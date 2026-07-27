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27. júla 2026

Dni Ministerstva vnútra SR sa tento rok uskutočnia v Nitre. Koľko budú stáť?


Tagy: hovorca ministerstva vnútra Podujatie

Na jednom mieste sa predstavia policajti, hasiči, horskí a leteckí záchranári, známi športovci a olympionici, odborníci na prevenciu, pracovníci krízového riadenia, archivári a ďalší špičkoví ...



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481804320_1056313536534214_6922970804528023950_n 676x451 27.7.2026 (SITA.sk) - Na jednom mieste sa predstavia policajti, hasiči, horskí a leteckí záchranári, známi športovci a olympionici, odborníci na prevenciu, pracovníci krízového riadenia, archivári a ďalší špičkoví profesionáli.


V areáli agrokomplexu Národné výstavisko v Nitre sa 11. a 12. septembra uskutoční 2. ročník podujatia Dni Ministerstva vnútra SR. Ako v tejto súvislosti rezort vnútra pripomenul, minulý rok jeho program v Bratislave prilákal takmer 40-tisíc návštevníkov.

Široký rozsah podujatia si podľa ministerstva vyžiada komplexné organizačné a technické zabezpečenie. Na základe výsledkov verejného obstarávania ho poskytne spoločnosť Lifepark, s. r. o. za zmluvnú cenu 427 540 eur bez DPH.

"Ministerstvo vnútra SR novým dvojdňovým formátom nadväzuje na dlhoročnú tradíciu prezentácie svojich zložiek verejnosti. Takéto podujatia sú významným nástrojom prevencie, vzdelávania a zvyšovania bezpečnosti," uviedol hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.

Cieľ podujatia


Na jednom mieste sa podľa neho predstavia policajti, hasiči, horskí a leteckí záchranári, známi športovci a olympionici, odborníci na prevenciu, pracovníci krízového riadenia, archivári a ďalší špičkoví profesionáli.

"Cieľom podujatia je prepájať prevenciu so vzdelávaním verejnosti, osloviť potenciálnych nových kolegov a posilňovať dôveru občanov v profesionálov pôsobiacich v uniformách aj v civilných zložkách," skonštatoval Neumann.

Dni MV SR sú podľa rezortu určené širokej verejnosti vrátane detí a mládeže. "Návštevníci sa môžu tešiť na obľúbené dynamické ukážky práce jednotlivých zložiek, diskusie s odborníkmi, tematické prezentácie aj sprievodný program pre deti. Súčasťou podujatia bude aj divácky atraktívny program na hlavnom pódiu," zdôraznil hovorca ministerstva.

Deň polície


Termín podujatia je podľa neho naplánovaný na september, keď sa v minulých rokoch pri príležitosti sviatku svätého Michala, patróna policajtov, konal Deň polície. "Deň polície ani hasičské majstrovstvá vo vyslobodzovaní osôb z havarovaných vozidiel sa tento rok nebudú organizovať samostatne. Ich program sa stane súčasťou Dní Ministerstva vnútra SR. Vstup pre návštevníkov je zadarmo," doplnil Neumann.

Cena služieb, stanovená na základe prieskumu trhu, je podľa hovorcu rezortu nižšia ako v roku 2025. "Zároveň sa ministerstvu tento rok podarilo získať na organizáciu podujatia priestory štátneho podniku. Rovnako ako minulý rok ministerstvo vnútra vo vlastnej réžii čoskoro spustí informačnú kampaň, ktorej cieľom bude prilákať na podujatie čo najviac návštevníkov," dodal Neumann.


Zdroj: SITA.sk - Dni Ministerstva vnútra SR sa tento rok uskutočnia v Nitre. Koľko budú stáť? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: hovorca ministerstva vnútra Podujatie
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