Streda 11.3.2026
Meniny má Angela, Angelika
11. marca 2026
Požiar v areáli Trnavských rybníkov zamestnal hasičov, plamene zasiahli veľkú plochu porastu – FOTO
Tagy: Kamenný mlyn Požiar
Suchý porast horel v utorok večer v areáli Trnavských rybníkov v rekreačnej oblasti Kamenný mlyn na okraji Trnavy. Hasičom požiar nahlásili ...
11.3.2026 (SITA.sk) - Suchý porast horel v utorok večer v areáli Trnavských rybníkov v rekreačnej oblasti Kamenný mlyn na okraji Trnavy. Hasičom požiar nahlásili okolo 19:00, lokalizovali ho približne po hodine a pol od nahlásenia udalosti. Požiar zasiahol plochu s rozlohou približne deviatich hektárov, zásah výrazne komplikoval ťažko dostupný terén, ktorý sťažoval prístup hasičskej techniky k jednotlivým ohniskám požiaru.
„Na mieste zasahovalo 11 profesionálnych hasičov z Hasičskej stanice Trnava spolu s dobrovoľnými hasičmi z obcí Zeleneč, Cífer, Voderady a mesta Trnava,“ informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave.
Celý priebeh zásahu bol monitorovaný aj prostredníctvom dronu, ktorý poskytoval veliteľovi zásahu prehľad o šírení požiaru a pomáhal pri vyhľadávaní skrytých ohnísk v ťažko prístupnom teréne. Príčina vzniku požiaru a rovnako aj výška škody je v súčasnosti v štádiu vyšetrovania.
Zdroj: SITA.sk - Požiar v areáli Trnavských rybníkov zamestnal hasičov, plamene zasiahli veľkú plochu porastu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
