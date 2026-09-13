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13. septembra 2026
Dni Ministerstva vnútra v Nitre prilákali rekordný počet návštevníkov, prišlo ich takmer 60-tisíc – VIDEO, FOTO
Tagy: Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra Dni Ministerstva vnútra SR hovorca ministerstva vnútra Minister vnútra
Piatkový program odštartoval 16. ročníkom Majstrovstiev Slovenska vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel. Na druhý ročník podujatia „Dni ...
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13.9.2026 (SITA.sk) - Piatkový program odštartoval 16. ročníkom Majstrovstiev Slovenska vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel.
Na druhý ročník podujatia „Dni Ministerstva vnútra SR“ v Nitre sa prišlo pozrieť temer 60-tisíc návštevníkov, výrazne tak prekonal návštevnosť prvého ročníka. Ten vlani do Bratislavy prilákal približne 40 000 návštevníkov. Ako uviedol hovorca rezortu vnútra Matej Neumann, podujatie sa konalo v areáli agrokomplexu Národné výstavisko v Nitre v piatok a v sobotu 11. a 12. septembra.
Verejnosti ponúklo bohatý program s dynamickými ukážkami policajtov, hasičov i horských záchranárov, prezentáciou techniky a vybavenia či športovými aktivitami, preventívnymi programami, náborovými stánkami, odbornými diskusiami aj programom pre deti a rodiny.
„Som rád, že sme počas Dní Ministerstva vnútra SR mohli verejnosti priblížiť prácu ľudí, ktorí každý deň stoja za našou bezpečnosťou. Policajtov, hasičov, horských záchranárov a ďalších profesionálov, ktorí sú pripravení pomôcť vždy, keď ich občania potrebujú. V rezorte vnútra pracuje takmer 40-tisíc ľudí a každý z nich si za svoju prácu zaslúži úctu, uznanie a poďakovanie. Som rád, že sme počas týchto dvoch dní mohli byť bližšie k ľuďom, pre ktorých túto prácu robíme,“ uviedol minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
Piatkový program odštartoval 16. ročníkom Majstrovstiev Slovenska vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel. Svoje schopnosti preverili najlepšie hasičské družstvá z krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru. Pozornosť pútali aj dynamické ukážky Policajného zboru, napríklad služobní kynológovia predviedli poslušnosť, špeciálne pachové práce a vyhľadávanie drog či výbušnín.
„Súčasťou piatkového programu bola aj prezentácia techniky, výstroja a výzbroje Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby a Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR. Návštevníci si mohli zblízka pozrieť zásahové vozidlá, člny, drony, roboty, terénne vozidlá, štvorkolky, motocykle či ďalšie vybavenie používané pri plnení služobných úloh,” priblížil Neumann.
Návštevníci sa mohli stretnúť aj so športovcami Športového centra polície, napríklad Zuzanou Rehák Štefečekovou a Erikom Vargom, taktiež videlo aj modelový zápas s majsterkou Európy Barborou Balážovou a mohlo si vyskúšať aj športové trenažéry. V ringu sa prezentovali aj nitrianski boxeristi. „Piatkový deň vyvrcholil otváracím ceremoniálom za účasti ministra vnútra SR Matúša Šutaja Eštoka. Minister počas neho ocenil členov slovenského záchranného tímu za ich nasadenie a pomoc po ničivom zemetrasení vo Venezuele,” doplnil Neumann.
V sobotu pokračovali dynamické ukážky špeciálnych jednotiek Policajného zboru, hasičov a horských záchranárov i preventívny a sprievodný program. Hasiči napríklad predviedli požiarnu štafetu a požiarny útok. Príslušníci Horskej záchrannej služby zas predviedli dynamickú ukážku s nasadením vrtuľníka a dynamické ukážky ponúkol aj Policajný zbor.
Sobota tiež priniesla slávnostné oceňovanie príslušníkov Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby za záchranu života. „Program pre verejnosť doplnili náborové stánky Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru a Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR. Návštevníci sa mohli osobne porozprávať s príslušníkmi o práci v rezorte, získať informácie o možnostiach svojho budúceho uplatnenia a zároveň si prezrieť vozidlá a historické exponáty z Múzea polície,” doplnil Neumann. Program uzavrel koncert Hudby Ministerstva vnútra SR s Detským folklórnym súborom KLNKA.
Druhý ročník „Dní Ministerstva vnútra SR“ cielil na prepájanie prevencie so vzdelávaním verejnosti, oslovenie potenciálnych nových kolegov a posilňovanie dôvery občanov v profesionálov pôsobiacich v uniformovaných aj civilných zložkách. Kongresové centrum zaplnili aj stovky študentov, ktorí sa s odborníkmi z Úradu prevencie kriminality MV SR a policajnými preventistami otvorene rozprávali o drogách, násilí, šikane a kyberšikane.
„Chcem sa poďakovať všetkým návštevníkom, ktorí počas dvoch dní prišli do Nitry a prejavili záujem o prácu našich bezpečnostných a záchranných zložiek. Práve ich záujem, otázky a osobné stretnutia s našimi policajtmi, hasičmi, horskými záchranármi a ďalšími kolegami ukázali, že takéto podujatia majú zmysel,“ uzavrel minister vnútra Šutaj Eštok.
Zdroj: SITA.sk - Dni Ministerstva vnútra v Nitre prilákali rekordný počet návštevníkov, prišlo ich takmer 60-tisíc – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Na druhý ročník podujatia „Dni Ministerstva vnútra SR“ v Nitre sa prišlo pozrieť temer 60-tisíc návštevníkov, výrazne tak prekonal návštevnosť prvého ročníka. Ten vlani do Bratislavy prilákal približne 40 000 návštevníkov. Ako uviedol hovorca rezortu vnútra Matej Neumann, podujatie sa konalo v areáli agrokomplexu Národné výstavisko v Nitre v piatok a v sobotu 11. a 12. septembra.
Verejnosti ponúklo bohatý program s dynamickými ukážkami policajtov, hasičov i horských záchranárov, prezentáciou techniky a vybavenia či športovými aktivitami, preventívnymi programami, náborovými stánkami, odbornými diskusiami aj programom pre deti a rodiny.
Práca záchranných a bezpečnostných zložiek
„Som rád, že sme počas Dní Ministerstva vnútra SR mohli verejnosti priblížiť prácu ľudí, ktorí každý deň stoja za našou bezpečnosťou. Policajtov, hasičov, horských záchranárov a ďalších profesionálov, ktorí sú pripravení pomôcť vždy, keď ich občania potrebujú. V rezorte vnútra pracuje takmer 40-tisíc ľudí a každý z nich si za svoju prácu zaslúži úctu, uznanie a poďakovanie. Som rád, že sme počas týchto dvoch dní mohli byť bližšie k ľuďom, pre ktorých túto prácu robíme,“ uviedol minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
Piatkový program odštartoval 16. ročníkom Majstrovstiev Slovenska vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel. Svoje schopnosti preverili najlepšie hasičské družstvá z krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru. Pozornosť pútali aj dynamické ukážky Policajného zboru, napríklad služobní kynológovia predviedli poslušnosť, špeciálne pachové práce a vyhľadávanie drog či výbušnín.
„Súčasťou piatkového programu bola aj prezentácia techniky, výstroja a výzbroje Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby a Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR. Návštevníci si mohli zblízka pozrieť zásahové vozidlá, člny, drony, roboty, terénne vozidlá, štvorkolky, motocykle či ďalšie vybavenie používané pri plnení služobných úloh,” priblížil Neumann.
Návštevníci sa mohli stretnúť aj so športovcami Športového centra polície, napríklad Zuzanou Rehák Štefečekovou a Erikom Vargom, taktiež videlo aj modelový zápas s majsterkou Európy Barborou Balážovou a mohlo si vyskúšať aj športové trenažéry. V ringu sa prezentovali aj nitrianski boxeristi. „Piatkový deň vyvrcholil otváracím ceremoniálom za účasti ministra vnútra SR Matúša Šutaja Eštoka. Minister počas neho ocenil členov slovenského záchranného tímu za ich nasadenie a pomoc po ničivom zemetrasení vo Venezuele,” doplnil Neumann.
Sobota priniesla ďalšie ukážky aj oceňovanie záchranárov
V sobotu pokračovali dynamické ukážky špeciálnych jednotiek Policajného zboru, hasičov a horských záchranárov i preventívny a sprievodný program. Hasiči napríklad predviedli požiarnu štafetu a požiarny útok. Príslušníci Horskej záchrannej služby zas predviedli dynamickú ukážku s nasadením vrtuľníka a dynamické ukážky ponúkol aj Policajný zbor.
Sobota tiež priniesla slávnostné oceňovanie príslušníkov Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby za záchranu života. „Program pre verejnosť doplnili náborové stánky Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru a Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR. Návštevníci sa mohli osobne porozprávať s príslušníkmi o práci v rezorte, získať informácie o možnostiach svojho budúceho uplatnenia a zároveň si prezrieť vozidlá a historické exponáty z Múzea polície,” doplnil Neumann. Program uzavrel koncert Hudby Ministerstva vnútra SR s Detským folklórnym súborom KLNKA.
Podujatie spojilo prevenciu so vzdelávaním verejnosti
Druhý ročník „Dní Ministerstva vnútra SR“ cielil na prepájanie prevencie so vzdelávaním verejnosti, oslovenie potenciálnych nových kolegov a posilňovanie dôvery občanov v profesionálov pôsobiacich v uniformovaných aj civilných zložkách. Kongresové centrum zaplnili aj stovky študentov, ktorí sa s odborníkmi z Úradu prevencie kriminality MV SR a policajnými preventistami otvorene rozprávali o drogách, násilí, šikane a kyberšikane.
„Chcem sa poďakovať všetkým návštevníkom, ktorí počas dvoch dní prišli do Nitry a prejavili záujem o prácu našich bezpečnostných a záchranných zložiek. Práve ich záujem, otázky a osobné stretnutia s našimi policajtmi, hasičmi, horskými záchranármi a ďalšími kolegami ukázali, že takéto podujatia majú zmysel,“ uzavrel minister vnútra Šutaj Eštok.
Zdroj: SITA.sk - Dni Ministerstva vnútra v Nitre prilákali rekordný počet návštevníkov, prišlo ich takmer 60-tisíc – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra Dni Ministerstva vnútra SR hovorca ministerstva vnútra Minister vnútra
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