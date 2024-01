Rezort vnútra odovzdal 35 nových terénnych vozidiel pre hasičov a záchranárov (video)

Najmodernejšia technika pre zbory

Rezort bude v modernizácii pokračovať

12.1.2024 (SITA.sk) - Rezort vnútra v piatok odovzdal 35 kusov vozidiel hasičom a záchranárom. Informoval o tom minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok Hlas-SD ) a spresnil, že ide o SUV terénne vozidlá pre Horskú záchrannú službu a tiež terénne vozidlá a dodávky pre hasičov.Ako minister informoval, tento rok sa rezortu podarilo obstarať 195 kusov ťažkej a ľahkej záchranárskej techniky pre hasičský a záchranársky zbor. Podľa Šutaja-Eštoka táto technika pomôže k modernizácii oboch zborov.„Aj hasičský aj záchranársky zbor dnes disponuje tou najmodernejšou technikou, ktorá umožňuje vo veľmi krátkom čase absolvovať výjazdy aj do ťažko dostupných miest," dodal minister s tým, že Slovensko môže byť na vybavenie našich hasičov hrdé.Ako pripomenul, zo všetkých krajín EÚ to bolo práve Slovensko, ktoré bolo schopné spolu s Holandskom a Českom ako prvé pomôcť Francúzsku s povodňami. Minister avizoval, že rezort plánuje v modernizácii pokračovať. V pláne majú obstarať napríklad menšie drony a plánujú aj štandardnú obmenu hasičských vozidiel.„Hasičov a policajtov a záchranárov trápia aj bežné veci ako výstroj, prilby, ponožky, odevy a v tomto smere ministerstvo vnútra bude pokračovať," informoval šéf rezortu vnútra a dodal, že zdynamizovať chcú aj verejné obstarávanie. „Chceme, aby naše zbory boli vybavené tak, ako sa to v 21. storočí patrí," uzavrel Šutaj-Eštok.