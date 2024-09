dm znižuje ceny základných potravín vlastných značiek

Značka dm

Produkt

Nezvýšená

Cena od

Cena





Dontodent

Medzizubné kefky konické jemné, 6 ks

nezvýšené od 04. 11. 2017

1,95 €





Dontodent

Zubná pasta Sensitive, 125 ml

nezvýšené od 04.04.2019

0,95 €





babylove

Vlhčené utierky sensitive, 4 × 80, 320 ks

nezvýšené od 22. 03. 2020

4,95 €





babylove





Plienky Premium



veľ. 5 junior (10 – 16 kg) Jumbo Pack, 72 ks

nezvýšené od 08. 10. 2020

12,95 €





babylove





Detský umývací gél sensitive



náhradná náplň, 500 ml

nezvýšené od 16. 12. 2021

1,95 €





Denkmit

Univerzálne vlhčené utierky so sviežou vôňou, 50 ks

nezvýšené od 01. 01. 2022

1,25 €





Denkmit

Čistiaci prostriedok na kúpeľne Nature, 750 ml

nezvýšené od 26. 04. 2022

1,25 €





Balea

Krémový sprchovací gél Sensitive, 300 ml

nezvýšené od 01. 05. 2022

0,85 €





ebelin

Odličovacie tampóny, 140 ks

nezvýšené od 01. 06. 2022

1,05 €





babylove

Podložky na prebaľovanie, 10 ks

nezvýšené od 01. 07. 2022

2,95 €





Denkmit

Tuhé žlčové mydlo na odstraňovanie fľakov, 100 g

nezvýšené od 02. 07. 2022

0,95 €





dmBio

Ovocná tyčinka jablko a banán, 25 g





nezvýšené od



01.10.2022

0,70 €





Saugstark & Sicher

Kuchynské utierky recyklované 2 × 140, 280 útržkov

nezvýšené od 23. 12. 2022

1,25 €





DEIN BESTES

Mlieko pre mačky s vitamínom D3 a E, 200 ml

nezvýšené od 01. 02. 2023

0,65 €





Denkmit

Prací prášok na farebnú bielizeň, 20 PD

nezvýšené od 01. 02. 2023

4,25 €





Sanft & Sicher

Toaletný papier Classic, 10 × 220, 10 ks

nezvýšené od 11. 02. 2023

4,25 €





Balea

Regeneračný šampón na vlasy s mandľovým olejom

Intensiv Pflege, 300 ml

nezvýšené od 17.02.2023

1,25 €





Balea





Intenzívny kondicionér na vlasy



Intensiv Pflege s mandľovým olejom, 300 ml

nezvýšené od 23. 02. 2023

1,25 €





Dontodent

Ústna voda Sensitive, 500 ml

nezvýšené od 01. 05. 2023

1,45 €





DEIN BESTES

Krmivo pre mačky hovädzie v omáčke, 415 g

nezvýšené od 01. 06. 2023

0,95 €





Balea

Krémovo-olejové telové mlieko s mandľovým olejom, 200 ml

nezvýšené od 20. 07. 2023

2,15 €





Balea

Pleťový koncentrát Vitamin C – 7 kapsúl, 7 ks

nezvýšené od 14. 09. 2023

1,45 €





Balea





Tekuté krémové mydlo malina a magnólia,



náhradná náplň, 850 ml

nezvýšené od 14. 09. 2023

0,95 €





Denkmit

WC čistiaca pena s citrónovou vôňou, 500 ml

nezvýšené od 21. 12. 2023

1,65 €







26.9.2024 (SITA.sk) -Dm chce byť v povedomí zákazníkov nielen prostredníctvom kozmetiky, produktov telovej starostlivosti či čistiacich potrieb do domácnosti. "Sme aj dôležitým predajcom základných potravín," zdôrazňuje konateľ spoločnosti dm Martin Podhradský. Približne tretinu potravinového sortimentu možno zaradiť do kategórie základných potravín – vrátane cestovín a múky, ale aj výrobkov ako olivy, jablčný ocot a repkový olej. Rovnako ako pri celom sortimente aj tu platí prísľub dlhodobo výhodných cien: zákazníci v dm nakupujú vždy výhodne, bez potreby sledovať krátkodobé akcie, pretože dm garantuje ceny platné minimálne počas štyroch mesiacov. "Z prieskumu trhu vieme, že mnoho ľudí si už nemôže dovoliť biopotraviny či doplnky výživy. Preto sa chceme čoraz viac presadzovať ako jeden z najlacnejších predajcov týchto kategórií na slovenskom trhu," hovorí Martin Podhradský.Na popredných miestach v rámci znižovania cien sa umiestnili tovarové skupiny sušeného ovocia, rastlinných nápojov a zeleninových štiav značky dmBio. Cenové skoky zaznamenali aj vybrané druhy cestovín, müsli, oleje, hotové omáčky, korenia, krémy a pasty, jadierka aj nátierky alebo nápoje zn. Ivorell.Napríklad 500-gramové balenie špaldových penne značky dmBio je teraz k dispozícii za 1 euro 95 centov namiesto pôvodnej ceny 2 eurá 45 centov. O 50 centov lacnejšie je aj pesto s píniovými orechmi a aj litrový rastlinný ovsený nápoj značky dmBio. O takmer euro lacnejšie sú 200-gramové nelúpané mandle značky dmBio, aktuálne za 3 eurá 95 centov.Počas leta sa zlacnenie dotklo aj iných skupín sortimentu značiek dm, konkrétne prostriedkov na pranie a upratovanie a potrieb do domácnosti.Pri akomkoľvek znižovaní cien pritom v dm nejde o krátkodobú záležitosť, pretože podstatou stratégie vždy výhodných cien je ich dlhodobosť. Svedčia o tom produkty, ktorých cena nebola zvýšená už roky. Toto je zoznam produktov značiek dm, ktoré si dlhodobo držia nezvýšenú cenu a sú najobľúbenejšie medzi zákazníkmi.Informačný servis