Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 13.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Stanislav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

13. novembra 2025

Sergeja Lavrova údajne chce zosadiť Putinova dcéra


Tagy: šéf ruskej diplomacie

Dcéra Vladimira Putina 39-ročná Katerina Tichonovová údajne stojí za kampaňou na zvrhnutie ruského ministra zahraničných vecí Sergeja ...



Zdieľať
malaysia_asean_57932 4 676x451 13.11.2025 (SITA.sk) - Dcéra Vladimira Putina 39-ročná Katerina Tichonovová údajne stojí za kampaňou na zvrhnutie ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova. Tvrdí to bývalý autor prejavov Putina Abbas Galľamov, píše web Daily Mail. „Dohady o Lavrovovi kolovali už pred šiestimi mesiacmi. Seriózne zdroje uviedli, že Katerina Tichonovová údajne opakovane hovorila s Putinom a tvrdila, že Lavrov veci zhoršuje," povedal Galľamov.


Lavrovovi sa dáva za vinu Trumpovo odmietnutie samitu s Putinom v Budapešti. Údajne nahneval amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia počas telefonátu v septembri. Tichonovová teraz údajne povedala Putinovi, že Lavrov bol „príliš agresívny a jeho jastrabie vrešťanie bránilo dosiahnutiu dohôd“. „Lavrov sa začal spájať s nekompromisným kurzom,“ povedal Galľamov. „Už dávno sa stal akýmsi jastrabom, ktorý konflikty skôr zhoršuje, ako zmierňuje.“

Galľamov už skôr povedal, že Putin by dokonca mohol Katerinu pripravovať na post svojej nástupkyne. „Kruh prezidentovej dcéry Kateriny Tichonovovej má časom všetky šance prevziať moc v krajine,“ povedal Galľamov začiatkom tohto roka. „Nie je to najhorší scenár, hoci sa veci samozrejme môžu zmeniť.“ „Nie sú nadšencami vojny, hoci je jasné, že ju otvorene nekritizujú," dodal.


Zdroj: SITA.sk - Sergeja Lavrova údajne chce zosadiť Putinova dcéra © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: šéf ruskej diplomacie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
dm drogerie markt si upevnila pozíciu obľúbenej drogérie slovenských zákazníkov
<< predchádzajúci článok
Dron zničil húfnicu na ruskom území 15 kilometrov od ukrajinských hraníc

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 