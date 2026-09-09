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09. septembra 2026

Ukrajinský dron doletel v Rusku až za polárny kruh, zasiahol priemyselný objekt


Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinský útok útok dronom Vojna na Ukrajine web Mediazona

Útok pri Novom Urengoji bol podľa ruského média najvzdialenejším zásahom na území Ruska od začiatku vojny. Ukrajinský dron v stredu zasiahol priemyselný objekt v ruskom Jamalsko-neneckom autonómnom ...



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gettyimages 2194681770 676x451 9.9.2026 (SITA.sk) - Útok pri Novom Urengoji bol podľa ruského média najvzdialenejším zásahom na území Ruska od začiatku vojny.


Ukrajinský dron v stredu zasiahol priemyselný objekt v ruskom Jamalsko-neneckom autonómnom okruhu za polárnym kruhom. Útok pri meste Novyj Urengoj vyvolal požiar približne 2 800 kilometrov od ukrajinskej hranice.

Rekordný dosah


Ruský nezávislý web Mediazona uviedol, že išlo o najvzdialenejší ukrajinský útok na území Ruska od začiatku invázie vo februári 2022.

„Dnešný útok dronu na priemyselný objekt v Novom Urengoji bol odrazený. Padajúce trosky dronu spôsobili požiar,“ napísal gubernátor Jamalsko-neneckého autonómneho okruhu Dmitrij Arťuchov.

Podľa neho pri útoku nikto nezahynul ani neutrpel zranenia. Rozsah škôd úrady zisťujú.

Viac diaľkových útokov


Ukrajinská zbrojárska spoločnosť Fire Point na sociálnej sieti uviedla, že dron „preletel viac ako 3 300 kilometrov a úspešne zasiahol cieľ“.

Kremeľský splnomocnenec pre Uralský federálny okruh Arťom Žoga uviedol, že išlo o prvý útok, ktorý zasiahol arktickú časť oblasti.

Ukrajina v posledných mesiacoch zintenzívnila diaľkové útoky proti cieľom v Rusku. Mediazona s odvolaním sa na ukrajinské zdroje uviedla, že cieľom mohol byť energetický objekt.


Zdroj: SITA.sk - Ukrajinský dron doletel v Rusku až za polárny kruh, zasiahol priemyselný objekt © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinský útok útok dronom Vojna na Ukrajine web Mediazona
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