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09. septembra 2026
Ukrajinský dron doletel v Rusku až za polárny kruh, zasiahol priemyselný objekt
Útok pri Novom Urengoji bol podľa ruského média najvzdialenejším zásahom na území Ruska od začiatku vojny. Ukrajinský dron v stredu zasiahol priemyselný objekt v ruskom Jamalsko-neneckom autonómnom ...
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9.9.2026 (SITA.sk) - Útok pri Novom Urengoji bol podľa ruského média najvzdialenejším zásahom na území Ruska od začiatku vojny.
Ukrajinský dron v stredu zasiahol priemyselný objekt v ruskom Jamalsko-neneckom autonómnom okruhu za polárnym kruhom. Útok pri meste Novyj Urengoj vyvolal požiar približne 2 800 kilometrov od ukrajinskej hranice.
Ruský nezávislý web Mediazona uviedol, že išlo o najvzdialenejší ukrajinský útok na území Ruska od začiatku invázie vo februári 2022.
„Dnešný útok dronu na priemyselný objekt v Novom Urengoji bol odrazený. Padajúce trosky dronu spôsobili požiar,“ napísal gubernátor Jamalsko-neneckého autonómneho okruhu Dmitrij Arťuchov.
Podľa neho pri útoku nikto nezahynul ani neutrpel zranenia. Rozsah škôd úrady zisťujú.
Ukrajinská zbrojárska spoločnosť Fire Point na sociálnej sieti uviedla, že dron „preletel viac ako 3 300 kilometrov a úspešne zasiahol cieľ“.
Kremeľský splnomocnenec pre Uralský federálny okruh Arťom Žoga uviedol, že išlo o prvý útok, ktorý zasiahol arktickú časť oblasti.
Ukrajina v posledných mesiacoch zintenzívnila diaľkové útoky proti cieľom v Rusku. Mediazona s odvolaním sa na ukrajinské zdroje uviedla, že cieľom mohol byť energetický objekt.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinský dron doletel v Rusku až za polárny kruh, zasiahol priemyselný objekt © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinský dron v stredu zasiahol priemyselný objekt v ruskom Jamalsko-neneckom autonómnom okruhu za polárnym kruhom. Útok pri meste Novyj Urengoj vyvolal požiar približne 2 800 kilometrov od ukrajinskej hranice.
Rekordný dosah
Ruský nezávislý web Mediazona uviedol, že išlo o najvzdialenejší ukrajinský útok na území Ruska od začiatku invázie vo februári 2022.
„Dnešný útok dronu na priemyselný objekt v Novom Urengoji bol odrazený. Padajúce trosky dronu spôsobili požiar,“ napísal gubernátor Jamalsko-neneckého autonómneho okruhu Dmitrij Arťuchov.
Podľa neho pri útoku nikto nezahynul ani neutrpel zranenia. Rozsah škôd úrady zisťujú.
Viac diaľkových útokov
Ukrajinská zbrojárska spoločnosť Fire Point na sociálnej sieti uviedla, že dron „preletel viac ako 3 300 kilometrov a úspešne zasiahol cieľ“.
Kremeľský splnomocnenec pre Uralský federálny okruh Arťom Žoga uviedol, že išlo o prvý útok, ktorý zasiahol arktickú časť oblasti.
Ukrajina v posledných mesiacoch zintenzívnila diaľkové útoky proti cieľom v Rusku. Mediazona s odvolaním sa na ukrajinské zdroje uviedla, že cieľom mohol byť energetický objekt.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinský dron doletel v Rusku až za polárny kruh, zasiahol priemyselný objekt © SITA Všetky práva vyhradené.
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