Dna: ochorenie, ktoré z vás urobí bezvládneho rukojemníka bolesti

Palec na nohe žiari ako rubín, dotknúť sa ho je bolestivejšie než bosá chôdza po legu, a každý krok pripomína trest bohov za neznámy hriech. Ak vám tento scenár nie je cudzí, môže to byť dna – nenápadný, no zákerný hosť, ktorý sa rád zabýva vo vašich kĺboch.

Ako spoznať jej príchod skôr, než z vás urobí bezvládneho rukojemníka bolesti?

Bolesť, ktorá prichádza znenazdajky

Dna je ako búrka na jasnom nebi. Môžete si večer spokojne ľahnúť do postele a ráno sa zobudiť s pocitom, že vám niekto v spánku vložil do palca na nohe závažie. Závažné dna príznaky sa zvyčajne objavujú náhle a najčastejšie v noci.

Až 80 % prvých záchvatov dny sa objavuje práve v kĺbe palca na nohe. Nie je to však pravidlo – dna si vie vybrať aj členky, kolená, zápästia či prsty na rukách. Bolesť je pálčivá, ostrá a stupňuje sa tak, že aj ten najjemnejší dotyk periny pôsobí ako kladivo.

Opuch, čo sa neuspokojí s málom

Predstavte si, že sa váš kĺb rozhodne „hrať“ na balón. Opuch spôsobený dnou môže byť taký výrazný, že vaša noha nadobudne groteskné rozmery. Koža nad postihnutým miestom sčervenie, napne sa a stane sa horúcou na dotyk – ako malá sopka tesne pred erupciou.

Podľa výskumu Mayo Clinic je tento zápal spôsobený kryštálikmi kyseliny močovej, ktoré sa usádzajú v kĺboch a doslova dráždia ich vnútorné štruktúry. Predstavte si, že si do topánky nasypete hrubozrnnú soľ a potom sa pokúsite bežať maratón – takto sa cítia vaše kĺby počas záchvatu dny.

Ticho pred búrkou alebo po nej

Po prvom útoku môže dna na nejaký čas zmiznúť. Kĺb sa upokojí, bolesť ustúpi a vy nadobudnete dojem, že išlo o jednorazovú záležitosť. Omyl! Dna je ako tieň, ktorý vás sleduje. Ak sa nelieči, ďalšie záchvaty budú častejšie, dlhšie a postihnú viac kĺbov.

Ak sa záchvaty dny opakujú bez zásahu, môže dôjsť k trvalému poškodeniu kĺbov. V extrémnych prípadoch sa vytvárajú tvrdé uzlíky kryštálov kyseliny močovej, ktoré deformujú kĺby a môžu viesť až k invalidite.

Dna nie je len o kĺboch

Hoci si túto chorobu najčastejšie spájame s bolesťou v nohách, dna môže útočiť aj inak. Kryštáliky kyseliny močovej sa môžu ukladať aj v obličkách, kde tvoria kamene veľkosti mincí. Ak ste niekedy zažili obličkovú koliku, viete, že je to bolesť, ktorú by ste nedopriali ani najväčšiemu nepriateľovi. Ľudia s dnou môžu mať tak až trikrát vyššie riziko vzniku obličkových kameňov v porovnaní so zdravými jedincami.

Ako si pomôcť? Zázraky sa dejú v kuchyni

Dna nie je našťastie neporaziteľná. Zásadným krokom k jej zvládnutiu je úspešná dna diéta. Čo to znamená? Menej purínov – látok, ktoré sa v tele menia na kyselinu močovú.

Medzi „hriešnikov“, ktorých treba obmedziť, patria:

• červené mäso,

• vnútornosti (pečeň, obličky),

• tučné syry,

• morské plody a niektoré ryby (makrela, sardinky, tuniak),

• alkohol, najmä pivo.

Naopak, do jedálničku je vhodné zaradiť:

• čerstvú zeleninu a ovocie,

• nízkotučné mliečne výrobky,

• celozrnné produkty,

• dostatok vody na preplachovanie obličiek.

Ak teda hľadáte chutnú a prírodnú medicínu, siahnite po týchto lahodných pokladoch.

Dna nie je len chorobou kráľov a bohatých hodovníkov minulosti. Je to civilizačné ochorenie, ktoré postihuje milióny ľudí po celom svete. Čím skôr spoznáte jeho príznaky a začnete konať, tým väčšia šanca, že si ušetríte bolesť, poškodené kĺby a nekonečné noci bez spánku.

