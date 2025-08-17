|
Nedeľa 17.8.2025
Meniny má Milica
|Denník - Správy
17. augusta 2025
Pedro Sánchez prisľúbil „národný pakt“ na riešenie klimatickej núdze
Španielsky premiér Pedro Sánchez v nedeľu prisľúbil „národný pakt“ na riešenie klimatickej núdze. Udialo sa tak počas návštevy regiónu Galícia na západe krajiny, ...
17.8.2025 (SITA.sk) - Španielsky premiér Pedro Sánchez v nedeľu prisľúbil „národný pakt“ na riešenie klimatickej núdze. Udialo sa tak počas návštevy regiónu Galícia na západe krajiny, ktorý sužujú ničivé lesné požiare.
Španielsko vstupuje do tretieho týždňa výstrah pred vlnou horúčav a hasiči naďalej bojujú s požiarmi na severozápade a západe krajiny, pričom do akcie už nasadili aj armádu. Francúzsko a Taliansko poslali vodné bombardéry na leteckú základňu pri Salamanke, aby pomohli s hasením.
„Španielska vláda teraz pracuje na tom, aby sme v septembri mohli mať základy tohto národného paktu na zmiernenie a prispôsobenie sa klimatickej núdzi,“ povedal Sánchez počas návštevy mesta Ourense.
Premiér zdôraznil, že chce urobiť „všetko možné a ešte viac“, aby zabezpečil návrat obetí požiarov k normálnemu životu. Najviac zasiahnuté sú regióny Kastília-León, Galícia, Astúria a Extremadura.
Klimatická zmena spôsobená ľudskou činnosťou zvyšuje intenzitu, trvanie a frekvenciu období extrémneho tepla, ktoré podporujú lesné požiare.
Zdroj: SITA.sk - Pedro Sánchez prisľúbil „národný pakt“ na riešenie klimatickej núdze © SITA Všetky práva vyhradené.
