutie ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova. Tvrdí to bývalý autor prejavov Putina Abbas Galľamov, píše web Daily Mail. „Dohady o Lavrovovi kolovali už pred šiestimi mesiacmi. Seriózne zdroje uviedli, že Katerina Tichonovová údajne opakovane hovorila s Putinom a tvrdila, že Lavrov veci zhoršuje," povedal Galľamov.
Lavrovovi sa dáva za vinu Trumpovo odmietnutie samitu s Putinom v Budapešti. Údajne nahneval amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia počas telefonátu v septembri. Tichonovová teraz údajne povedala Putinovi, že Lavrov bol „príliš agresívny a jeho jastrabie vrešťanie bránilo dosiahnutiu dohôd“. „Lavrov sa začal spájať s nekompromisným kurzom,“ povedal Galľamov. „Už dávno sa stal akýmsi jastrabom, ktorý konflikty skôr zhoršuje, ako zmierňuje.“
Galľamov už skôr povedal, že Putin by dokonca mohol Katerinu pripravovať na post svojej nástupkyne. „Kruh prezidentovej dcéry Kateriny Tichonovovej má časom všetky šance prevziať moc v krajine,“ povedal Galľamov začiatkom tohto roka. „Nie je to najhorší scenár, hoci sa veci samozrejme môžu zmeniť.“ „Nie sú nadšencami vojny, hoci je jasné, že ju otvorene nekritizujú," dodal.
Zdroj: SITA.sk - Sergeja Lavrova údajne chce zosadiť Putinova dcéra © SITA Všetky práva vyhradené.
Lavrovovi sa dáva za vinu Trumpovo odmietnutie samitu s Putinom v Budapešti. Údajne nahneval amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia počas telefonátu v septembri. Tichonovová teraz údajne povedala Putinovi, že Lavrov bol „príliš agresívny a jeho jastrabie vrešťanie bránilo dosiahnutiu dohôd“. „Lavrov sa začal spájať s nekompromisným kurzom,“ povedal Galľamov. „Už dávno sa stal akýmsi jastrabom, ktorý konflikty skôr zhoršuje, ako zmierňuje.“
Galľamov už skôr povedal, že Putin by dokonca mohol Katerinu pripravovať na post svojej nástupkyne. „Kruh prezidentovej dcéry Kateriny Tichonovovej má časom všetky šance prevziať moc v krajine,“ povedal Galľamov začiatkom tohto roka. „Nie je to najhorší scenár, hoci sa veci samozrejme môžu zmeniť.“ „Nie sú nadšencami vojny, hoci je jasné, že ju otvorene nekritizujú," dodal.
Zdroj: SITA.sk - Sergeja Lavrova údajne chce zosadiť Putinova dcéra © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: šéf ruskej diplomacie
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
dm drogerie markt si upevnila pozíciu obľúbenej drogérie slovenských zákazníkov
dm drogerie markt si upevnila pozíciu obľúbenej drogérie slovenských zákazníkov
<< predchádzajúci článok
Dron zničil húfnicu na ruskom území 15 kilometrov od ukrajinských hraníc
Dron zničil húfnicu na ruskom území 15 kilometrov od ukrajinských hraníc