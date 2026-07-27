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27. júla 2026
Slovenskí hasiči vo Francúzsku naďalej zasahujú proti lesným požiarom – FOTO
Tagy: Black Hawk Lesné požiare
Posádka počas nedele vykonala celkovo 17 zhodov vody. Posádka slovenského vrtuľníka Black Hawk aj naďalej pokračuje v pomoci pri hasení ...
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27.7.2026 (SITA.sk) - Posádka počas nedele vykonala celkovo 17 zhodov vody.
Posádka slovenského vrtuľníka Black Hawk aj naďalej pokračuje v pomoci pri hasení rozsiahlych lesných požiarov na juhozápade Francúzska. Ako na sociálnej sieti informoval Hasičský a záchranný zbor, v nedeľu 26. júla zasahoval v okolí obcí Arès a Marcheprime. Neskôr pokračoval v hasení požiarov aj juhozápadne od Bordeaux.
"Počas včerajšieho (nedeľa 26. júla) nasadenia vykonala posádka celkovo 17 zhodov vody, ktorými podporila pozemné sily pri likvidácii lesných požiarov. Po ukončení činnosti sa vrtuľník vrátil na základňu v Jonzacu," uviedli hasiči.
Hasiči naďalej pokračujú v boji s rozsiahlymi požiarmi, ktoré pustošia lesy vo Francúzsku a Španielsku, pričom úrady varovali pred ďalšou vlnou horúčav. Domovy muselo opustiť už viac než 325-tisíc ľudí, najviac vo francúzskom departemente Gironde.
Vo Francúzsku, kde momentálne zúri 30 až 40 lesných požiarov, sa vytvoril aj mimoriadny "pyrokumulonimbus", čiže obrovský ohnivý oblak vytvárajúci vlastné vetry a blesky, ktoré zakladajú ďalšie ohniská.
Prezident Emmanuel Macron zvolal krízové zasadnutie vlády a minister vnútra Laurent Nuňez varoval, že situácia zostáva "veľmi nepriaznivá", aj keď rozsiahly požiar vo vinárskej oblasti Bordeaux v noci "v zásade stabilizovali". V Gironde evakuovali okolo 220-tisíc ľudí, zatvorili 45 kempingov a úrady vyzvali turistov, aby si hľadali iné destinácie. Podľa hasičov sa vietor mení tak rýchlo, že "o všetkom rozhoduje oheň".
Od stredy utrpelo zranenia 84 francúzskych hasičov a desiatich museli evakuovať, pričom oheň spálil už 42-tisíc hektárov pôdy, sedemnásobok rozlohy Manhattanu. Ochranu priemyselných zón v okolí Bordeaux zabezpečuje armáda. Spolu je do boja s ohňom nasadených 2 500 hasičov, 1 500 vojakov a 1 200 policajtov.
Zdroj: SITA.sk - Slovenskí hasiči vo Francúzsku naďalej zasahujú proti lesným požiarom – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Posádka slovenského vrtuľníka Black Hawk aj naďalej pokračuje v pomoci pri hasení rozsiahlych lesných požiarov na juhozápade Francúzska. Ako na sociálnej sieti informoval Hasičský a záchranný zbor, v nedeľu 26. júla zasahoval v okolí obcí Arès a Marcheprime. Neskôr pokračoval v hasení požiarov aj juhozápadne od Bordeaux.
"Počas včerajšieho (nedeľa 26. júla) nasadenia vykonala posádka celkovo 17 zhodov vody, ktorými podporila pozemné sily pri likvidácii lesných požiarov. Po ukončení činnosti sa vrtuľník vrátil na základňu v Jonzacu," uviedli hasiči.
Boje s požiarmi
Hasiči naďalej pokračujú v boji s rozsiahlymi požiarmi, ktoré pustošia lesy vo Francúzsku a Španielsku, pričom úrady varovali pred ďalšou vlnou horúčav. Domovy muselo opustiť už viac než 325-tisíc ľudí, najviac vo francúzskom departemente Gironde.
Vo Francúzsku, kde momentálne zúri 30 až 40 lesných požiarov, sa vytvoril aj mimoriadny "pyrokumulonimbus", čiže obrovský ohnivý oblak vytvárajúci vlastné vetry a blesky, ktoré zakladajú ďalšie ohniská.
Krízové zasadnutie
Prezident Emmanuel Macron zvolal krízové zasadnutie vlády a minister vnútra Laurent Nuňez varoval, že situácia zostáva "veľmi nepriaznivá", aj keď rozsiahly požiar vo vinárskej oblasti Bordeaux v noci "v zásade stabilizovali". V Gironde evakuovali okolo 220-tisíc ľudí, zatvorili 45 kempingov a úrady vyzvali turistov, aby si hľadali iné destinácie. Podľa hasičov sa vietor mení tak rýchlo, že "o všetkom rozhoduje oheň".
Od stredy utrpelo zranenia 84 francúzskych hasičov a desiatich museli evakuovať, pričom oheň spálil už 42-tisíc hektárov pôdy, sedemnásobok rozlohy Manhattanu. Ochranu priemyselných zón v okolí Bordeaux zabezpečuje armáda. Spolu je do boja s ohňom nasadených 2 500 hasičov, 1 500 vojakov a 1 200 policajtov.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/poziare-vo-francuzsku-fotogaleria/">Požiare vo Francúzsku (fotogaléria)
Zdroj: SITA.sk - Slovenskí hasiči vo Francúzsku naďalej zasahujú proti lesným požiarom – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Black Hawk Lesné požiare
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