|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 18.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Elena, Helena
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Dni diverzity v Henkel Slovensko otvorili témy rešpektu a porozumenia
Tagy: Diverzita Henkel Slovensko Inklúzia PR
Počas júna zorganizovala sériu desiatich workshopov, panelových diskusií a vzdelávacích podujatí s názvom Dni diverzity 2025, do ktorých sa zapojilo viac ako 200 zamestnancov. Program vyvrcholil účasťou na ...
Zdieľať
18.8.2025 (SITA.sk) - Počas júna zorganizovala sériu desiatich workshopov, panelových diskusií a vzdelávacích podujatí s názvom Dni diverzity 2025, do ktorých sa zapojilo viac ako 200 zamestnancov. Program vyvrcholil účasťou na Dúhovom PRIDE Bratislava, kde spoločnosť pochodovala už štvrtýkrát po sebe spolu s viac ako 50 zamestnancami a ich rodinami.
Podpora diverzity a inklúzie patrí k hlavným pilierom firemnej kultúry spoločnosti Henkel Slovensko, ktorá sa usiluje o vytváranie bezpečného prostredia pre každého bez rozdielu. Dlhodobo podporuje menšiny a zraniteľné skupiny obyvateľstva vrátane LGBTI+ komunity, napríklad aj podujatím Dni diverzity, ktoré spoločnosť pravidelne realizuje pre svojich zamestnancov.
Program Dni diverzity 2025 prebiehal počas celého júna v priestoroch spoločnosti a ponúkol sériu desiatich workshopov, prednášok a diskusií v slovenskom aj anglickom jazyku. Úvodné aktivity formátu Living Library od neziskového projektu EDUMA priniesli jedinečné zážitky prostredníctvom "živých kníh" – ľudí ochotných zdieľať svoje skúsenosti s neurodiverzitou, etnickou príslušnosťou či zdravotnými znevýhodneniami. Súčasťou bola aj virtuálna realita, ktorá účastníkom umožnila na vlastnej koži pocítiť situácie ľudí čeliacich stereotypom a predsudkom.
Medzi najobľúbenejšie aktivity patrili Medzinárodné raňajky s účasťou 65 zamestnancov, kde tentokrát kolegovia z Rumunska, Srbska a Južnej Kórey predstavili svoje kultúrne dedičstvo a gastronomické tradície. Tvorivá dielňa "Zašívareň" spojila krížikové vyšívanie s diskusiou o kultúrnych témach v duchu tradičných priadok, kde sa ženy na dedinách stretávali a pri práci diskutovali o dôležitých témach.
Program obohacovali aj špecializované workshopy pre rodičov Parenting & Diversity s Alex Guttmann a Rodičovstvo – Nesúď iných s Ivett Pavlis, zakladateľkou platformy Rodič ľavou zadnou, ktoré sa zamerali na podporu rodín v otázkach diverzity a inklúzie.
Významným prínosom programu bola prednáška PhDr. Mgr. Tomáša Dunka, PhD., riaditeľa organizácie SVET TICHA, o nepočujúcich Rómoch na Slovensku a prekonávaní ich jazykovej izolácie. Táto téma, ktorá je v korporátnom prostredí ojedinelá, poukázala na viacnásobnú marginalizáciu komunity čeliacej diskriminácii na základe etnickej príslušnosti aj sluchového postihnutia.
Program doplnili panelové diskusie o diverzite veku a rodovej rovnosti, workshop Nevedomé predsudky + Privilege walk (Prechádzka svojimi previlégiami) vedený členkou zamestnaneckej skupiny pre diverzitu a inklúziu, ako aj praktický workshop "V ich koži" s Dušanou Blaškovou z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
"V Henkel Slovensko sa snažíme vytvárať bezpečné prostredie, kde sa nikto nemusí skrývať. Rozdielnosť nevnímame ako problém, ale ako príležitosť správať sa k sebe s rešpektom a empatiou bez ohľadu na pôvod, pohlavie, zdravie, vek či identitu. Sú to naše hodnoty, okolo ktorých budujeme našu kultúru, vzdelávanie, talent manažment, benefity a mnoho ďalšieho," vysvetľuje Alica Štepánová Kolárová, riaditeľka ľudských zdrojov spoločnosti Henkel Slovensko.
Vyvrcholením Dní diverzity bola účasť na Dúhovom PRIDE Bratislava 2025, ktorý sa uskutočnil v druhej polovici júla s rekordnou návštevnosťou 14 000 ľudí. Spoločnosť Henkel Slovensko sa na tomto podujatí zúčastnila už štvrtý rok po sebe, tentoraz s historicky najväčším zastúpením viac ako 50 zamestnancov. Spolu so svojimi rodinami, priateľmi a kolegami z maďarskej pobočky spoločnosti pochodovali bratislavskými ulicami na podporu rovnosti a prijatia.
"Diverzita, rovnosť a inklúzia sú pre nás základnými hodnotami, ktoré neustále rozvíjame v rámci celej spoločnosti. Naša snaha je podporovaná nielen globálnymi iniciatívami, ale aj aktívnou angažovanosťou našich zamestnancov. Účasť na Dúhovom PRIDE Bratislava vnímame ako spôsob, ako verejne ukázať, že stojíme za rovnosťou, prijatím a slobodou byť sám sebou. Nie je to len o jednom dni v roku, ale o každodennej snahe vytvárať prostredie, kde sa každý cíti vítaný a rešpektovaný," vysvetľuje Zuzana Kaňuchová, riaditeľka Korporátnej komunikácie pre klaster Slovensko, Česko a Maďarsko.
Spoločnosť tiež každoročne podporuje kampaň Dúhová stužka, ktorá pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti homo, bi, trans a intersexfóbii (IDAHOBIT) už po štvrtýkrát pripomenula potrebu rovnosti a prijatia LGBTI+ ľudí. Spoločnosť umiestnila v oboch svojich budovách nádoby s dúhovými stužkami, ktoré zamestnanci mohli získať za symbolický dar. Viditeľným nosením stužky vyjadrujú rešpekt, podporu a bezpečný priestor pre kvír ľudí. Výťažok z kampane putuje na činnosť viacerých LGBTI+ organizácií a iniciatív na Slovensku.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Dni diverzity v Henkel Slovensko otvorili témy rešpektu a porozumenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Podpora diverzity a inklúzie patrí k hlavným pilierom firemnej kultúry spoločnosti Henkel Slovensko, ktorá sa usiluje o vytváranie bezpečného prostredia pre každého bez rozdielu. Dlhodobo podporuje menšiny a zraniteľné skupiny obyvateľstva vrátane LGBTI+ komunity, napríklad aj podujatím Dni diverzity, ktoré spoločnosť pravidelne realizuje pre svojich zamestnancov.
Dni diverzity 2025 priniesli sériu vzdelávacích a komunitných podujatí
Program Dni diverzity 2025 prebiehal počas celého júna v priestoroch spoločnosti a ponúkol sériu desiatich workshopov, prednášok a diskusií v slovenskom aj anglickom jazyku. Úvodné aktivity formátu Living Library od neziskového projektu EDUMA priniesli jedinečné zážitky prostredníctvom "živých kníh" – ľudí ochotných zdieľať svoje skúsenosti s neurodiverzitou, etnickou príslušnosťou či zdravotnými znevýhodneniami. Súčasťou bola aj virtuálna realita, ktorá účastníkom umožnila na vlastnej koži pocítiť situácie ľudí čeliacich stereotypom a predsudkom.
Medzi najobľúbenejšie aktivity patrili Medzinárodné raňajky s účasťou 65 zamestnancov, kde tentokrát kolegovia z Rumunska, Srbska a Južnej Kórey predstavili svoje kultúrne dedičstvo a gastronomické tradície. Tvorivá dielňa "Zašívareň" spojila krížikové vyšívanie s diskusiou o kultúrnych témach v duchu tradičných priadok, kde sa ženy na dedinách stretávali a pri práci diskutovali o dôležitých témach.
Program obohacovali aj špecializované workshopy pre rodičov Parenting & Diversity s Alex Guttmann a Rodičovstvo – Nesúď iných s Ivett Pavlis, zakladateľkou platformy Rodič ľavou zadnou, ktoré sa zamerali na podporu rodín v otázkach diverzity a inklúzie.
Podpora všetkých dimenzií diverzity, rovnosti a inklúzie
Významným prínosom programu bola prednáška PhDr. Mgr. Tomáša Dunka, PhD., riaditeľa organizácie SVET TICHA, o nepočujúcich Rómoch na Slovensku a prekonávaní ich jazykovej izolácie. Táto téma, ktorá je v korporátnom prostredí ojedinelá, poukázala na viacnásobnú marginalizáciu komunity čeliacej diskriminácii na základe etnickej príslušnosti aj sluchového postihnutia.
Program doplnili panelové diskusie o diverzite veku a rodovej rovnosti, workshop Nevedomé predsudky + Privilege walk (Prechádzka svojimi previlégiami) vedený členkou zamestnaneckej skupiny pre diverzitu a inklúziu, ako aj praktický workshop "V ich koži" s Dušanou Blaškovou z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
"V Henkel Slovensko sa snažíme vytvárať bezpečné prostredie, kde sa nikto nemusí skrývať. Rozdielnosť nevnímame ako problém, ale ako príležitosť správať sa k sebe s rešpektom a empatiou bez ohľadu na pôvod, pohlavie, zdravie, vek či identitu. Sú to naše hodnoty, okolo ktorých budujeme našu kultúru, vzdelávanie, talent manažment, benefity a mnoho ďalšieho," vysvetľuje Alica Štepánová Kolárová, riaditeľka ľudských zdrojov spoločnosti Henkel Slovensko.
Účasť na Dúhovom PRIDE Bratislava a pokračovanie kampane Dúhová stužka
Vyvrcholením Dní diverzity bola účasť na Dúhovom PRIDE Bratislava 2025, ktorý sa uskutočnil v druhej polovici júla s rekordnou návštevnosťou 14 000 ľudí. Spoločnosť Henkel Slovensko sa na tomto podujatí zúčastnila už štvrtý rok po sebe, tentoraz s historicky najväčším zastúpením viac ako 50 zamestnancov. Spolu so svojimi rodinami, priateľmi a kolegami z maďarskej pobočky spoločnosti pochodovali bratislavskými ulicami na podporu rovnosti a prijatia.
"Diverzita, rovnosť a inklúzia sú pre nás základnými hodnotami, ktoré neustále rozvíjame v rámci celej spoločnosti. Naša snaha je podporovaná nielen globálnymi iniciatívami, ale aj aktívnou angažovanosťou našich zamestnancov. Účasť na Dúhovom PRIDE Bratislava vnímame ako spôsob, ako verejne ukázať, že stojíme za rovnosťou, prijatím a slobodou byť sám sebou. Nie je to len o jednom dni v roku, ale o každodennej snahe vytvárať prostredie, kde sa každý cíti vítaný a rešpektovaný," vysvetľuje Zuzana Kaňuchová, riaditeľka Korporátnej komunikácie pre klaster Slovensko, Česko a Maďarsko.
Spoločnosť tiež každoročne podporuje kampaň Dúhová stužka, ktorá pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti homo, bi, trans a intersexfóbii (IDAHOBIT) už po štvrtýkrát pripomenula potrebu rovnosti a prijatia LGBTI+ ľudí. Spoločnosť umiestnila v oboch svojich budovách nádoby s dúhovými stužkami, ktoré zamestnanci mohli získať za symbolický dar. Viditeľným nosením stužky vyjadrujú rešpekt, podporu a bezpečný priestor pre kvír ľudí. Výťažok z kampane putuje na činnosť viacerých LGBTI+ organizácií a iniciatív na Slovensku.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Dni diverzity v Henkel Slovensko otvorili témy rešpektu a porozumenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Diverzita Henkel Slovensko Inklúzia PR
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Pedro Sánchez prisľúbil „národný pakt“ na riešenie klimatickej núdze
Pedro Sánchez prisľúbil „národný pakt“ na riešenie klimatickej núdze