Fotovoltika pre firmy: Jedno z riešení, ako znížiť dopady konsolidácie
Vyššia daň z príjmu a k tomu transakčná daň je ako poriadne trpký koktail, pretože mnohým firmám tieto zmeny prakticky „vygumovali“ ziskovú maržu ešte skôr, než si vôbec stihli sadnúť k plánovaniu rozpočtov na ďalší rok.
V situácii, keď si štát pýta viac na každom kroku, zostáva majiteľom firiem už len jedna reálna možnosť: začať radikálne šetriť na prevádzke tam, kde to majú plne vo svojich rukách. Práve energie sú momentálne najväčším strašiakom, no ak sa k nim postavíte správne, môžu byť aj vašou najväčšou konkurenčnou výhodou.
Fotovoltaika je jedno z možných riešení, ako znížiť dopady konsolidácie. Prečo?
Vlastná výroba elektriny priamo v podniku tlmí nárast fixných nákladov
Keď sa pozriete na faktúru za elektrinu, vidíte tam nielen samotnú komoditu, ale aj hromadu distribučných poplatkov a taríf, ktoré sa odvíjajú od objemu odobratej energie. Fotovoltaika funguje ako štít, kde každá kilowatthodina, ktorú si vyrobíte na vlastnej streche, je oslobodená od týchto sieťových poplatkov.
Profesionálna fotovoltika pre firmy tak už nepredstavuje len akési ekologické gesto, ale čistý ekonomický kalkul. Ide o riešenie, ktoré nezaťaží cash-flow, ale od prvého dňa začne generovať úsporu, ktorou sa dajú vykryť napríklad zvýšené náklady na dane.
Ak sa obávate počiatočných obstarávacích vyšších nákladov, moderná fotovoltaika sa dnes už zaplatí úplne hravo sama. Celý systém vám v pohode vydrží fungovať aj 30 rokov, čo znamená, že investícia sa vám môže vrátiť viac než štvornásobne. No a o to, aby všetko bežalo ako hodinky a bolo správne nastavené, sa postarajú odborníci z ECOLOGIC.
Súlad medzi odberom a slnečnou aktivitou urýchľuje návratnosť technológie
Priemyselné prevádzky, sklady či administratívne budovy majú obrovskú výhodu oproti domácnostiam: fungujú vtedy, keď svieti slnko. Kým bežný človek je cez deň v práci a elektrinu míňa večer, stroje v halách a klimatizácie v kanceláriách bežia na plné obrátky práve počas solárneho maxima. Netreba teda investovať do extrémne drahých batérií, pretože väčšinu energie „zožerie“ firma v reálnom čase. Ak sa k tomu priráta rozumné financovanie, môže byť fotovoltaiky najvýhodnejšia cena dosiahnutá práve cez správne nadimenzovaný výkon, ktorý zbytočne neprepláca nevyužité prebytky.
Energetický manažment a inteligentné riadenie predchádzajú zbytočným sankciám
Dnes už fotovoltika nie je len o tom, že vám niekto „hodí“ panely na strechu. Skutočné kúzlo spočíva v tom, ako tú elektrinu ukočírujete. Inteligentný systém dnes stráži vašu spotrebu v reálnom čase a dá pozor, aby ste neprešvihli dohodnuté limity. Ak hrozí, že by ste ich prekročili, systém sám stlmí menej dôležité stroje alebo siahne do batérií. Vďaka tomu vás neprekvapia mastné pokuty od energetikov, ktoré budú pri dnešnom zdražovaní len rásť.
Zníženie uhlíkovej stopy otvára dvere k lacnejšiemu kapitálu a ESG ratingom
Môžeme si o zelených cieľoch Európskej únie myslieť čokoľvek, ale bankový sektor má v tomto smere jasno. Podniky, ktoré ignorujú dekarbonizáciu, budú mať v blízkej budúcnosti drahšie úvery a horší prístup k štátnym zákazkám či medzinárodným tendrom.
Solárna energia je najjednoduchšia cesta, ako v ESG reporte vykázať reálne výsledky. Keď sa teda manažment rozhoduje, ako čeliť vyššiemu daňovému zaťaženiu, mal by brať do úvahy aj tento nepriamy finančný benefit. Fotovoltaika totiž neznižuje len účty za elektrinu, ale aj rizikovú prirážku, ktorú by firme inak vyrubila banka.
Technologická nezávislosť vytvára konkurenčnú výhodu v nepredvídateľnom trhovom prostredí
Šetriť sa nebude len tento rok, štát nás bude žmýkať ešte dlho. Firmy, ktoré si preto dokážu cenu elektriny "zmraziť" na nejakých 4 či 5 centov vďaka vlastným panelom, budú mať pred ostatnými obrovský náskok. Kým iní budú tŕpnuť, o koľko im zas zdvihnú faktúry a poplatky, vy budete mať pokoj. Vlastná elektráreň totiž nie je len nejaká technológia na streche, je to hlavne o tom, že sa nenecháte len tak zomlieť vecami, ktoré aj tak neovplyvníte.
Zdroj obrázka: bilanol/freepik.com
