SaS podľa Suska zneužíva rozsudok v kauze Kaľavského, výzva Kolíkovej a Hamrana bola nevydareným divadlom

Konšpirovanie Kolíkovej a Hamrana

Susko sa pri výkone svojej funkcie riadi zákonom

13.3.2025 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) zneužíva rozsudok v kauze bývalého operatívca Jána Kaľavského . Upozornil na to minister spravodlivosti Boris Susko Smer-SD ).Reagoval tak na tlačovú besedu strany SaS s tým, že exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) a bývalý policajný prezident Štefan Hamran klamú. Suska vyzvali, aby odsúdenému Kaľavskému nepomohol. Táto výzva však bola podľa Suska len nevydareným divadlom."Je nechutné, ako opozičná SaS zneužíva čerstvý rozsudok v kauze bývalého operatívca Kaľavského. Tak veľmi sa boja odhalenia pavučiny, ktorá v časoch Matovičovej hrôzovlády manipulovala trestné konania, že využívajú jediný právoplatný verdikt na dokonanie svojej pomsty. Ešte ani nevyschol atrament na rozsudku súdu, a už Kolíková klamala, že Kaľavský sa vyhýba výkonu trestu, a vyzvala ma, aby som konal smerom k odsúdenému," napísal Susko na sociálnej sieti a zdôraznil, že Kaľavský dobrovoľne nastúpil do výkonu trestu."Celé postavené na hlavu," dodal Susko s tým, že prekryť vlastné škandály sa Kolíková pokúša aj spolu s Hamranom, a to konšpirovaním o tom, že žiadna vojna v polícii nikdy nebola."Snažia sa verejnosť presvedčiť, že sa nám zrejme iba snívalo, čo sme tu posledné roky zažívali pred nástupom novej vlády. Absolútne ignorujú fakty a dôkazy, neustále obhajujú to, čo sa obhájiť nedá a relativizujú Kaľavského šokujúce odhalenia," doplnil minister spravodlivosti.Susko upozornil, že Hamranovi ľudia neváhali zneužiť svoje postavenie na kriminalizáciu politických oponentov súčasnej opozície, a že "zostanú navždy čiernou škvrnou na uniformách slovenskej polície". Podľa Suska na tom nič nezmení ani to, že Kaľavský, ktorý vypovedal o ich protizákonnej činnosti, spoznal svoj verdikt."Mimochodom, je úsmevné, keď o odsúdenom za korupciu moralizuje človek, ktorý, ako sme sa dozvedeli z médií, ako bývalý policajný prezident zneužíval luxusné služobné auto na súkromné účely a od štátu si nechal preplácať zahraničnú dovolenku s kolegyňou, s ktorou bol v blízkom vzťahu," dodal minister.Na záver zdôraznil, že bez ohľadu na to, čo verejnosti podsúva opozícia, sa pri výkone svojej funkcie riadi zákonom, a vždy sa najskôr oboznámi so stavom veci, a potom koná.