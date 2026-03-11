Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 11.3.2026
 Meniny má Angela, Angelika
11. marca 2026

Požiar v areáli Trnavských rybníkov zamestnal hasičov, plamene zasiahli veľkú plochu porastu – FOTO


Suchý porast horel v utorok večer v areáli Trnavských rybníkov v rekreačnej oblasti Kamenný mlyn na okraji Trnavy. Hasičom požiar nahlásili ...



poziar 676x507 11.3.2026 (SITA.sk) - Suchý porast horel v utorok večer v areáli Trnavských rybníkov v rekreačnej oblasti Kamenný mlyn na okraji Trnavy. Hasičom požiar nahlásili okolo 19:00, lokalizovali ho približne po hodine a pol od nahlásenia udalosti. Požiar zasiahol plochu s rozlohou približne deviatich hektárov, zásah výrazne komplikoval ťažko dostupný terén, ktorý sťažoval prístup hasičskej techniky k jednotlivým ohniskám požiaru.


„Na mieste zasahovalo 11 profesionálnych hasičov z Hasičskej stanice Trnava spolu s dobrovoľnými hasičmi z obcí Zeleneč, Cífer, Voderady a mesta Trnava,“ informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave.

Celý priebeh zásahu bol monitorovaný aj prostredníctvom dronu, ktorý poskytoval veliteľovi zásahu prehľad o šírení požiaru a pomáhal pri vyhľadávaní skrytých ohnísk v ťažko prístupnom teréne. Príčina vzniku požiaru a rovnako aj výška škody je v súčasnosti v štádiu vyšetrovania.


Zdroj: SITA.sk - Požiar v areáli Trnavských rybníkov zamestnal hasičov, plamene zasiahli veľkú plochu porastu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

