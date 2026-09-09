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09. septembra 2026

Dni Ministerstva vnútra SR sa po roku vracajú, druhý ročník sa uskutoční na Agrokomplexe v Nitre


Tagy: Dni Ministerstva vnútra SR

Ministerstvo vnútra nadväzuje na 1. ročník, ktorý bol vlani v Bratislave a prilákal takmer 40-tisíc návštevníkov. Policajti, hasiči, záchranári a príslušníci špeciálnych policajných jednotiek sa ...



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68ceeb1c0c1da676693887 676x452 9.9.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra nadväzuje na 1. ročník, ktorý bol vlani v Bratislave a prilákal takmer 40-tisíc návštevníkov.


Policajti, hasiči, záchranári a príslušníci špeciálnych policajných jednotiek sa predstavia verejnosti počas 2. ročníka podujatia Dni Ministerstva vnútra SR. Uskutoční sa v piatok 11. septembra a v sobotu 12. septembra na Národnom výstavisku Agrokomplex v Nitre. Vstup na podujatie je zadarmo.

Rezort vnútra nadväzuje na 1. ročník, ktorý bol vlani v Bratislave a prilákal takmer 40-tisíc návštevníkov. Súčasťou nitrianskeho programu bude prezentácia práce jednotlivých zložiek ministerstva, výstava policajnej a hasičskej techniky aj praktické ukážky zásahov.

LYNX Commando oslobodí rukojemníkov


Hasičský a záchranný zbor počas podujatia usporiada Majstrovstvá Slovenska vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel. Horská záchranná služba predvedie dynamické ukážky s nasadením vrtuľníka. Svoje zásahové schopnosti predstavia aj policajné jednotky.

Pohotovostný policajný útvar ukáže zneškodnenie dílera zbraní, Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR predvedie ovládanie motocyklov a vozidiel a elitná jednotka LYNX Commando pripraví ukážku oslobodenia rukojemníkov. Návštevníci uvidia aj služobnú kynológiu a hipológiu Policajného zboru.

Súčasťou programu budú tiež slávnostné oceňovania. V piatok si ocenenie prevezmú členovia slovenského záchranného tímu za nasadenie po zemetrasení vo Venezuele. V sobotu rezort ocení príslušníkov Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby za záchranu života.

Sobota bude patriť odborným diskusiám


V kongresovom centre sa v sobotu uskutočnia odborné diskusie zamerané na ochranu bezpečnosti detí a rodín, kriminalistiku a krízové riadenie. Počas oboch dní bude sprístupnený aj zážitkovo-preventívny kamión s kampaňou Na vlastnej koži, ktorá sa venuje prevencii šikany, drogovej závislosti a týrania zvierat.

Program doplní Hudba MV SR, Detský folklórny súbor KLNKA a koncert Zahrajko a myška Eliška. Pre návštevníkov bude pripravené aj detské dopravné ihrisko, autogramiáda športovcov Športového centra polície a gastrozóna. Podujatím budú sprevádzať moderátori Junior a Veronika Hatala. Informoval o tom hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.


Zdroj: SITA.sk - Dni Ministerstva vnútra SR sa po roku vracajú, druhý ročník sa uskutoční na Agrokomplexe v Nitre © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dni Ministerstva vnútra SR
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