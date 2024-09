Gastro aj ubytovanie budú po novom v 5-percentnej sadzbe DPH. Keteti očakáva viac pracovných miest a vyššie príjmy pre regióny

26.9.2024 (SITA.sk) - Gastro aj ubytovanie budú po novom v 5-percentnej sadzbe DPH. Oznámil to po rokovaní s Asociáciou hotelov a reštaurácií Slovenska Zväzom cestovného ruchu minister cestovného ruchu a športu SR Dušan Keketi „Toto nám zabezpečí absolútne postavenie v rámci regiónu V4 . Ja verím, že to pomôže zabezpečiť podľa asociácií viac ako 15-tisíc pracovných miest a takisto nám to pomôže zvýšiť príjmy regionálnych samospráv dane z ubytovania,“ povedal minister.„Som sem prišiel s hrdosťou, že sa mi podarilo ministra Kamenického presvedčiť, ale musím uznať, že napriek tomu že bol ťažký bol, bol úspešný aj vďaka jeho ústretovosti, za čo mu chcem poďakovať aj premiérovi Robertovi Ficovi Ministerstvo cestovného ruchu a športu aj pri takomto dialógu ukazuje svoju opodstatnenosť,“ povedal Danko . Podľa neho peniaze, ktoré dnes pomôžeme ušetriť hotelierom aj cestovnému ruchu, sa Slovensku vrátia.Ako Danko zdôraznil, dôležitý je zákon o Fonde na podporu cestovného ruchu kde pôjdu desiatky miliónov na rozvoj regionálnych vecí. Ako povedal, dôležitá je spolupráca s organizáciami cestovného ruchu, kde pôjde zhruba 15 miliónov eur.